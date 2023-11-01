Макрон прибыл в Астану для углубления сотрудничества

Президент Франции похвалил Казахстан за отказ поддержать Россию в войне против Украины. Стороны подписали ряд соглашений по добыче ископаемых и в энергетике. В Астане назвали его визит историческим.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен углублять сотрудничество с Казахстаном. Это правильно выбранное стратегическое направление, которое следует дополнять и развивать, заявил он в Астане в среду, 1 ноября. В этом заключается смысл двухдневного визита в центральноазиатское государство, пояснил он на пресс-конференции.

Макрон похвалил Астану за отказ от поддержки войны РФ против Украины

На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он поддержал политику Астаны, отказавшейся поддержать Москву в ее вторжении в Украину. Французский президент подчеркнул, что "ни в коем случае не недооценивает" того давления, которое может оказываться на Астану различными акторами. "Мы идем по пути дружбы. Это путь вашей страны, которая отказывается быть вассалом каких бы то ни было держав и хочет поддерживать уравновешенные отношения с различными странами в интересах вашего народа. Такая стратегия близка Франции", - цитирует слова Макрона Reuters.

Президент Казахстана Токаев назвал "историческим" и "очень важным" визит французского коллеги Макрона Фото: LUDOVIC MARIN/AFP

Он выразил уверенность, что стороны смогут "достичь прогресса по важным международным вопросам, подчеркнуть приверженность Уставу ООН и принципам территориальной целостности и национального суверенитета". Макрон также подчеркнул, что его страна "уважает своих друзей" и их независимость. "И если есть державы, которые хотят стать гегемонами или которые непредсказуемы, очень важно иметь друзей, которые действуют с этой философской позиции", - заявил он.

В свою очередь Токаев назвал визит Макрона "историческим" и "очень важным", а Францию - ключевым и надежным партнером его страны в ЕС. "Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс", - указал он.

Сотрудничество в добыче полезных ископаемых и энергетике

В ходе переговоров Макрон и Токаев подписали ряд контрактов в различных секторах, в частности, в области добычи полезных ископаемых, энергетики, фармацевтики и аэрокосмической промышленности. Среди прочего на встрече шла речь об участии французского энергетического концерна Électricité de France S.A. (EDF) в возможном строительстве первой в Казахстане АЭС, решение о котором будет принято на референдуме. Важной частью переговоров является добыча критически важных минералов, необходимых для экологически чистых технологий в энергетике.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что визит французского президента "придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем". Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил о планирующихся договоренностях по дальнейшей разработке урановых месторождений в республике совместным предприятием "КАТКО". "Сегодня будет обсуждаться сотрудничество в рамках совместного предприятия "КАТКО", где АО "Орано Майнинг" владеет 51%", - указал он.

ТОО "Казахстанско-французское совместное предприятие "КАТКО" основано в 1996 году, его участниками являются АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и АО "Орано Майнинг". Совместное предприятие осуществляет добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания в северной части участка №1 (Южный) и на участке №2 (Торткудук) месторождения Мойынкум в Туркестанской области.

Товарооборот между Францией и Казахстаном в 2022 году достиг 5,3 миллиарда евро (5,6 миллиарда долларов), и Казахстан обеспечивает около 40 процентов потребностей Франции в уране.

Франция - пятый по величине иностранный инвестор в Казахстане. Так, например, в масштабном проекте освоения морского нефтяного месторождения Кашаган является французский концерн TotalEnergies.

Астана стала первым этапом поездки Макрона в Центральную Азию, после этого он отправится в Узбекистан.

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