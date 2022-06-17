 Казахстан не собирается признавать ″квазигосударственные″ ″ДНР″ и ″ЛНР″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2022

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Мир

Казахстан не собирается признавать "квазигосударственные" "ДНР" и "ЛНР"

Президент Казахстана в присутствии Путина назвал ДНР" и "ЛНР" "квазигосударственными территориями". По словам Токаева, если "право нации на самоопределение будет реализовано" повсеместно, наступит хаос.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан

Касым-Жомарт Токаев (фото из архива)

Казахстан не планирует признавать "независимость" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). Об этом в пятницу, 17 июня, на пленарной сессии 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава Казахстана в присутствии президента РФ Владимира Путина назвал "ДНР" и "ЛНР" "квазигосударственными территориями".

"Если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос", - подчеркнул Токаев.

По его словам, Казахстан по этой причине не признает "ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию". "По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - отметил президент, добавив, что дал "откровенный ответ" на вопрос модератора дискуссии, главного редактора RT Маргариты Симоньян. Она спросила, как в Казахстане относятся к "спецоперации" РФ в Украине. Касым-Жомарт Токаев при этом выразил уверенность, что в стране существуют разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в Казахстане, по утверждению политика, - развитое гражданское общество.

Конституционная реформа в Казахстане

Ранее в Казахстане участники референдума подавляющим большинством голосов одобрили конституционные поправки, предусматривающие преобразование страны из суперпрезидентской в президентскую республику с важной ролью парламента. В поддержку соответствующих поправок, предложенных президентом Казахстана, проголосовали 77,18 процента избирателей, сообщил Центризбирком 6 июня. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился конституционного статуса "елбасы" - "отца нации". Эксперты расценили референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок. В то же время ряд критиков высказал сомнения, что принятие поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.

В январе в ходе массовых протестов в Казахстане, переросших в беспорядки и вооруженные столкновения, погибли, по официальным данным, 230 человек, были захвачены правительственные здания, аэропорт Алматы, разграблены магазины. В марте Токаев высказался за масштабное переустройство политической системы страны.

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    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

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    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

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    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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