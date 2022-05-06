Жизнь после "Роснефти". Берлин решает судьбу НПЗ в Шведте в бывшей ГДР

Такое впечатление, что "Роснефть" просто самоустранилась. Во всяком случае, о могущественной российской государственной компании пока ничего не слышно, хотя именно сейчас решается судьба ее важнейшего актива в Германии. В известной мере нынешняя ситуация напоминает ту, что в начале апреля возникла вокруг Gazprom Germania - дочерней фирмы другой не менее могущественной российской госкомпании "Газпром". Тогда все кончилось тем, что правительство ФРГ взяло эту "дочку" под свой контроль. В случае с "Роснефтью" дело, возможно, тоже идет к той или иной форме экспроприации.

"Роснефть" собиралась увеличить долю в PCK Raffinerie Schwedt

Суть проблемы: ФРГ готовится к введению эмбарго на российскую нефть осенью этого года, и единственный нефтеперерабатывающий завод, которому в таком случае грозит полная остановка, находится на территории бывшей ГДР в городе Шведте, к северо-востоку от Берлина, вблизи польской границы. Этот НПЗ работает исключительно на нефти из России, поступающей сюда еще с советских времен по нефтепроводу "Дружба". Такова одна часть проблемы.

Другая состоит в том, что завод PCK Raffinerie Schwedt принадлежит "Роснефти". Российская компания владеет долей в 54,17% и в 2021 году заявила о намерении довести ее до более чем 91%, поскольку британо-нидерландская компания Shell готова была продать свои 37,5% (оставшуюся долю держит итальянская Eni). Антимонопольное ведомство ФРГ одобрило сделку, оставалось только получить разрешение федерального правительства, но тут Россия напала на Украину, и ситуация кардинально изменилась.

Теперь задача состоит в том, чтобы добиться от НПЗ в Шведте участия в эмбарго. Но как это сделать, если основной владелец предприятия явно не станет участвовать в санкциях против России, поскольку является российской государственной компанией? В таком случае теоретически возможны либо смена собственника с переориентацией на других поставщиков сырой нефти, либо закрытие предприятия.

Жесткие вопросы Роберту Хабеку на встрече с трудовым коллективом

Однако ни о каком закрытии этого системообразующего НПЗ не может быть и речи, поскольку и Берлин, и столичный аэропорт BER, и значительная часть Восточной Германии обеспечиваются бензином, дизелем, авиационным керосином и другими нефтепродуктами именно благодаря PCK Raffinerie Schwedt.

Шведт, 9 мая 2022 года. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступает перед рабочими НПЗ PCK Raffinerie

Значит, нужна смена собственника. Но где этот новый владелец, если таковой вообще найдется (Shell ведь стремится избавиться от своей доли), возьмет сырье, подходящее по своему составу и качеству для завода, который вот уже более полувека перерабатывает только советскую и российскую нефть? И как это сырье будет доставляться в Шведт?

"А нельзя ли сделать для Шведта исключение из эмбарго как для Венгрии?". Таков был один из вопросов, который работники НПЗ задали приехавшему на завод 9 мая министру экономики и защиты климата ФРГ Роберту Хабеку (Robert Habeck). Но были и другие, куда более острые. "Почему вы хотите разорвать отношения с теми, кто все эти десятилетия нас надежно снабжал?". И даже такой, под аплодисменты: "А вы уверены, что вы представляете тут немецкие интересы, а не американские?".

НПЗ в Шведте - градообразующее предприятие и главный работодатель

В Шведте, как и в некоторых других частях бывшей ГДР, весьма сильны пророссийские настроения, в этом городе каждый пятый выбирает правопопулистскую и наиболее "пропутинскую" из немецких партий "Альтернативу для Германии" (АдГ). А каждый третий голосовал на выборах в бундестаг прошлой осенью за социал-демократов, долго выступавших за особо тесные отношения с Россией. Бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) занимает пост председателя совета директоров "Роснефти" - собственника градообразующего предприятия, главного работодателя в городе.

