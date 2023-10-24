Премьер Венгрии Орбан назвал ЕС пародией на бывший СССР

ЕС разыгрывает "плохую пародию" в сравнении с некогда господствовавшим положением СССР на востоке Европы, заявил Орбан. В то же время он считает, что Евросоюз еще способен к реформированию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь обрушился с критикой на Евросоюз, сравнив его с бывшим Советским Союзом и назвав его "плохой пародией" на СССР. "Иногда история повторяется. Москва была трагедией. Брюссель - лишь плохая современная пародия. Мы должны были танцевать под дудку Москвы. Брюссель тоже дудит, но мы танцуем, как хотим и когда пожелаем", - заявил он, выступая с речью по случаю национального праздника 23 октября в городе Веспрем вечером в понедельник, 23 октября.

В то же время Орбан отметил, что в случае с Евросоюзом надежда еще есть. "Москву было уже не исправить, но Брюссель и ЕС можно исправить", - сказал он, имея в виду выборы в Европарламент, запланированные в будущем году. Премьер-министр Венгрии надеется, что на этих выборах успеха добьются партии-единомышленницы, которые вынудят Брюссель сменить курс по таким темам, как миграция и права гомосексуалов.

Конфликты Орбана с Евросоюзом

Виктор Орбан, возглавляющий правительство Венгрии с 2010 года, уже неоднократно проводил параллели между Брюсселем и советской Москвой и на протяжении многих лет находится в конфликте с Еврокомиссией по таким темам, как верховенство права, контроль над СМИ и неправительственными организациями и права геев. Орбан отказывается присоединиться к санкциям ЕС, введенным против России из-за ее войны против Украины, и продолжает делать ставку на взаимопонимание с Москвой.

23 октября венгры отмечают начало народного восстания 1956 года против однопартийной диктатуры в Венгрии и влияния со стороны Советского Союза. Советская армия жестоко подавило это восстание. После падения коммунистического режима в Венгрии в 1989 году день 23 октября был объявлен национальным праздником в этой стране.

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