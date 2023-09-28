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Шольц: Казахстан - важный партнер Германии по нефти и сырью

Роман Сулима
28 сентября 2023 г.

Канцлер Олаф Шольц назвал Казахстан важным партнером Германии в сфере поставок нефти и других сырьевых материалов. По его мнению, это партнерство поможет достичь независимости от энергетики РФ.

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Токаев и Шольц на встрече в Берлине
Токаев и Шольц на встрече в БерлинеФото: dts Nachrichtenagentur/IMAGO

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), Казахстан является важным партнером Германии в области поставок сырой нефти и других сырьевых материалов. Эта центральноазиатская страна является "важным партнером для расширения наших каналов поставок, например, импорта сырой нефти, и для того, чтобы сделать нас независимыми от поставок российских энергоносителей", - заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине в четверг, 28 сентября.

Канцлер отметил важную роль Казахстана в соблюдении санкций против России. "Хорошо и полезно, что правительство Казахстана поддерживает нас в предотвращении уклонения от санкций и принимает активные контрмеры", - сказал Шольц.

Эта страна "безусловно" является самым важным торговым партнером Германии в Центральной Азии, продолжил канцлер ФРГ. Токаев и Шольц договорились об улучшении условий для торговли и инвестиций. "Мы четко обсудили, что правовая определенность играет важную роль, - продолжил Шольц. - Президент рассказал мне о своих планах по укреплению верховенства закона, соблюдению прав человека и демократических принципов в стране".

Токаев тоже был взаимно вежлив

В свою очередь, Токаев заявил, что Федеративная Республика Германия является "стратегической страной-партнером Казахстана в Европейском Союзе". Он сообщил, что накануне вечером уже были подписаны "важные торговые соглашения" с компаниями Siemens, Siemens Energy, Deutsche Bahn, Linde Group и другими. Высокий гость также передал канцлеру Германии ответное приглашение посетить Казахстан.

Богатый природными ресурсами Казахстан является экономическим "тяжеловесом" в Центральной Азии и вместе с тем близким союзником России, с которой он состоит в различных военных и экономических альянсах. В пятницу, 29 сентября, Шольц будет председательствовать на саммите, в котором примут участие Токаев и главы других крупных постсоветских государств Центральной Азии - Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. Это будет первой встречей на высшем уровне представителей этих пяти стран и высшего руководства одного из ключевых государств ЕС.

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