Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Казахстан станет в 2022 году вторым по значению торговым партнером Германии на постсоветском пространстве перед Литвой и Украиной. Азербайджан тоже наращивает экспорт нефти.

Свято место пусто не бывает. "От падающего значения России выигрывают страны в непосредственной близости от российского рынка, которые успешно позиционируются в качестве альтернативных получателей инвестиций и поставщиков сырья", - заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms), комментируя внешнеторговую статистику ФРГ за первые три квартала 2022 года.

Конкретно он назвал Казахстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан. И отдельно отметил Украину, торговля с которой в условиях войны и связанных с ней разрушений оказалась "на удивление стабильной".

Немецкий бизнес находит новых партнеров вместо РФ

Данные, эксклюзивно предоставленные Восточному комитету Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis), наглядно подтверждают тенденции, проявившиеся уже в первом полугодии. Торговый оборот между Германией и Казахстаном увеличился с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 83%, с Узбекистаном на 91%, с Арменией на 93%, с Азербайджаном на 159%.

Ереван, октябрь 2022. Международный фестиваль воздушных шаров Фото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

Так что динамика роста объемов экспортно-импортных операций ФРГ со странами Центральной Азии и Южного Кавказа в этом году чрезвычайно высокая. Правда, частично это связано с эффектом низкой базы. Иными словами, с тем, что до сих пор торговый оборот был сравнительно небольшим. Поэтому с Кыргызстаном, например, он вырос сразу на 287%.

Тем не менее все эти скачки показывают, насколько быстро немецкий бизнес переориентировался и начал усиленно развивать сотрудничество с южными государствами на постсоветском пространстве, которые могли бы в обозримом будущем - не по отдельности, а в целом как регион - в той или иной мере заменить Германии российский рынок сбыта и поставки из России.

Импорт из России в 2022 году: объемов меньше, расходов больше

Но пока РФ благодаря своим размерам и многолетним взаимным усилиям по укреплению экономических связей остается главным торговым партнером ФРГ на постсоветском пространстве. Однако обвальное сокращение двусторонней торговли в нынешнем году показывает, насколько быстро рвутся эти связи. Михаэль Хармс говорит об ускоряющемся "разъединении немецкой и российской экономик".

В основе прежней экономической взаимозависимости лежали поставки в Германию российских энергоносителей: Россия до ее широкомасштабной агрессии против Украины была главным поставщиком нефти, газа и угля для немецкой экономики. Но в начале августа ФРГ, как того и требовали санкции ЕС, прекратила покупать российский уголь, а в конце августа "Газпром" со своей стороны остановил поставки газа по "Северному потоку" и затем уже не стал их возобновлять. В результате в сентябре немецкий импорт из России упал по сравнению сентябрем 2021 в количественном выражении на две трети, указывает Михаэль Хармс.

До сих пор снабжение Германии российской нефтью шло по трубопроводу "Дружба" Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

В денежном выражении - иная картина. Если взять три квартала, то немецкие покупатели заплатили за поставки из России при сокращавшихся объемах на 29% больше, чем годом раньше. Это объясняется резким удорожанием энергоносителей, особенно газа. Такова специфика нынешнего года, которая больше уже не повторится. Ведь в декабре вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, в феврале 2023 под запрет попадут нефтепродукты. И тогда Россия на неопределенное время или даже навсегда перестанет играть сколько-нибудь заметную роль как поставщик энергоносителей для Германии, а ФРГ, в свою очередь, перестанет быть крупным источником валюты для РФ.

Важнейшие покупатели товаров Made in Germany

Что же касается немецкого экспорта в Россию, то он за девять месяцев упал на 41%, а если взять только сентябрь, то даже на 53%. В результате РФ впервые заняла лишь 6-е место в списке важнейших покупателей продукции Made in Germany в Восточной Европе и на постсоветском пространстве - бизнес именно с этими регионами поддерживает и лоббирует Восточный комитет немецкой экономики.

Конкретные цифры таковы: за три квартала Польша купила немецкой продукции на 67 млрд евро, Чехия на 41 млрд, Венгрия на 24 млрд, Румыния на 15 млрд, Словакия на 12,5 млрд, Россия на 11,5 млрд.

Если маленькая Словакия с населением всего в 5,5 млн человек покупает столь много немецких экспортных товаров (это в основном станки, промышленное оборудование, легковые и грузовые автомобили, компоненты к ним, химическая продукция), то сколько мог бы теоретически приобретать Казахстан с населением в 19 млн человек? Тем более, что его руководство провозгласило курс на модернизацию своей экономики, для чего требуются именно такие товары?

Панорама Баку - столицы Азербайджана Фото: Murad Orujov/Sputnik/dpa/picture alliance

Пока объемы немецкого экспорта в Казахстан сравнительно невелики - примерно 1,76 млрд евро за девять месяцев, что в два раза меньше, чем за тот же период купила в ФРГ член ЕС Литва, где проживают всего около 3 млн человек. Однако казахстанские закупки в Германии увеличились на 68%. Немецкий экспорт в Узбекистан, страну с населением в 35 млн человек, еще более скромный - 810 млн евро, но тут и темпы роста более значительные - почти 93%. Армения нарастила импорт из Германии даже на 135% до 290 млн евро. Тем самым она как рынок сбыта почти догнала Азербайджан, где поставки из ФРГ достигли 310 млн евро (рост на 35%).

Казахстан и Азербайджан наращивают поставки нефти

Впрочем, в настоящий момент Казахстан и Азербайджан привлекают Германию прежде всего как поставщики нефти, а также другого сырья, и динамика первых трех кварталов этого года показывает, что надежды на них вполне обоснованы. Импорт в Германию из Азербайджана увеличился на 247% и достиг 1,137 млрд евро. Импорт из Казахстана вырос с куда более высокого уровня на 89% и составил 5,092 млрд евро, хотя этой стране с точки зрения логистики из-за транзита через РФ явно труднее доставлять нефть в Европу.

По данным информационного агентства dpa, Казахстан уже в 2021 году входил в четверку важнейших поставщиков нефти для Германии, уступив лишь России и США и сравнявшись с Норвегией: обе страны обеспечили по 10% потребностей ФРГ. По итогам нынешнего года доля Казахстана на немецком рынке нефти наверняка еще больше вырастет, а в следующем году, когда РФ как поставщик полностью отпадет, перед этой центральноазиатской страной откроются принципиально новые возможности.

Добыча нефти близ города Жанаозен на западе Казахстана Фото: robertharding/IMAGO

В любом случае уже сейчас можно исходить из того, что по итогам 2022 года Казахстан станет вторым по важности торговым партнером Германии на постсоветском пространстве после России, обогнав Украину и Литву. При этом украинская экономика, несмотря на широкомасштабную российскую агрессию, сумела сохранить высокий уровень торговых связей с ФРГ.

За первые девять месяцев года, из которых более семи прошли в условиях войны, экспортно-импортный оборот между Германией и Украиной составил свыше 5,5 млрд евро, сократившись всего на 9%. При этом поставки продукции украинских предприятий на немецкий рынок снизились менее чем на 3%. Так что после окончания войны Украина имеет все шансы стать важнейшим торговым партнером ФРГ на постсоветском пространстве, обогнав и Казахстан, и даже Россию. По словам Михаэля Хармса, "готовность немецких компаний поддержать восстановление страны очень велика".

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