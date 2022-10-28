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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена БербокФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ прибудет с визитом в Казахстан и Узбекистан

Даниил Сотников
10 мин. назад

Во время визита в страны Центральной Азии Анналену Бербок будет сопровождать делегация, специализирующаяся на энергетическом и инфраструктурном секторах.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 30 октября начнет трехдневную поездку в Казахстан и Узбекистан, сообщила представитель МИД в пятницу, 28 октября.

В столице Казахстана Астане Бербок планирует провести переговоры со своим коллегой Мухтаром Тлеуберди. В столице Узбекистана Ташкенте у министра запланированы переговоры с главой МИД страны Владимиром Норовым и посещение немецко-узбекского образовательного центра. После этого Бербок посетит ирригационные системы в Самарканде, сооружаемые при поддержке Германии. 

Бербок в поездке будет сопровождать делегация специалистов в области энергетики и инфраструктуры сообщили в МИД Германии.

После визитов в Казахстан и Узбекистан - саммит G7

После визита в центральноазиатские республики Бербок отправится на саммит глав МИД стран "большой семерки" в немецком Мюнстере. Главzыми темами встречи станут российское вторжение в Украину, отношения с Китаем и Ираном, сообщили в пресс-службе немецкого МИД.

Развитие контактов со странами Центральной Азии и Африки также входят в число пунктов повестки дня. На саммите ожидается присутствие министров иностранных дел африканских стран и представителей Африканского союза.

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