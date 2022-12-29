Казахстан увеличит экспорт в ФРГ по нефтепроводу "Дружба"

Для транспортировки нефти в германский Шведт Казахстан подал заявку на бронирование дополнительных мощностей. НПЗ в Шведте подключен к нефтепроводу "Дружба", по которому он получает российскую нефть.

Казахстан желает увеличить прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод в Шведте в восточной части Германии. Компания KazTransOil подала заявку на бронирование дополнительных мощностей на прокачку по "Дружбе" 1,2 млн тонн нефти в 2023 году, сообщил российский оператор "Транснефть" в четверг, 29 декабря. Заявка казахстанской компании еще должна быть одобрена министерством энергетики РФ. Вице-премьер Александр Новак заявил, однако, что Россия поддержит заявку Казахстана.

НПЗ в Шведте подключен к трубопроводу "Дружба", по которому он получает нефть от российского государственного концерна "Роснефть". С января Германия в ответ на российское вооруженное вторжение в Украину более не желает получать российскую нефть.

Завод в Шведте, на котором занято около трех тысяч человек, играет центральную роль в обеспечении восточной части Германии бензином и другими видами топлива. Он также снабжает горючим некоторые районы западной Польши и аэропорт Берлин-Бранденбург. Большинство акций предприятия принадлежало концерну "Роснефть" . В ноябре этот завод, однако, был передан в доверительное управление Германии.

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