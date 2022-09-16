Берлин лишил "Роснефть" контроля над активами в Германии

Правительство ФРГ взяло в свои руки дальнейшую судьбу НПЗ в Шведте, работающего на сырье из нефтепровода "Дружба". В его перепрофилирование будет вложен 1 миллиард евро.

Весной "Газпром", осенью "Роснефть". 16 сентября правительство Германии взяло под контроль государства принадлежащие компании Rosneft Deutschland доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах. Аналогично Берлин поступил 4 апреля с подземными газохранилищами и долями в трубопроводах компании Gazprom Germania. С той только разницей, что они затем были фактически национализированы.

Решительные действия после разговора Шольца и Путина

Собственность "Роснефти" на данный момент не экспроприирована, она отдана, пока на шесть месяцев, в доверительное управление Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA). Но это ничего не меняет в том. что менее чем за полгода вот уже вторая ведущая российская государственная нефтегазовая корпорация из-за войны в Украине лишилась контроля над своими активами в Германии, которая многие годы была главным европейским рынком сбыта российских энергоносителей.

Обращает на себя внимание, что принятое решение было обнародовано через три дня после состоявшегося 13 сентября продолжительного телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента России Владимира Путина. Вслед за этим Берлин сначала объявил о поставке в Украину реактивных систем залпового огня и бронемашин, а днем позже лишил "Роснефть" контроля над системообразующими нефтяными дочерними предприятиями в ФРГ.

Штаб-квартира концерна "Роснефть" в Москве Фото: AP

Впрочем, само это решение назревало давно, но только не в таком объеме. Рано или поздно власти Германии должны были определить дальнейшую судьбе одного конкретного НПЗ - нефтеперерабатывающего завода PCK в восточногерманском Шведте. Этим предприятием управляет "Роснефть", российская госкомпания держит в нем долю в более чем 54%, а в начале нынешнего года чуть было не довела ее до 91%, но после нападения России на Украину в Берлине остановили сделку о покупке доли Shell в 37%.

"Роснефть" лишилась возможности влиять на нефтяной рынок ФРГ

Завод PCK находится на границе с Польшей, на протяжении почти 60 лет перерабатывал только ту нефть, которая поступала из СССР и затем из РФ по нефтепроводу "Дружба", а после объединения Германии стал фактически единственным поставщиком бензина, дизеля и авиационного керосина для столицы ФРГ и всего региона вокруг Берлина.

Однако в конце декабре вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, и градообразующему заводу в Шведте, находящемуся в руках российской государственной нефтяной компании с особо тесными связями с Кремлем, грозит полная остановка. Так что правительство Германии должно было принять какие-то меры, чтобы гарантировать дальнейшую работу предприятия, бизнес-модель которого состоит в переработке сырья из России.

Менее ожидаемым стало то, что под контроль государства перешло также долевое участие компании Rosneft Deutschland в нефтеперерабатывающих заводах, находящихся на юге Германии, в баварском Фобурге, а также в Карлсруэ на промышленно развитом юго-западе ФРГ. В этих НПЗ "Роснефть" держала до сих пор соответственно 28,5% и 24%, иными словами, не обладала решающим голосом.

Однако в Берлине, по-видимому, решили в условиях острого энергетического кризиса полностью лишить Москву возможности оказывать влияние на нефтяной рынок Германии, в том числе на второй по величине немецкий нефтеперерабатывающий завод MiRO в Карлсруэ.

В центре внимания - нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте

Пока не ясно, потеряет ли теперь "Роснефть" доходы от бизнеса своих немецких НПЗ, ведь формально российская компания остается их собственником. Однако это вписывалось бы в логику нефтяного эмбарго ЕС, призванного сократить поступления в бюджет России и тем самым осложнить ей дальнейшее ведение войны в Украине.

Это соответствовало бы также курсу правительства ФРГ на скорейшее свертывание любого энергетического сотрудничества с РФ. "Россия перестала быть надежным поставщиком", - вновь повторил уже не раз произнесенную в последнее время фразу канцлер ФРГ Олаф Шольц на состоявшейся в тот же день, 16 сентября, пресс-конференции в Берлине.

Вместе с вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck), а также Дитмаром Войдке (Dietmar Woidke), премьер-министром федеральной земли Бранденбург, в которой находится город Шведт, канцлер сосредоточился на дальнейшей судьбе восточногерманского завода PCK.

Роберт Хабек, Олаф Шольц, Дитмар Войдке на пресс-конференции 16 сентября Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Его бесперебойная работа с каждым днем все больше оказывалась под вопросом. Во-первых, потому что пример "Северного потока" показал: Москва в любой момент может остановить поставки энергоносителей. Во-вторых, потому что растущее число немецких деловых партнеров и сервисных фирм, сотрудничающих с этим предприятием, отказывались иметь с ним дело, будь то из-за недоверия к "Роснефти", опасений возможных санкций или из солидарности с Украиной.

Может ли Польша стать поставщиком нефти или даже совладельцем?

Теперь все они смогут продолжить вести дела с назначенным правительством ФРГ управляющим и тем самым в его лице - с немецким государством, которое, в частности. гарантирует платежеспособность предприятия. Оно же гарантирует и переоснащение НПЗ, ведь впредь ему предстоит перерабатывать нефть от других поставщиков, которая будет поступать уже не по "Дружбе", а по имеющемуся нефтепроводу из восточногерманского порта Росток.

На модернизацию этого трубопровода, который пока способен лишь на 60% обеспечивать загрузку завода в Шведте, на расширение приемных мощностей в порту Ростока, а также на постепенное перепрофилирование НПЗ (Дитмар Войдке в качестве одной из опций назвал выпуск экологичного авиационного топлива SAF), федеральные и земельные власти выделили примерно 1 миллиард евро.

Помочь полностью загрузить PCK могла бы Польша, которая имеет техническую возможность принимать нефть в порту Гданьска и затем перекачивать ее в Шведт по "Дружбе", однако до сих пор польская сторона категорически отказывалась иметь дело с предприятие под управлением "Роснефти".

Теперь ситуация изменилась, однако Олаф Шольц и Роберт Хабек, который уже не раз обсуждал судьбу PCK с польскими коллегами, очень уклончиво отвечали на вопросы журналистов о возможном участии Польши в обеспечении завода нефтью. Возможно потому, что любые решения на этот счет следует озвучивать все же не в Берлине, а в Варшаве. Во всяком случае, агентство Reuters уже поспешило сообщить, что российская доля в НПЗ интересует польскую нефтяную компанию Orlen, которая, кстати, владеет в Германии сетью заправочных станций.

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