Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Франкфурт, 9 ноября 2021 года. Катрина Клаас-Мюльхойзер на открытии конференции "В фокусе Центральная Азия - разговор об экономике"
"Мы можем констатировать: узбекское правительство держит слово и курс", - заявила Катрина Клаас-Мюльхойзер (Cathrina Claas-Mühlhäuser), открывая в финансовой столице Германии Франкфурте-на-Майне 9 ноября конференцию "В фокусе Центральная Азия - разговор об экономике" и приветствуя основного докладчика - премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.
Предпринимательница напомнила, что в 2017 году гость из Ташкента уже выступал в Мюнхене на аналогичном мероприятии Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) - весьма влиятельной в ФРГ организации, которая лоббирует интересы немецких фирм, работающих в бывших соцстранах Восточной Европы и в постсоветских государствах.
Тогда занявший незадолго до этого вторую по значению государственную должность в стране Абдулла Арипов разъяснял деловым кругам ФРГ стратегический курс нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, предполагающий проведение реформ, открытость окружающему миру и привлечение иностранных инвесторов. И вот теперь Восточный комитет, заместителем председателя которого является Катрина Клаас-Мюльхойзер, возглавляющая семейное предприятие Claas - одного из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники, с удовлетворением констатирует: Узбекистан с провозглашенного пути не свернул.
К тому же в этой предпринимательской организации, как и в политическом Берлине, очень высоко оценили "оказанную без бюрократизма помощь в спасении человеческих жизней", как выразилась Катрина Клаас-Мюльхойзер. Имеется в виду оперативно предоставленная Германии властями Узбекистана возможность использовать узбекские аэродромы во время недавней массовой эвакуации самолетами бундесвера немецких граждан и афганских беженцев после захвата Кабула талибами.
О том, что в последнее время "чуть ли не еженедельно" принимаются решения о выделении кредитов на поставку немецкой продукции в Узбекистан, рассказал в своем вступительном слове Марк Венгрчик (Marck Wengrzik), исполнительный директор банка AKA Bank (AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft). Этот специализирующийся на финансировании экспортных операций банк, сотрудничающий с Узнацбанком и ташкентским "Туронбанком", предоставил площадку для проведения нынешней конференции.
Она проходила в гибридном формате: большинство следило за ней в режиме онлайн, но некоторые участники, в том числе гости из Ташкента и Нур-Султана, собрались в конференц-зале франкфуртского головного офиса AKA Bank. Состоявшуюся после доклада подиумную дискуссию вел профессор Клаус Мангольд (Klaus Mangold), возглавлявший в свое время Восточный комитет и имеющий обширные связи в высших деловых и политических кругах России и других постсоветских стран.
Петропавловск, 17 сентября 2021 года. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии завода фирмы Claas
Он сразу же подчеркнул, что в Германии "теперь иначе, чем еще несколько лет назад, оценивают геостратегическое значение Центральной Азии, которая является одним из важнейших регионов роста в мире" и спрогнозировал: "Мы увидим растущий интерес к нему европейских предприятий".
Пока, правда, этот интерес не очень высок: среди внешнеторговых партнеров Германии на территории Восточной Европы и бывшего СССР Казахстан в 1-м полугодии 2021 года по размерам товарооборота (2,29 млрд евро) шел после Хорватии и Северной Македонии, а Узбекистан (286 млн евро) - после Молдовы и Азербайджана, далеко позади, к примеру, Украины, России и тем более Чехии и Польши.
Но что весьма показательно: именно на геополитическом аспекте в самом начале конференции сделала упор и Катрина Клаас-Мюльхойзер. Европейскому Союзу, сказала она, "давно пора" предложить Центральной Азии альтернативу китайской инициативе "Один пояс и один путь"("Новый Шелковый путь") , в том числе в области инфраструктурных проектов.
