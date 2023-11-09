Для чего Путин приезжал в Казахстан

Президент России Владимир Путин посетил Казахстан с официальным визитом. Как его встречали в Астане, чему были посвящены переговоры Путина и Токаева и о чем договорились лидеры двух стран?

В столицу Казахстана президент РФ Владимир Путин прилетел 9 ноября чуть раньше 8 утра. Что несколько необычно, поскольку по уже сложившейся традиции высокие гости в Астану прилетают ближе к обеду или вечером. У трапа самолета Владимира Путина встречал сам президент РК Касым-Жомарт Токаев вместе с членами казахстанского кабинета министров. Несмотря на раннее появление в столице Казахстана, в резиденцию Касым-Жомарта Токаева "Ак-Орда" Владимир Путин приехал только спустя пять часов. По Астане президент России предпочел передвигаться не на машинах из автохозяйства управделами казахстанского президента, а на лимузине Aurus без каких-либо регистрационных знаков в сопровождении автомобилей из гаража своей личной охраны.

Политические вопросы в приоритете?

Во время торжественной церемонии приветствия в "Ак-Орде" стало понятно, что предстоящие переговоры, в первую очередь, будут носить политический характер. В российской делегации явно выделялся политический блок, центральными фигурами которого были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Анонсированная ранее экономическая повестка дня, в центре которой - участие Путина и Токаева в заседании XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Костанае, оказалась на втором плане. Время участия президентов РФ и РК на заседании форума составило приблизительно час, а вот переговоры, как в узком, так и в расширенном составе в общей сложности заняли почти пять часов.

Впрочем, политическая мотивация, пусть и несколько в завуалированной форме, наблюдалась в выступлениях Путина и Токаева и на самом форуме межрегионального сотрудничества. "Важным направлением нашего двухстороннего сотрудничества является развитие инфраструктуры хранения. В том числе элеваторов, овоще- и фруктохранилищ. Казахстан в ближайшее время планирует увеличить на 1 миллион тонн мощности по хранению продукции с климатическим контролем. У нас имеются перспективные рынки сбыта - Китай, Индия, страны Ближнего Востока. Учитывая их возрастающие потребности в продовольствии, будет усиливаться и роль транспортного коридора "Север-Юг", - отметил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"По большинству сельхозтоваров ЕАЭС фактически уже достиг уровня самообеспеченности. Наше объединение занимает прочные, передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы. Кстати говоря, у нас в этом году очень хороший урожай пшеницы. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 млн тонн, и мы уверенно удержим первое место по продаже на мировых рынках этого очень важного товара", - в свою очередь заявил Владимир Путин.

При этом оба президента отметили растущий быстрыми темпами товарооборот между Казахстаном и Россией. По информации президента РК Токаева, он достиг 27 миллиардов долларов, по словам же российского лидера Путина - 28,2 миллиардов долларов. Положительную оценку Путин и Токаев во время своих выступлений на форуме дали и трехсторонней сделке с Узбекистаном, предусматривающую транзит российского газа через Казахстан. "Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии", - подчеркнул Токаев, при этом, не упомянув предложение Путина о готовности "Газпрома" помочь с газификацией северо-востока Казахстана, о котором президент России сообщил накануне своего приезда в Астану в интервью газете "Казахстанская правда".

О чем шла речь на переговорах

Еще до начала встречи с казахстанским президентом Токаевым было объявлено о предстоящих "обстоятельных российско-казахстанских переговорах". Из поступавших сообщений во время их проведения, как в узком составе, так и в расширенном варианте, следовало, что Россия и Казахстан договариваются не только о более тесном сотрудничестве в области сельского хозяйства, а также в нефтегазовом секторе, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Много внимания было уделено и военно-техническому сотрудничеству между странами.

Владимир Путин во время визита в Казахстан Фото: Konstantin Zavrazhin/AFP/Getty Images

"Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем (Токаевым. - Ред.) говорили об укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Мы являемся членами ОДКБ. Россия оказывает Казахстану большую помощь в подготовке военных кадров, специалистов в вузах Минобороны и других силовых ведомств. При нашем содействии на территории республики организованы лицензионное производство и сервисное обслуживание российской военной техники", - по завершению переговоров заявил Владимир Путин, добавив, что Россия и Казахстан не только продолжают сотрудничество в космической отрасли, но и намерены его расширить.

Венцом же состоявшихся переговоров в Астане стало совместное заявление президентов Казахстана и России, приуроченное двадцатилетию подписания договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. По мнению казахстанского политика Амиржана Косанова, в условиях западных санкций и изоляции России на международной арене, союзнические отношения с Казахстаном крайне важны для Путина. "Думаю, что многое, самое важное, осталось за кадрами формальных встреч. В новой мировой ситуации Россия не хотела бы потерять такого соседа и партнера, как Казахстан. Тот же параллельный импорт для РФ просто невозможен без Казахстана. И Астане необходимо из сложившейся уникальной ситуации, когда в сотрудничестве с ней заинтересованы все влиятельные центры принятия решений, постараться получить максимально больше новых преференций", - заметил в беседе с DW Амиржан Косанов.

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