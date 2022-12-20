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Нефтепровод с надписью "Дружба" на НПЗ в восточногерманском городе Шведте
Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Фейк про "Дружбу": ФРГ заказала нефть в Казахстане, не в РФ

Андрей Гурков
41 мин. назад

В Берлине опровергли заявление главы "Транснефти" Токарева о том, что Германия фактически нарушает эмбарго ЕС. Речь идет о бронировании мощностей на импорт нефти, а не о покупке ее у РФ.

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В Москве попытались представить общественности казахстанскую нефть как российскую, а Германию и Польшу выставить в роли фактических нарушителей нефтяного эмбарго ЕС. Оно вступило в силу 5 декабря для поставок по морю, а ФРГ обязалась к 31 декабря прекратить импорт из России по нефтепроводу "Дружба".

"Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть, - заявил 20 декабря в интервью телеканалу "Россия-24" глава "Транснефти" Николай Токарев. - А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку - тоже дайте".

PCK Raffinerie в Шведте ждет поставок из Казахстана

Министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK) на запрос DW ответило, что собственники нефтеперерабатывающих заводов в Лойне и Шведте (до сих пор эти НПЗ на востоке Германии снабжались по "Дружбе") в новом году закупать нефть в России больше не будут.  "Сообщения, согласно которым Германия заказала российскую сырую нефть, не соответствуют действительности", – подчеркнула пресс-референт министерства Сузанне Унград (Susanne Ungrad).

В письменном ответе редакции она пояснила, что в результате переговоров собственников завода PCK Raffinerie в Шведте с представителями Казахстана этот НПЗ с января забронировал "соответствующие мощности нефтепроводной системы ("Транснефти". - Ред.) для казахстанской нефти". "Таким образом, это не заказ нефти, а бронирование мощностей для транспортировки нефти", - уточнила Сузанне Унград. Объемы, транспортировку которых обеспечит "Транснефть" через свой нефтепровод "Дружба", пойдут транзитом через Польшу, однако сотрудница германского министерства, естественно, ответила DW только за свою страну.  

Инфографика

Она сослалась на собственников заводов в Лойне (принадлежит французскому концерну TotalEnergies) и в Шведте (принадлежит российской компании "Роснефть", британской Shell и итальянской Eni, но в данный момент находится под управлением немецкого государства). Они сообщают, что ведут сейчас переговоры о будущих долгосрочных контрактах, которые предполагают снабжение этих НПЗ по имеющейся нефтепроводной системе через порты Гданьск (Польша) и Росток (Германия).

Нефтепровод из Ростока забронирован на полную мощность

Одновременно, продолжила Сузанне Унград, идут переговоры о регулярных закупках казахстанской сырой нефти. "Федеральное правительство фланкирует эти усилия путем переговоров с Польшей и Казахстаном", - добавила пресс-референт BMWK. Ее ответ содержит также следующую информацию: "С января нефтепровод из порта Ростока забронирован на полную мощность". Туда поступают из разных стран те сорта нефти, которые может использовать НПЗ в Шведте.  

Ранее сообщалось, что этот нефтепровод способен загрузить PCK Raffinerie примерно на 60-70%. Поэтому, пока не отлажены регулярные поставки через Гданьск, и пришлось для поставок из Казахстана дополнительно бронировать мощности "Дружбы".       

Смотрите также:

Нефтяное эмбарго: что будет с заводом в Шведте?

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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