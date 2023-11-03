Как в Казахстане встречали Макрона и Орбана

В первый день ноября Астана встретила французского президента Эмманюэля Макрона обильным снегопадом. Прилетевшему под занавес того же дня венгерскому премьеру Виктору Орбану с погодой повезло немного больше. Снегопад прекратился, а вместо него стал моросить дождь. Небольшая, но любопытная с точки зрения дипломатии деталь - Макрона в аэропорту имени Назарбаева встречал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, фото и видеокадры с его прибытием разместили практически все ведущие казахстанские общественно-политические издания.

Виктор Орбан по прилету в Астану столь пристального внимания со стороны прессы не получил. Возможно, потому, что в столичном аэропорту его встречал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. В итоге, в СМИ появилось всего три фотографии с Орбаном у трапа самолета, который распространила пресс-служба правительства Республики Казахстан. Самая запоминающаяся из них - одетая в казахский национальный костюм девушка вручает удивленному венгерскому премьеру огромный букет роз.

Нюансы дипломатического протокола

Наблюдались отличия и в кортежах Макрона и Орбана при их посещении резиденции президента Казахстана "Ак-Орда", где обоих высоких гостей встретил Касым-Жомарт Токаев. Кортеж французского президента был значительно больше, чем у венгерского премьера, а в целом в его случае наблюдалось торжество немецкого автопрома. Макрон передвигался по Астане на предоставленном автохозяйством управделами президента Казахстана лимузине Mercedes, которого сопровождали несколько внедорожников премиум-класса и пара микроавтобусов из того же автопарка. Гостеприимно встретила казахстанская сторона и делегацию венгерского премьера. Как и Макрон, Орбан ездил по столице Казахстана в таком же бронированном лимузине, правда, в сопровождении лишь двух внедорожников местной сборки.

Эмманюэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев в Астане Фото: President of Kazakhstan/REUTERS

А вот во время встречи Макрона и Орбана с президентом Токаевым, которые состоялись соответственно 1 и 2 ноября, особых отличий не наблюдалось. Все в рамках протокола. Но нюансы все же были. Если с президентом Франции Токаев обнялся, как со старым другом, сразу же заговорив по-французски (президент Казахстана также свободно говорит на английском и китайском), то с премьер-министром Венгрии он ограничился лишь рукопожатием. Явно более живо приветствовали Макрона члены правительства и депутаты парламента Казахстана. Некоторые из них даже попытались продемонстрировать высокому гостю из Франции свои познания языка Мольера и Гюго. Знатоков венгерского среди казахстанских министров и депутатов замечено не было.

Плюсы для "потомка" половцев Орбана

"Макрон, конечно, не де Голль, не Миттеран и не Ширак, но он президент Франции. Страны, которая у жителей Казахстана еще с советских времен вызывает эмоциональный всплеск. Нельзя забывать, что бывший министр иностранных дел Франции Ролан Дюма был одним из авторов Конституции Казахстана. А для работы с компанией Elf Aquitaine (ныне TotalEnergies. - Ред.) в 90-е годы был специально направлен сотрудник уровня заместителя руководителя аппарата президента", - объяснил DW особое отношение казахстанских чиновников к французской делегации автор энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" политолог Данияр Ашимбаев.

Виктор Орбан и Касым-Жомарт Токаев Фото: Stanislav Filippov/AP/picture alliance

Венгрия, по его словам, не так хорошо известна большинству казахстанцев, хотя Виктор Орбан постоянно находится в поле зрения политически активных граждан, поскольку постоянно оппонирует Брюсселю. "Да, у нас еще в советское время работало общество казахско-венгерской дружбы. Есть немало разговоров о тюркском единстве. Но все же Венгрия - это партнер не массовый, для интеллектуалов. На обывательском уровне не все у нас знают, что Орбан - глава Венгрии и где находится Будапешт", - поделился с DW своими наблюдениями Данияр Ашимбаев.

Кстати, о причастности Венгрии к тюркскому миру во время переговоров в Астане напомнил Орбану именно президент Казахстана Токаев: "В Казахстане хорошо знают и уважают Вас, потому что Вы кыпшак (самоназвание живущих в РК потомков половцев. - Ред.) по происхождению. Можно сказать, что Вы приехали на родину предков. Благодарю Вас за то, что приняли мое приглашение и посетили Казахстан с официальным визитом, а также примете участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств", - заметил Касым-Жомарт Токаев в первые же минуты начавшихся переговоров с венгерским премьер-министром. Отказываться от своего половецкого происхождения Виктор Орбан не стал, подчеркнув, что ему всегда приятно возвращаться домой. "Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. За последнее десятилетие мы приложили очень много сил для развития нашего сотрудничества, достигнуты хорошие результаты", - подчеркнул Орбан.

Результаты прошедших переговоров для венгерской стороны действительно можно назвать хорошими. Официальная Астана окончательно одобрила Будапешту участие венгерской компании MOL в совместной с китайским концерном Sinopec разработке и эксплуатации крупного газоконденсатного месторождения "Рожковское" на западе Казахстана. Заключены контракты на строительство венгерскими компаниями нескольких солнечных электростанций, работающих сразу в нескольких регионах Казахстана. Самому Виктору Орбану за исключительную роль в укреплении дружбы между обеими странами был вручен орден "Достык" I степени. Принято решение и о присвоении одной из улиц Астаны имени венгерского поэта Шандора Петефи.

Без противоречий политике ЕС

Прошедшие накануне переговоры Макрона с Токаевым по наблюдениям казахстанских политологов ожиданий французской стороны полностью не оправдали. К примеру, по добыче и разработке стратегических минералов, к которым относят уран и редкоземельные металлы, подписана лишь декларация. Зато Макрон сумел добиться подписания соглашения о возвращении французского языка в учебную программу общеобразовательных школ, а также создания совместного предприятия по строительству по всему Казахстану ветроэлектростанций совокупной мощностью в 1 ГВт. "Макрон приехал в Казахстан только после того, как интерес ко всему региону проявила Германия и в целом Европейский Союз. Мы помним встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем, главой МИДа Анналеной Бербок. В прошлом году к нам приезжал председатель Европейского совета Шарль Мишель. Поэтому Франции приходится догонять ту же Германию", - заметил политолог Досым Сатпаев, добавив, что если сравнивать Францию с Венгрией, то уверенно входящий в десятку крупнейших торговых партнеров Казахстана Париж, с точки зрения прагматично-реалистичного восприятия, выглядит более приоритетным игроком для Астаны.

В то же время разнонаправленные политические позиции Виктора Орбана, который нередко является возмутителем спокойствия в Брюсселе, и выступающего за более тесную интеграцию в ЕС Эмманюэля Макрона, не мешают Казахстану воспринимать Европейский Союз в целом в качестве важнейшего торгово-экономического и социокультурного партнера для страны.

"Да, политическое поведение Орбана отличается от того, что демонстрируют другие европейские политики. Но в то же время венгерский премьер, как президент Франции, лоббировал интересы своей страны, добиваясь в Казахстане заключения выгодных контрактов, которые могут пригодиться и его партнерам по Европейскому Союзу", - поделился своей точкой зрения с DW еще один казахстанский политолог Эдуард Полетаев.

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