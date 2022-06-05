Итоги референдума в Казахстане: поправки одобрили, что дальше?

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В Казахстане подведены предварительные итоги референдума по внесению поправок в конституцию страны. Поддержало ли население инициативы президента Токаева и как происходило голосование?
На состоявшемся в Казахстане 5 июняреферендуме было предложено ответить только на один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".
Непосредственно в день голосования уже к 14.00 по времени Нур-Султана стало понятно - референдум будет признан состоявшимся, поскольку в нем приняли участие более 53% имеющих право голоса граждан Казахстана.
Утром 6 июня председатель казахстанского ЦИК Нурлан Абдиров, продемонстрировав электронные копии предварительных результатов, сообщил, что по итогам закрытия всех участков для голосования явка составила 68,6%. Из них более 77% поддержали внесение 56 поправок в 33 статьи Конституции РК, а почти 19% выступили против изменений в основной закон страны. Еще 1,5% голосовавших на референдуме казахстанцев приняли оба варианта ответа, а 2,5% свои бюллетени испортили. Фактически несостоявшимся референдум признан на малой родине Касым-Жомарта Токаева в крупнейшем городе Казахстана - Алматы, где к урнам для голосования пришли чуть больше 33% жителей мегаполиса.
Работающий менеджером в расположенной на окраине Алматы станции технического обслуживания Канат Ержанулы на референдум не пошел. В беседе с DW он объяснил, что посчитал свое участие в нем бессмысленной тратой времени. "Я часто читаю оппозиционные телеграм-каналы. Там еще до голосования отмечали, что власти по традиции "нарисуют" явку свыше 65%, а всего за изменения конституции проголосуют от 75 до 80% жителей страны. Так и оказалось. Хотя не только я, но и все мои знакомые на референдум не пошли", - заметил менеджер СТО Канат Ержанов.
В отличие от предыдущего собеседника, бывший рабочий закрытого автосборочного завода "Азия-Авто" в Усть-Каменогосрке Вячеслав Никитин отказываться от голосования не стал. "Я не только всей семьей пошел, но и уговорил пойти проголосовать за изменения в стране всех своих бывших коллег по цеху. Для нас важно, чтобы такого, как было при Назарбаеве, больше никогда не повторялось. Чтобы из-за игр какой-то влиятельной семьи тысячи людей в одночасье не оказывались без работы. Но теперь хорошо бы еще понять, что будет после референдума?", - задался вопросом в беседе с DW Вячеслав Никитин.
Чего ждать казахстанцам после референдума? Этот вопорос заместитель председателя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Айдар Алибаев считает одним из основных. В своем комментарии DW он подчеркнул, что если январские события позволили президенту Токаеву решить вопрос ранее наблюдаемого двоевластия между ним и Назарбаевым, то итоги референдума позволяют ему действовать максимально самостоятельно, без оглядки на особое мнение бывшего елбасы.
"Насколько мне известно, в ближайшее время будет пересмотрен закон "О первом президенте", который позволял Назарбаеву оставаться у руля государства, а членов его семьи наделял неприкосновенностью. От самого же Токаева население страны ждет реальных шагов не столько в политике, сколько в экономике. В казахстанском обществе наблюдается высокая степень ожиданий по улучшению экономической сферы. Стране нужны новые рабочие места, улучшение бизнес-климата и повышение благосостояния граждан страны, значительная часть которых живет на грани нищеты", - подчеркнул Айдар Алибаев. При этом он заметил, что у Токаева на решительные шаги есть время только до конца года, после чего возможен очередной рост напряженности в казахстанском обществе.
Впрочем, Айдар Алибаев допустил, что Токаев постарается несколько отвлечь внимание казахстанцев от наблюдаемых экономических проблем, предложив провести внеочередные выборы в парламент, сославшись на одобренные референдумом поправки по вопросам партийного строительства.
Намеки на вероятность проведения внеочередных парламентских выборов есть и в выступлении председателя Народной партии Казахстана (в недавнем прошлом Коммунистической народной партии), бывшего советника президента Назарбаева по политическим вопросам Ермухамета Ертысбаева. Говоря об успешности проведенного референдума, он вместе с тем обозначил и поставленные перед экс-коммунистами планы по изменению страны.
"Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь, фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в собственность народа. Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки закона по реализации конституционной нормы - земля и ее недра принадлежат народу. Считаем, что благодаря этому каждый казахстанец сможет получать доходы от народной собственности, а именно дивиденды от государственных компаний", - заявил Ермухамет Ертысбаев, добавив, что новый закон должен предусмотреть механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат активов из рук олигархов в общенародную собственность.
Во второй половине дня появилась реакция на итоги референдума и со стороны его инициатора - Касым-Жомарта Токаева. На встрече в "Ак-Орде" (название президентской резиденции в Нур-Султане. - Ред.) с министром иностранных дел Саудовской Аравии, президент Казахстана назвал состоявшийся в стране конституционный референдум "поворотным моментом в истории страны", итоги которого "позволят приступить к построению "нового Казахстана".
Интересно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также принял участие в референдуме, прибыв на избирательный участок в столичном театре "Астана-Опера". Правда, он не стал говорить, как именно он проголосовал. Однако сам факт появления Назарбаева на референдуме позволил проправительственному политологу Андрею Чеботареву заметить, что это "акт безоговорочной политической капитуляции".
Обращает на себя внимание и появившееся 6 июня сообщение о выявлении многомиллиардных хищений в национальной компании QazaqGaz, которым до январских событий руководил супруг старшей дочери Назарбаева Дариги - Кайрат Шарипбаев. Отмечается, что правоохранительными органами и внутренним аудитом компании установлен факт использования незаконных посреднических схем и финансовых нарушений на общую сумму в 937 млрд тенге, что по текущему курсу эквивалентно 2 млрд евро.
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