В свою очередь, основная особенность доклада Абдуллы Арипова состояла в том, что он говорил на конференции не только и даже не столько про Узбекистан, сколько стремился привлечь внимание в целом ко всему центральноазиатскому региону. По словам узбекского премьера, в Центральной Азии "сложился новый политический климат, активизировались межгосударственные контакты, растет торговля, реализуются совместные инфраструктурные проекты".
Абдулла Арипов подчеркнул, что Центральная Азия хочет большего, чем быть просто транзитным коридором между Китаем и Европой, она стремится в полной мере подключиться к мировому рынку. Докладчик выразил уверенность, что этот "стабильно развивающийся регион" может быть "надежным партнером", о чем, в частности, свидетельствует увеличение за считанные годы доли центральноазиатских стран в мировых инвестициях с 1,6% до 2,5%. (На потенциальных конфликтах , тем более на очагах напряженности в Центральной Азии гость из Ташкента останавливаться не стал).
Говоря конкретно о сотрудничестве Узбекистана и Германии, Абдулла Арипов отметил, что его страна пока имеет значительное отрицательное сальдо в двусторонней торговле, иными словами - в основном покупает немецкую продукцию, но мало продает в ФРГ (менее 9% от двустороннего товарооборота). "Однако на данном этапе мы считаем это вполне оправданным, поскольку более 70 процентов импорта из Германии составляют промышленное оборудование и современные технологии", - подчеркнул премьер.
Особое место в немецком и в целом в европейском экспорте как в Узбекистан, так и в Казахстан уже в скором будущем могли бы занять технологии использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Второй бросившейся в глаза особенностью доклада и подиумной дискуссии было повышенное внимание выступавших к альтернативной энергетике. Причем гости не просто говорили то, что приятно было услышать немецкой стороне, а ссылались на конкретные планы и решения о строительстве солнечных и ветровых электростанций.
Так, занимающийся вопросами иностранных инвестиций заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщил, что в этом десятилетии доля ВИЭ в электроэнергетике страны должна вырасти с нынешних 3% до 15%, причем упор будет сделан на создание мощностей, работающих не по специальным льготным тарифам, а по рыночным ценам. А следующий этап - это налаживание крупномасштабных поставок "зеленого водорода" в ЕС к 2030 году.
В узбекской электроэнергетике доля ВИЭ должна вырасти к концу десятилетия даже до 25%, повышенное внимание уделяется энергоэффективности, а декарбонизация объявлена одним из приоритетов политики страны, указал заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев: "Мы приняли в этом году стратегию декарбонизации экономики в целом".
Так что ВИЭ и вообще энергетика, включая энергосбережение, могут стать для немецких и европейских фирм одним из главных направлений сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном наряду с сельским хозяйством, строительной индустрией, химической промышленностью, здравоохранением и образованием, указывалось на конференции. Но для этого экспортерам и особенно инвесторам понадобятся, в частности, квалифицированные кадры в этих странах.
В этой связи Абдулла Арипов накануне конференции в ходе рабочего ужина с немецкими бизнесменами высказал идею создать в Узбекистане разветвленную систему изучения немецкого языка с целью затем отправлять молодых людей в Германию, чтобы там они получали профессионально-техническое образование по дуальной системе. Об таком разговоре поведал Манфред Грундке (Manfred Grundke), управляющий компаньон группы Knauf.
Этот производитель стройматериалов активно работает на всем постсоветском пространстве, в том числе в Узбекистане и Казахстане. И всюду компании Knauf приходится вкладывать деньги не только в оборудование и создание сбытовых структур, но и в профподготовку персонала.
Поэтому Манфред Грундке решительно поддержал идею премьер-министра Узбекистана, более того, допустил, что прошедшие в Германии профобучение узбекские рабочие со знанием немецкого языка частично могли бы остаться работать в самой ФРГ, где обостряется проблема нехватки кадров на производстве. "У нас они могли бы зарабатывать намного больше, чем в странах Восточной Европы", - указал предприниматель, подразумевая, видимо, главным образом Россию.
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