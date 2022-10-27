Строить мосты, а не стены. Итоги саммита ЕС - ЦА в Астане

В столице Казахстана главы государств Центральной Азии встретились с руководством Евросоюза. Делегацию ЕС возглавлял Шарль Мишель. Что обсуждали политики на саммите и о чем договорились?

В столице Казахстана 27 октября прошел саммит "ЕС - Центральная Азия". Делегацию Евроосюза на нем возглавлял глава Евросовета Шарль Мишель. В Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прилетели лидеры Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон и Узбекистана - Шавкат Мирзиёев. А вместо самого молодого в регионе президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на саммите "ЕС - Центральная Азия" присутствовал зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов. В отличие от состоявшегося в столице Казахстана двумя неделями ранее саммита "Россия - Центральная Азия", нынешнее мероприятие проходило в более закрытом режиме. О чем же шла речь на саммите - у DW.

"Нужны мосты, а не стены"

"За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан", - отметил в своем выступлении на самиите "ЕС - Центральная Азия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что в настоящий момент Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. "Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Европе, нужно строить мосты, а не стены", - подчеркнул Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance

Согласно выступлениям лидеров Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, страны Центральной Азии рассчитывают на содействие Европейского Союза в создании "эффективных транспортно-логистических коридоров для выхода на рынок ЕС с учетом нынешних ограничений". Прежде всего, речь идет о развитии Транскаспийского мультимодального маршрута через Южный Кавказ и Турцию, который будет гармонизирован с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T), а также об ускоряющем доставку грузов из Европы в Китай и обратно проекте железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Что предлагают ЕС страны ЦА

В то же время каждой из стран центральноазиатского региона есть, что предложить Европейскому Союзу. Например, Казахстан готов увеличить поставки продовольственных товаров и зерновых - в настоящее время в страны Европы только пшеницы экспортируется свыше 5 миллионов тонн в год. Кроме того, Казахстан может начать экспорт более 100 видов продукции машиностроения, металлургии и химической промышленности на сумму около 1,5 миллиарда долларов.

Шарль Мишель Фото: imago images/Eastnews

Узбекистан предлагает Европе подключиться к развитию регионального туризма и также выражает готовность начать поставки сельскохозяйственной продукции и текстиля, которые имеют устойчивый спрос в странах Центральной Азии. Кыргызстан и Таджикистан рассчитывают на участие ЕС в совместных проектах по использованию водно-энергетических ресурсов и переработке различных полезных ископаемых, которых немало в обеих горных республиках.

Что касается интересов Европейского Союза к Центральной Азии, то, в большей степени, они были обозначены за несколько часов до начала саммита во время переговоров между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. В частности, по их итогам было объявлено, что в сфере экономики важно наладить сотрудничество по "критическим сырьевым материалам" и особенно по редкоземельным металлам. Также стороны подтвердили свою приверженность Уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Проблемные темы: последствия санкций и права человека

Впрочем, не обошлось и без скользких тем. Первая - это вопрос о непреднамеренно-негативном воздействии санкций ЕС (вероятно, подразумевались санкции против России и Ирана. - Ред.) на экономику государств Центральной Азии. Шарль Мишель в этой связи подчеркнул "важность недопущения уклонения от международных санкций и их обхода". Вторая - вопрос о соблюдении прав человека в странах Центральной Азии.

Накануне визита председателя Евросовета в Казахстан ведущие правозащитные организации стран Центральной Азии опубликовали открытое письмо на имя Шарля Мишеля с предложением обратить внимание на серьезные нарушения прав человека в связи с крупными кризисами, которые наблюдались и наблюдаются во всех странах региона. Насколько подробно обсуждалась поднятая правозащитными организациями тема - неизвестно. Но в своих выступлениях все без исключения лидеры центральноазиатских стран подтвердили свою приверженность строительству правовых государств с безусловным верховенством закона, всемерной поддержкой гражданского общества, обеспечения прав человека и гендерного равенства, а также свободы слова и вероисповедания.

"Многовекторность нам необходима"

Внимательно наблюдавший за ходом первого саммита "ЕС - Центральная Азия" депутат нижней палаты парламента Казахстана от правящей партии Amanat Канат Нуров в беседе с DW заметил, что считает правильным движение Казахстана и других стран Центральной Азии на расширение сотрудничества с ЕС.

"Переоценить символическое значение этой встречи весьма трудно. Она нужна, прежде всего, Казахстану, в это нелегкое время геополитического разлома. Многовекторность теперь опасна, но именно сейчас надо придерживаться этого курса на деле, чтобы не оказаться втянутым в какой-либо международный конфликт. А это очень нелегко, учитывая географическое положение нашего региона. Многовекторность нашим странам необходима и для того, чтобы не быть сателлитами России", - подчеркнул Канат Нуров, добавив, что при текущем положении дел Казахстану и странам Центральной Азии надо максимально расширять сотрудничество не только с Европейским Союзом, но и с Соединенными Штатами и Турцией.

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