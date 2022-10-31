СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

На фоне войны России в Украине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает страны Центральной Азии и предлагает им расширение сотрудничества с Европой.
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СМИ Германии уделяют немало внимания визиту министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Казахстан и Узбекистан. "В поиске новых партнеров" - так характеризует основную цель поездки телекомпания ZDF. Многие издания цитируют заявление, сделанное главой немецкой дипломатии перед отлетом в две ключевые страны Центральной Азии: "Мне важно, чтобы будущее предоставляло им выбор не только между тесной смирительной рубашкой на задворках России и зависимостью от Китая".
Казахстан - важнейший торговый партнер Германии в регионе
"После путинского вторжения в Украину многие государства Центральной Азии осторожно дистанцируются от России. Этим может воспользоваться Китай, но и Европа видит свой шанс", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Газета напоминает, что на прошлой неделе Астану посетил глава Европейского совета ("президент ЕС") Шарль Мишель и после переговоров с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым подчеркивал, что Европа и Центральная Азия сейчас сближаются и связаны друг с другом как никогда раньше.
"Со времени начала российской войны против Украины отношения с Казахстаном стали для Германии более важными как в политическом плане, так и в экономическом", - констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung и поясняет: "Казахстан является с большим отрывом важнейшим торговым партнером Германии в Центральной Азии". В поездке главу МИД ФРГ сопровождает делегация бизнесменов, занимающихся главным образом энергетикой и инфраструктурными проектами.
Газета пишет, что в Казахстане много ветра, солнца и территории для установки солнечных батарей, к тому же эта страна намеревается стать одним из крупнейших экспортеров "зеленого" водорода. "Поэтому Казахстан играет немалую роль в немецких планах энергетического перехода. В свою очередь, Германия могла бы предоставить технику, необходимую Казахстану для энергетической трансформации - там хотят к 2060 году добиться климатической нейтральности, и помочь этой стране в подготовке квалифицированных кадров", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Знаковый проект по производству "зеленого" водорода на Каспии
"Бербок хочет теснее сотрудничать с Казахстаном в энергетической политике", - гласит заголовок на сайте издания Die Zeit. Многие немецкие СМИ опубликовали сообщение информационного агентства dpa, озаглавленное "Бербок делает ставку на "зеленый" водород из Казахстана".
После переговоров в Астане со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди глава МИД ФРГ и видная представительница Партии "зеленых" особо выделила в качестве яркого примера сотрудничества подписанное всего несколько дней назад соглашение о сооружении с европейским участием крупной утсановки для электролиза на берегу Каспийского моря. С 2030 года она должна ежегодно производить 3 млн тонн водорода, полученного из морской воды с использованием ветровой энергии, и экспортировать его в Германию и другие страны ЕС.
"Опираясь на многомиллиардную программу ЕС, Бербок объявила в Казахстане о совместных инфраструктурных проектах", - указывает в этой связи информационный телеканал n-tv и напоминает об инициативе Евросоюза Global Gateway ("Глобальные ворота"), задуманной как европейский ответ на китайскую программу "Один пояс - один путь" ("Новый шелковый путь"). В рамках этой инициативы ЕС намеревается выделить 300 млрд евро на инфраструктурные проекты в государствах с развивающимися экономиками, в том числе в странах Центральной Азии.
Центральная Азия дистанцируется от России из-за войны в Украине
Наряду с экономикой второй главной темой визита Анналены Бербок в Казахстан были права человека, отмечают немецкие СМИ и особо выделяют посещение министром иностранных дел ФРГ мемориального комплекса на месте бывшего сталинского "Акмолинского лагеря жен изменников родины" (А.Л.Ж.И.Р.)
Подводя итоги визита в Астану, агентство Reuters указывает: "Министр иностранных дел Анналена Бербок приветствовала стремление Казахстана дистанцироваться от России и проведение реформ, направленных на укрепление правового государства".
"Между Россией, Китаем и Западом: какой путь изберет Казахстан?", - задается вопросом столичная газета Berliner Zeitung в репортаже из Астаны. Его главный вывод: "Эта центральноазиатская страна является одним из важнейших союзников России. Однако многие казахи отмежевываются от путинской картины мира".
К схожему выводу приходит и телеканал ZDF: "После российского нападения на Украину эта страна открывает свои двери для критиков России, например для Европы".