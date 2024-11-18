Для чего в Казахстан решили привлекать "цифровых кочевников"

Разговоры о необходимости введения в Казахстане специальных виз для удаленно работающих и ведущих мобильный образ жизни людей, которых нередко называют "цифровыми кочевниками", начались еще в середине 2023 года. Связаны они были с релокацией немалого числа бегущих от войны или репрессий граждан России, Беларуси и Украины, среди которых было много IT-специалистов. В октябре того же года были даже предприняты первые попытки ввести визы для "цифровых кочевников" (digital nomad visa).

Но из-за имевшихся пробелов в законодательстве программа так и не заработала. Потребовался год, чтобы правительство Казахстана официально объявило о вступающих в силу 18 ноября обновленных правил выдачи виз. Подчеркивается, что новые правила направлены "на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников".

Три вида новых виз в Казахстане

Новые визы РК направлены "на создание благоприятных условий для бизнес-иммигрантов, квалифицированных специалистов и путешественников" Фото: Christin Klose/dpa-tmn/picture alliance

В сообщении министерства иностранных дел Казахстана указывается, что новые правила предусматривают сразу несколько нововведений. Во-первых, появляется виза категории "B9" на 90 дней для представителей востребованных в стране профессий с возможностью оформить вид на жительство. Для ее получения требуются только ходатайство от принимающей стороны и копия диплома об образовании.

Во-вторых, специально для IT-специалистов вводится однократная электронная и многократная бумажная Digital Nomad Visa категории "B9-1", дающая разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Достаточно получить лишь ходатайство от уполномоченного органа в сфере информатизации. Третий новый вид визы - Neo Nomad Visa категории "B12-1". В пояснениях к новым правилам отмечается, что предназначена она для работающих удаленно зарубежных туристов, которые совмещают работу и отдых. Выдается она по приглашению посольствами Казахстана сроком на один год с возможностью продления. Правда, к запросу о получении Neo Nomad Visa надо приложить сразу несколько документов. Речь идет о банковской выписке за последние полгода с подтверждением стабильного дохода свыше трех тысяч долларов в месяц, налоговой декларации и справке о несудимости из страны, гражданство которой имеет получатель визы, а также заранее оплаченной медицинской страховке на весь запрашиваемый период проживания в Казахстане.

Особые надежды в правительстве РК возлагают на привлекательность Neo Nomad Visa, отмечая, что при ее введении был учтен международный опыт более пятидесяти стран. "Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 миллиардов тенге (около 6,9 миллионов евро. - Ред.) в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда, что считается важным аспектом программы", - отмечается в распространенном еще 1 ноября и предваряющем введение новых виз пресс-релизе министерства туризма и спорта. К тому же, по уверениям уже самого министра туризма и спорта Казахстана Ербола Мырзабосынова, Алматы и Астана с их многочисленными коворкинг-центрами и устойчивой мобильной связью поколения 5G уже вошли в топ-150 наиболее привлекательных городов мира для современных "цифровых кочевников", число которых на сегодняшний день оценивается в 35 миллионов человек.

Центр Астаны Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Программисты из России и Беларуси: не совсем для нас

Получившие вид на жительство в Казахстане еще в 2023 году программисты из России и Беларуси в своих комментариях DW подтверждают, что Алматы и Астана действительно стали удобными городами для удаленной работы. Но в то же время замечают, что в целом пока не все так радужно, как сообщают официальные органы Казахстана. "Развитие IT-сферы не должно зацикливаться только на этих двух городах, как это сейчас происходит. И они не резиновые. Другие предложения, вроде нового города Алатау, с точки зрения логистики совсем неудобны. В лучшем случае Алатау станет интересным только лет через десять(...) Не все ладно и с 5G. Даже в Алматы и Астане эта связь не во всех районах отличается устойчивостью. Не совсем удобно для цифровых кочевников", - заметил в беседе с DW переехавший в Алматы из Могилева программист Александр К., попросивший не указывать его фамилию в публикации.

С Александром согласен и его коллега Павел, который заметил, что виза Neo Nomad для граждан ЕАЭС неактуальна. "Есть иные простые способы легализоваться. А вот для цифровых кочевников, которым интересно изучать Центральную Азию, эта виза может оказаться привлекательной. Поэтому и цель заявлена в пятьсот человек", - считает Павел, при этом обратив внимание, что кочевникам предлагается платить только один индивидуальный подходный налог со ставкой в десять процентов . Правда, тут же добавил, что "неономадам" предлагаемый Казахстаном ВНЖ не нужен. "Им на пару лет по какой-то простой процедуре легализоваться, а потом дальше ехать. Сам ВНЖ в Казахстане выглядит несколько странно, так как если сменить сферу деятельности, то его отзывают. Получается, что надо регулярно ее подтверждать, и не совсем понятно, как это выглядит на практике", - поделился своими наблюдениями приехавший из России в Казахстан IT-специалист.

Последовавшая вслед за своим мужем в Алматы из Санкт-Петербурга специалист по организационно-методическому обеспечению Светлана Колесникова к предложенным Казахстаном визам для "цифровых кочевников" относится с долей скепсиса. "Мы с мужем всего полгода назад приехали в Казахстан. Решили присмотреться. Но сейчас все больше склоняемся к мысли уехать в Испанию. Первая причина - там Digital Nomad Visa и немного дешевле, и ВНЖ дают сразу на три года. Вторая - Казахстан все же тесно связан с Россией. Достаточно сказать, что Путин 27 ноября в очередной раз в Астану приезжает. А потому даже гипотетическая вероятность попадания наших данных в Россию довольно настораживает", - заметила в беседе с DW Колесникова.

О чем не сообщали СМИ и пресс-релизы в РК

По словам депутата нижней палаты парламента Казахстана (Мажилиса) от правящей партии Amanat Павла Казанцева, новые правила имеют свои нюансы, в том числе и политического характера . В 2023 году именно он первым предложил правительству РК рассмотреть вопрос о введении специальных виз для "цифровых кочевников", которое поддержал и президент Токаев. По словам Казанцева, Казахстан, следуя требованиям времени, с 18 ноября стал в один строй с теми странами, которые привлекают "неономадов". "У нас есть две категории стран - "виза плюс" и "виза минус". Плюс - это "зеленый свет". Минус - для этих стран есть ограничения на въезд и тем более на получение ВНЖ. Как, например, для Армении и России. Введенные новые правила значительно облегчают гражданам из стран категории "виза плюс" процедуру по разрешению на въезд в нашу страну - виза оформляется в онлайн-режиме. В онлайн-режиме специалист подтверждает и свою квалификацию. Как и в Испании, вместе с визой на год IT-специалист получает и ВНЖ", - подчеркнул Казанцев.

Тем самым, заметил собеседник DW, получивший по новой визе вид на жительство человек сможет открывать в Казахстане свой бизнес, покупать недвижимость. Новыми правилами, рассказал DW их инициатор, введена и отдельная программа для стран категории "виза минус" - Digital Nomad Residents. "Она предусматривает предварительное получение услуги, в том числе и вида на жительства, с подтверждением квалификации от министерства цифрового развития. Если человек действительно является IT-специалистом, то, приехав по оформленной онлайн визе, он также, но непосредственно внутри страны, имеет возможность по облегченной процедуре получить ВНЖ", - подчеркнул Павел Казанцев.

В беседе с DW он не стал скрывать, что в Казахстане ждут представителей IT-сферы из России и Беларуси. Но при этом добавил, что всех приезжающих из стран категории "виза минус" почти наверняка проверят еще и компетентные органы, поскольку IT-специалистами могут назваться и далекие от цифровой сферы деятельности люди.