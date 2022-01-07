Комментарий: Операция по принуждению Казахстана к дружбе

Москва обиделась на Астану. Кремль, похоже, настолько потерял адекватность, что, приглашая в Санкт-Петербург на экономический форум президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, надеялся, что он славно подпоет Владимиру Путину и не станет критиковать нападение России на Украину или вспоминать о санкциях. Расчет не оправдался, и Москва, кажется, собралась наказать Казахстан. Например, приостанавливая отгрузку казахстанской нефти через Новороссийск.

Территориальные "вопросы" к Казахстану?

Президент Казахстана в Санкт-Петербурге говорил не только про санкции и нежелание его страны признавать так называемые "ЛНР" и "ДНР". Он также, не называя имен, высказал претензии к "высказываниям ряда российских депутатов(...), журналистов и даже деятелей культуры", которые были "некорректными". Одним из них наверняка является телеведущий Тигран Кеосаян, муж самой известной российской пропагандистки Маргариты Симоньян, модерировавшей сессию ПМЭФ, где выступал Токаев. Что касается Кеосаяна, то он в хамской форме призывал союзников России определяться - с ней они или с Западом. Впрочем, были ранее в Москве высказывания и порадикальнее, например, о том, что надо провести референдум и присоединить к России часть Казахстана, а то и всю страну сразу.

Иван Преображенский

С учетом этого Токаев вряд ли удивился, когда после его твердого выступления на Петербургском форуме снова раздался возмущенный гвалт. Депутат Госдумы Константин Затулин, например, заявил, что кКазахстану могут теперь возникнуть территориальные вопросы, "как с Украиной". За ним включился лично Рамзан Кадыров. Он в стиле Кеосаяна потребовал от стран ОДКБ поддержать в войне Россию - особенно от Казахстана и Армении, которых Кремль, по словам главы Чечни, "спас".

Затулина потом начали одергивать - хоть для Кремля и стало нормально чуть что начинать пугать соседей территориальными претензиями. Но уже даже с Кадыровым спорить в Москве никто не стал. Что позволяет предположить: команду "фас" дал Владимир Путин, взбешенный тем, как повел себя казахстанский президент.

За что вцепились в Токаева

Что же такого сказал президент Казахстана, что против него задействовали, к счастью пока только пиаровским образом, Рамзана Кадырова? Казалось бы, официальная Астана уже много раз говорила, что не хочет занимать в российской войне против Украины никакой позиции. Да и про санкции речь уже была. Например, еще в апреле Казахстан и Беларусь, как стало сейчас известно, сообщили России, что запретят транзит российского угля по своей территории в связи с тем, что он попал под санкции ЕС, даром что вступят в силу они только с августа.

Важнее другое. Первое и главное - публичное оппонирование Владимиру Путину, практически лицом к лицу. Этого в самой России давно никто не позволяет, и от Токаева ожидали восточной тактичности. Но и это еще не все. Президент Казахстана прямо сказал, что принимал и будет и дальше принимать эмигрантов из России, с их высокими трудовыми компетенциями, а то и готовыми бизнесами.

Какой вывод из этого можно сделать? В глазах Путина и его окружения это может выглядеть так, что им прямо в лицо заявляют: Казахстан не просто будет соблюдать введенные против России санкции - он на них еще и намерен неплохо заработать. Или, как минимум, избежит потерь, как случае с российским углем, который Казахстан вместе с Беларусью прекратили пропускать через свою территорию еще накануне Петербургского форума.

Принуждение Астаны к дружбе

Таким образом, главная проблема - не штатные крикуны из Госдумы и даже не Рамзан Кадыров, которому не под силу заставить извиняться казахстанского президента так же, как своих чеченских "подданных". Отчетливо видно, что между двумя странами постепенно разворачивается торгово-экономическая война.

Не успел Токаев отправиться домой, как у России случилась "авария". В бухту Новороссийска якобы приплыли одна или несколько противокорабельных мин, в результате чего примерно до конца июня - а может и дольше - порт будет частично закрыт. Соответственно как минимум на этот срок полностью прекращены поставки на экспорт шедшей через Россию казахстанской нефти Каспийского трубопроводного консорциума.

Это отчетливый "щелчок по носу" и попытка принудить Казахстан к изменению его внешней политики. Примерно как "запрет" турецких помидоров. Но у Касым-Жомарта Токаева, чье имя-отчество демонстративно забывает Путин, просто нет выбора. Экономика Казахстана практически полностью экспортно ориентированная, и не соблюдать международные санкции против России для нее обойдется в разы дороже, чем даже полное закрытие канала поставки нефти через Новороссийск. Токаев понимает, что сейчас скорее Путин зависит от него, чем Казахстан - от России.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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