Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель посетит Казахстан. Двумя неделями ранее там уже побывал президент РФ Владимир Путин. Сможет ли Астана сблизиться с Европой, не разозлив при этом Москву?

"ЕС готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество" - написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщая о своем предстоящем визите 26-27 октября в Казахстан и последующей поездке в Узбекистан. Но как конкретно будет выглядеть это сотрудничество и каковы будут его последствия - прежде всего, для Казахстана?

Обращение Токаева к Путину

Агрессия России против Украины обострила вопрос о направленности внешней политики Астаны. Казахстан воздержался в ходе обоих голосований Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающих Москву за вторжение и попытку аннексии украинских территорий. Но это не было "молчанием", заявил DW заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Он говорит, что неучастие в обоих голосованиях и многочисленные заявления президента страны Касыма-Жомарта Токаева, выражающие приверженность международным нормам, являются "очень принципиальной и очень четкой" позицией: "Мы выступаем за соблюдение устава ООН и за территориальную целостность государств".

Действительно, Токаев лично обратился к президенту России Владимиру Путину на Петербургском международном экономическом форуме в июне, назвав "ЛНР" и "ДНР" "квазигосударственными территориями" и заявив, что Казахстан не признает их.

В сентябре Токаев заявил, что более 100 тысяч российских призывников, бежавших в Казахстан от "частичной мобилизации" в РФ, были по большому счету "вынуждены уехать из-за безнадежной ситуации. Мы должны позаботиться о них и обеспечить их безопасность".

Выступление Касыма-Жомарта Токаева на Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2022 года Фото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance

"Этот конфликт вызвал очень большое горе в нашем обществе. В Казахстане он никого не оставил равнодушным, потому что у нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной", - пояснил Василенко. Однако, добавил он, "если когда-либо и было время наладить более прочные связи между Казахстаном - и Центральной Азией в целом - и Европой, навести мосты между нами и сблизить наши два региона, то это время пришло".

Капитал бежит из России в Казахстан?

Десятки иностранных компаний, базирующихся в России, уже рассматривают Казахстан как безопасную гавань для переезда, и, по словам Василенко, еще сотни выразили заинтересованность в этом. "Это компании, которые работают в не подпадающих под санкции сферах и которые покинули Россию после начала конфликта по собственному желанию", - сказал он. Согласно правительственному отчету, почти 40 из этих компаний - из Германии.

Василенко говорит, что пребывание в Евразийском экономическом союзе, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, выгодно для этих компаний. "Это позволит им продолжать работу в рамках единого правового поля, охватывающего не только Россию, но и Беларусь, и Кыргызстан, при этом находясь в стране, граничащей с Китаем, с перспективой экспорта своих товаров в Китай", - добавил он.

Астана стремится к диверсификации

На данный момент Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером и инвестором в Казахстане. Однако обе стороны являются зависимыми от России, поскольку большая часть товаров поступает в Европу через РФ. Эту зависимость легко проиллюстрировать следующими цифрами: экспорт нефти и газа составляет более 40% национального дохода Казахстана, при этом 80% данного экспорта пересекают Россию по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), крупнейшим акционером которого является Москва.

"Мы сохраняем эти экспортные маршруты через Россию, - отметил в интервью DW Василенко. - Но теперь мы понимаем, что существует необходимость в диверсификации".

Он говорит, что Казахстан и его партнеры "очень внимательно" изучают другие маршруты, по которым можно было бы доставлять энергоносители в Европу через Азербайджан, Грузию и Турцию. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем во время его визита в Астану.

Кремль все еще держит карты в руках

Однако в настоящее время Казахстан вряд ли может позволить себе злить Москву, говорит Темур Умаров, живущий в Бишкеке аналитик Фонда Карнеги за международный мир. Он отмечает, что Астане уже продемонстрировали, на что способен Кремль. "Россия пять раз останавливала работу трубопровода с начала войны, и это создавало проблемы для Казахстана, - пояснил он. - Они не могут поставлять нефть в соответствии с контрактами, и им приходится платить пошлины и урезать планируемые доходы бюджета".

Умаров призывает руководство Казахстана обратить внимание и на внутренние проблемы в стране. "Политический режим (должен. - Ред.) провести некоторые реформы, которые позволили бы людям, не связанными с политическими элитами, быть вовлеченными в процесс принятия решений", - отметил он. "Необходимо делать больше для поддержки местных активистов, для поддержки независимых СМИ, а также политических движений, которые создаются в Казахстане", особенно в преддверии ноябрьских выборов, на которых, выражает обеспокоенность эксперт, конкурентам Токаева не позволяют баллотироваться.

В ноябре 2022 года в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы Фото: Vladislav Vodnev/Sputnik/dpa/picture alliance

Казахстан готов к процветанию

Но если удастся справиться с давлением как внутри страны, так и извне, то, по мнению Умарова, Казахстан будет рассматриваться в регионе как "остров стабильности".

"Во всем евразийском регионе Казахстан является своего рода последним предсказуемым партнером, потому что Россия сошла с ума, Китай замкнут и не очень хочет проявлять гибкость в отношениях с Европой, сосредоточившись на конфронтации с США", - считает эксперт. - "Другие страны недостаточно велики, чтобы внести реальные изменения в региональную геополитику и стратегию".

В свою очередь, Роман Василенко говорит, что его правительство работает над всем вышеперечисленным и надеется, что мир поймет то, что он называет многовекторной внешней политикой Астаны. "Мы не пророссийские, мы не прокитайские, мы не прозападные, - подчеркнул он в интервью DW. - Мы настроены проказахски".

Смотрите также: