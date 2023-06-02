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Токаев: Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию

Даниил Сотников
1 ч. назад

С начала года Казахстан поставил в ФРГ 90 тыс. тонн нефти и может увеличить этот показатель в будущем, сказал президент Токаев.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевФото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance

У Казахстана есть потенциал для того, чтобы увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу "Дружба", заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия - ЕС в пятницу, 2 июня.

"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн, имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью увеличения в будущем", - сказал Токаев.

В январе министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков оценивал максимальные возможности Казахстана по поставке нефти в ФРГ в 6-7 млн тонн в год. "Суммарно по году может быть до 1,5 млн тонн. Но максимально, что мы могли бы, - 6-7 млн тонн в год", - говорил он.

Казахстан поставляет нефть в ФРГ через территорию РФ

В декабре прошлого года национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" подал годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн нефти через территорию РФ по системе нефтепроводов российской "Транснефти" для дальнейшей поставки в Германию.

Казахстанская нефть поставляется по "Дружбе" на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте рядом с Берлином. Завод имеет ключевое значение в обеспечении восточной части Германии топливом. Большинство акций предприятия раньше принадлежали концерну "Роснефть", но осенью 2022 года НПЗ был передан в доверительное управление германского Федерального агентства по сетям.

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