"Дружба" без "Роснефти": сырье для Шведта пошло через Польшу

Берлин не останется без бензина: на востоке Германии будут использовать часть советского нефтепровода для замены поставок из России. Также решили проложить к морю еще одну трубу.

Когда этой весной в Евросоюзе встал вопрос о введении эмбарго на нефть из России из-за ее нападения на Украину, в Германии быстро осознали, что серьезные проблемы при отказе от российских поставок фактически возникнут только у одного из 13 основных нефтеперерабатывающих заводов в стране. Это PCK Raffinerie в восточногерманском городе Шведте прямо на границе с Польшей. Но это именно тот завод, который обеспечивает бензином, дизелем и авиационным керосином столицу ФРГ Берлин.

Эмбарго на нефть из России угрожало заводу PCK Raffinerie

Теперь, за считанные недели до вступающего в силу 5 декабря запрета на покупку российской сырой нефти, стало окончательно ясно, что проблемы этого НПЗ вполне решаемы и уже решаются. 2 ноября было объявлено, что PCK Raffinerie планирует проложить второй нефтепровод к немецкому порту Росток. А 9 ноября пришла новость, что завод впервые импортировал сырье через польский порт Гданьск и получил его по проложенному еще в советские времена нефтепроводу "Дружба".

Таким образом, НПЗ в Шведте взялся за среднесрочное решение своих логистических проблем и одновременно запустил альтернативный маршрут для краткосрочного дополнительного снабжения сырьем через Польшу. Это означает, что правительству ФРГ удалось решить связанную с PCK Raffinerie ключевую экономическую, юридическую и политическую проблему. Она состоит в том, что основным собственником НПЗ в Шведте с долей свыше 54% является "Роснефть".

Указатель на нефтепровод "Дружба" вблизи Самары Фото: REUTERS

В связи с этим в Германии с самого начала исходили из того, что российская государственная компания не присоединится к эмбарго на российскую нефть и не захочет искать ей альтернативы. Однако завод в Шведте за почти 60 лет своего существования был нацелен на использование только того сырья, которое поступало по нефтепроводу "Дружба" сначала из СССР, а затем из РФ.

Без поставок из России градообразующему предприятию, главному работодателю в относительно бедном регионе с сильным влиянием правых и левых популистов, а также фактически монопольному поставщику нефтепродуктов для всего столичного региона грозила полная остановка производства. Поиском решения этой проблемы весной и все лето занимались федеральное правительство и региональные власти земли Бранденбург.

Импорт нефти через Польшу: в чем проблемы маршрута?

Часть решения состояла в налаживании бесперебойного снабжения завода по имеющемуся нефтепроводу, соединяющему Шведт с немецким портом на Балтике Ростоком. Этот подстраховочный канал активно использовался, в частности, в 2019 году во время длительного простоя "Дружбы" из-за широкомасштабного загрязнения российской нефти хлоридами. Но эта труба способна лишь примерно на 60% загрузить мощности PCK Raffinerie. Так что заводу грозило сокращение производства и увольнение работников.

Однако имеется и другой, дополнительный маршрут для импорта нефти не из России: через польский балтийский порт Гданьск, имеющий большой нефтяной терминал и соединенный трубопроводом Pomeranian с крупнейшим в Польше НПЗ в городе Плоцке, через который как раз проходит "Дружба".

Именно на этот маршрут решил переключился второй на территории бывшей ГДР НПЗ в Лойне, в свое время тоже полностью зависевший от советской и российской нефти. Завод принадлежит французской энергетической компании TotalEnergies. Проблема в том, что мощностей нефтепровода Гданьск-Плоцк недостаточно для того, чтобы одновременно снабжать польский НПЗ и к тому же еще полностью удовлетворять потребности двух немецких предприятий в Лойне и Шведте.

Однако у польской стороны были и политические возражения против прокачки по своей территории нефти для PCK Raffinerie. Варшава заблаговременно четко дала понять Берлину, что не будет снабжать НПЗ, совладельцем которого является российская госкомпания. Это стало, по всей видимости, одной из причин, побудивших правительство ФРГ в сентябре взять под доверительное государственное управление немецкие активы компании Rosneft Deutschland, прежде всего - НПЗ в Шведте.

Проекты новых нефтепроводов в Польше и Германии

Тот факт, что теперь первая партия нефти для этого завода была принята в Гданьске и прокачена по польским трубопроводам, показывает, что избранная Берлином схема доверительного управления, при которой "Роснефть" юридически остается владельцем доли в PCK Raffinerie, с политической точки зрения устраивает Варшаву. Во всяком случае, в данный момент. Откуда и в каком объеме прибыла нефть, ради сохранения коммерческой тайны не сообщается. Известно только, что это была европейская нефть (норвежская?) и что ее заказал концерн Shell - еще один совладелец завода в Шведте.

Резервуары для нефти вблизи завода PCK Raffinerie в Шведте Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В любом случае теперь ясно, что после 5 декабря PCK Raffinerie будет иметь возможность импортировать часть необходимого сырья по польскому маршруту, поскольку решены и технические, и политические вопросы. В среднесрочной перспективе объемы прокачки по этому маршруту могут существенно увеличиться, поскольку в Польше планируют проложить параллельно с Pomeranian второй нефтепровод Гданьск-Плоцк.

Но и в Германии намерены проложить второй нефтепровод параллельно с тем, который уже сейчас соединяет порт Ростока со Шведтом. Об этом 2 ноября сообщила медиакомпания RBB со ссылкой на генерального директора PCK Raffinerie Ральфа Шайрера (Ralf Schairer). Пока проект на стадии планирования, известно только, что правительство ФРГ готово выделить на него 400 млн евро. Одним из перспективных поставщиков нефти для снабжения НПЗ в Шведте по этому маршруту часто называют Казахстан.

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