СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

На фоне войны России в Украине министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает страны Центральной Азии и предлагает им расширение сотрудничества с Европой.

СМИ Германии уделяют немало внимания визиту министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Казахстан и Узбекистан. "В поиске новых партнеров" - так характеризует основную цель поездки телекомпания ZDF. Многие издания цитируют заявление, сделанное главой немецкой дипломатии перед отлетом в две ключевые страны Центральной Азии: "Мне важно, чтобы будущее предоставляло им выбор не только между тесной смирительной рубашкой на задворках России и зависимостью от Китая".

Казахстан - важнейший торговый партнер Германии в регионе

"После путинского вторжения в Украину многие государства Центральной Азии осторожно дистанцируются от России. Этим может воспользоваться Китай, но и Европа видит свой шанс", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Газета напоминает, что на прошлой неделе Астану посетил глава Европейского совета ("президент ЕС") Шарль Мишель и после переговоров с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым подчеркивал, что Европа и Центральная Азия сейчас сближаются и связаны друг с другом как никогда раньше.

Президент КазахстанаТокаев и глава Еврокомиссии фон дер Ляейн встретились на полях ГА ООН Фото: Dati Bendo/EU

"Со времени начала российской войны против Украины отношения с Казахстаном стали для Германии более важными как в политическом плане, так и в экономическом", - констатирует Frankfurter Allgemeine Zeitung и поясняет: "Казахстан является с большим отрывом важнейшим торговым партнером Германии в Центральной Азии". В поездке главу МИД ФРГ сопровождает делегация бизнесменов, занимающихся главным образом энергетикой и инфраструктурными проектами.

Газета пишет, что в Казахстане много ветра, солнца и территории для установки солнечных батарей, к тому же эта страна намеревается стать одним из крупнейших экспортеров "зеленого" водорода. "Поэтому Казахстан играет немалую роль в немецких планах энергетического перехода. В свою очередь, Германия могла бы предоставить технику, необходимую Казахстану для энергетической трансформации - там хотят к 2060 году добиться климатической нейтральности, и помочь этой стране в подготовке квалифицированных кадров", - отмечает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Знаковый проект по производству "зеленого" водорода на Каспии

"Бербок хочет теснее сотрудничать с Казахстаном в энергетической политике", - гласит заголовок на сайте издания Die Zeit. Многие немецкие СМИ опубликовали сообщение информационного агентства dpa, озаглавленное "Бербок делает ставку на "зеленый" водород из Казахстана".

Астана, 31 октября 2022 года. Мухтар Тлеуберди показывает Анналене Бербок столицу Казахстана Фото: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

После переговоров в Астане со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди глава МИД ФРГ и видная представительница Партии "зеленых" особо выделила в качестве яркого примера сотрудничества подписанное всего несколько дней назад соглашение о сооружении с европейским участием крупной утсановки для электролиза на берегу Каспийского моря. С 2030 года она должна ежегодно производить 3 млн тонн водорода, полученного из морской воды с использованием ветровой энергии, и экспортировать его в Германию и другие страны ЕС.

"Опираясь на многомиллиардную программу ЕС, Бербок объявила в Казахстане о совместных инфраструктурных проектах", - указывает в этой связи информационный телеканал n-tv и напоминает об инициативе Евросоюза Global Gateway ("Глобальные ворота"), задуманной как европейский ответ на китайскую программу "Один пояс - один путь" ("Новый шелковый путь"). В рамках этой инициативы ЕС намеревается выделить 300 млрд евро на инфраструктурные проекты в государствах с развивающимися экономиками, в том числе в странах Центральной Азии.

Центральная Азия дистанцируется от России из-за войны в Украине

Наряду с экономикой второй главной темой визита Анналены Бербок в Казахстан были права человека, отмечают немецкие СМИ и особо выделяют посещение министром иностранных дел ФРГ мемориального комплекса на месте бывшего сталинского "Акмолинского лагеря жен изменников родины" (А.Л.Ж.И.Р.)

Современный центр Астаны Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Подводя итоги визита в Астану, агентство Reuters указывает: "Министр иностранных дел Анналена Бербок приветствовала стремление Казахстана дистанцироваться от России и проведение реформ, направленных на укрепление правового государства".

"Между Россией, Китаем и Западом: какой путь изберет Казахстан?", - задается вопросом столичная газета Berliner Zeitung в репортаже из Астаны. Его главный вывод: "Эта центральноазиатская страна является одним из важнейших союзников России. Однако многие казахи отмежевываются от путинской картины мира".

К схожему выводу приходит и телеканал ZDF: "После российского нападения на Украину эта страна открывает свои двери для критиков России, например для Европы".

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