Герхард Шрёдер и глава "Роснефти" Игорь Сечин дают пресс-конференцию на PCK Raffinerie в Шведте, 22 января 2018 года

Однако те рабочие НПЗ, что пришли на встречу с министром из Берлина, руководствовались не только и даже не столько симпатиями к России (и, возможно, лично к Путину), сколько страхом за свои рабочие места и тревогой за дальнейшую судьбу города. "Если квалифицированные кадры начнут уезжать, они уже больше не вернутся", - поделилась опасениями одна из работниц. В Шведте живут около 34 тысяч человек, на заводе трудятся порядка 1200, еще несколько сотен работают в обслуживающих его фирмах.

Интерес к разговору с министром был столь велик, что в зале не хватило мест - и встреча с трудовым коллективом прошла под открытым небом, куда вынесли стол, на который с микрофоном забрался Роберт Хабек. Главную мысль, которую он стремился донести до собравшихся: "Шведт нам нужен. С самого начала речь шла о том, чтобы сохранить PCK как предприятие по возможности в полном объеме".

Правительство ФРГ готово предоставить стратегические запасы нефти

По словам министра, работа в правительстве идет сейчас по трем направлениям: организация альтернативных путей доставки сырой нефти, выделение средств из федерального бюджета для финансирования вероятных убытков предприятия и подготовка к изменению структуры собственности.

Что касается альтернатив нефтепроводу "Дружба", то на первых порах, как сообщил министр, решено выделить нефть из стратегических запасов Германии. Она хранится в порту Вильгельмсхафена, отсюда ее в танкерах будут доставлять по Кильскому каналу между Северным и Балтийским морями в порт Ростока, который соединен с Шведтом нефтепроводом. Правда, в Ростоке придется расширять приемные мощности в порту, а трубопровод способен лишь примерно на две трети обеспечивать потребности PCK Raffinerie Schwedt в сырье.

Центр Шведта. Благополучие города с населением в 34 тысячи человек зависит от нефтеперерабатывающего завода

Дополнительные объемы можно было бы получать через польский порт Гданьск, который соединен с нефтепроводом "Дружба". Однако после введения эмбарго ЕС на российскую нефть приемные мощности этого порта понадобятся самой Польше, к тому же через него французская компания TotalEnergies по той же "Дружбе" будет снабжать второй восточногерманский НПЗ в Лойне. Иными словами, возможности использовать гданьский маршрут ограничены, отсюда и обеспокоенность в Шведте, что завод не сможет работать в полную силу - и это приведет к сокращению кадров.

Судя по выступлению Роберта Хабека, вопрос о субсидировании PCK Raffinerie Schwedt из госбюджета уже решен. Тем более, что деньги планируется направить не только на поддержание сегодняшней работоспособности предприятия, но и на его техническую подготовку к будущему, к эпохе "после нефти", к которой Германия вместе со всем ЕС намерена идти форсированными темпами в рамках процесса декарбонизации. Новыми климатически нейтральными направлениями бизнеса завода могли бы стать, к примеру, водород и биохимия.

Новый закон позволит экспроприировать собственность "Роснефти"

Остается проблема структуры собственности. Тут пока возможны разные варианты: покупка одной или несколькими компаниями доли "Роснефти" (Берлин ведет переговоры и с Shell), национализация с выплатой компенсаций, временное попечительское управление активами. Это была бы та модель, которую пришлось применить в случае с Gazprom Germania. Однако тогда решение было принято буквально за считанные часы, поскольку имело место нарушение закона: "Газпром" решил продать свою системообразующую немецкую дочернюю фирму, не согласовав такой шаг с правительством ФРГ.

Резервуары с нефтью НПЗ PCK Raffinerie вблизи Шведта

В случае с "Роснефтью" подобного юридического повода (пока) нет, поэтому в июне намечено завершить процедуру парламентского утверждения новой редакции давнего закона, позволяющего экспроприировать жизненно важные энергетические объекты. Роберт Хабек заверил, что правительство подготовило правовую основу для любых возможных вариантов изменения структуры собственности на НПЗ в Шведте.

На вопрос одного из участников публичной встречи с трудовым коллективом PCK Raffinerie Schwedt, когда завод вновь сможет получать нефть из России, министр экономики ФРГ ответил: "Это очень хороший вопрос - и я не могу дать вам на него ответ".

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