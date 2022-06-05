Итоги референдума в Казахстане: поправки одобрили, что дальше?

На состоявшемся в Казахстане 5 июняреферендуме было предложено ответить только на один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Как проголосовали казахстанцы

Непосредственно в день голосования уже к 14.00 по времени Нур-Султана стало понятно - референдум будет признан состоявшимся, поскольку в нем приняли участие более 53% имеющих право голоса граждан Казахстана.

Бюллетень для голосования

Утром 6 июня председатель казахстанского ЦИК Нурлан Абдиров, продемонстрировав электронные копии предварительных результатов, сообщил, что по итогам закрытия всех участков для голосования явка составила 68,6%. Из них более 77% поддержали внесение 56 поправок в 33 статьи Конституции РК, а почти 19% выступили против изменений в основной закон страны. Еще 1,5% голосовавших на референдуме казахстанцев приняли оба варианта ответа, а 2,5% свои бюллетени испортили. Фактически несостоявшимся референдум признан на малой родине Касым-Жомарта Токаева в крупнейшем городе Казахстана - Алматы, где к урнам для голосования пришли чуть больше 33% жителей мегаполиса.

"Чтобы не было как при Назарбаеве"

Работающий менеджером в расположенной на окраине Алматы станции технического обслуживания Канат Ержанулы на референдум не пошел. В беседе с DW он объяснил, что посчитал свое участие в нем бессмысленной тратой времени. "Я часто читаю оппозиционные телеграм-каналы. Там еще до голосования отмечали, что власти по традиции "нарисуют" явку свыше 65%, а всего за изменения конституции проголосуют от 75 до 80% жителей страны. Так и оказалось. Хотя не только я, но и все мои знакомые на референдум не пошли", - заметил менеджер СТО Канат Ержанов.

На одном из участков для голосования в Алматы

В отличие от предыдущего собеседника, бывший рабочий закрытого автосборочного завода "Азия-Авто" в Усть-Каменогосрке Вячеслав Никитин отказываться от голосования не стал. "Я не только всей семьей пошел, но и уговорил пойти проголосовать за изменения в стране всех своих бывших коллег по цеху. Для нас важно, чтобы такого, как было при Назарбаеве, больше никогда не повторялось. Чтобы из-за игр какой-то влиятельной семьи тысячи людей в одночасье не оказывались без работы. Но теперь хорошо бы еще понять, что будет после референдума?", - задался вопросом в беседе с DW Вячеслав Никитин.

"От Токаева ждут реальных шагов"

Чего ждать казахстанцам после референдума? Этот вопорос заместитель председателя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Айдар Алибаев считает одним из основных. В своем комментарии DW он подчеркнул, что если январские события позволили президенту Токаеву решить вопрос ранее наблюдаемого двоевластия между ним и Назарбаевым, то итоги референдума позволяют ему действовать максимально самостоятельно, без оглядки на особое мнение бывшего елбасы.

На участке для голосования в Алматы

"Насколько мне известно, в ближайшее время будет пересмотрен закон "О первом президенте", который позволял Назарбаеву оставаться у руля государства, а членов его семьи наделял неприкосновенностью. От самого же Токаева население страны ждет реальных шагов не столько в политике, сколько в экономике. В казахстанском обществе наблюдается высокая степень ожиданий по улучшению экономической сферы. Стране нужны новые рабочие места, улучшение бизнес-климата и повышение благосостояния граждан страны, значительная часть которых живет на грани нищеты", - подчеркнул Айдар Алибаев. При этом он заметил, что у Токаева на решительные шаги есть время только до конца года, после чего возможен очередной рост напряженности в казахстанском обществе.

Впрочем, Айдар Алибаев допустил, что Токаев постарается несколько отвлечь внимание казахстанцев от наблюдаемых экономических проблем, предложив провести внеочередные выборы в парламент, сославшись на одобренные референдумом поправки по вопросам партийного строительства.

Будут внечоредные выборы в парламент?

Намеки на вероятность проведения внеочередных парламентских выборов есть и в выступлении председателя Народной партии Казахстана (в недавнем прошлом Коммунистической народной партии), бывшего советника президента Назарбаева по политическим вопросам Ермухамета Ертысбаева. Говоря об успешности проведенного референдума, он вместе с тем обозначил и поставленные перед экс-коммунистами планы по изменению страны.

На избирательном участке во время референдума по внесению поправок в конституцию

"Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь, фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в собственность народа. Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки закона по реализации конституционной нормы - земля и ее недра принадлежат народу. Считаем, что благодаря этому каждый казахстанец сможет получать доходы от народной собственности, а именно дивиденды от государственных компаний", - заявил Ермухамет Ертысбаев, добавив, что новый закон должен предусмотреть механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат активов из рук олигархов в общенародную собственность.

"На пути к "новому Казахстану"

Во второй половине дня появилась реакция на итоги референдума и со стороны его инициатора - Касым-Жомарта Токаева. На встрече в "Ак-Орде" (название президентской резиденции в Нур-Султане. - Ред.) с министром иностранных дел Саудовской Аравии, президент Казахстана назвал состоявшийся в стране конституционный референдум "поворотным моментом в истории страны", итоги которого "позволят приступить к построению "нового Казахстана".

Президент Касым-Жомарт Токаев принимает участие в референдуме 5 июня 2022 года

Интересно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также принял участие в референдуме, прибыв на избирательный участок в столичном театре "Астана-Опера". Правда, он не стал говорить, как именно он проголосовал. Однако сам факт появления Назарбаева на референдуме позволил проправительственному политологу Андрею Чеботареву заметить, что это "акт безоговорочной политической капитуляции".

Обращает на себя внимание и появившееся 6 июня сообщение о выявлении многомиллиардных хищений в национальной компании QazaqGaz, которым до январских событий руководил супруг старшей дочери Назарбаева Дариги - Кайрат Шарипбаев. Отмечается, что правоохранительными органами и внутренним аудитом компании установлен факт использования незаконных посреднических схем и финансовых нарушений на общую сумму в 937 млрд тенге, что по текущему курсу эквивалентно 2 млрд евро.

Смотрите также:

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Тысячи демонстрантов на улицах Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Президенту не удалось остановить протесты Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было В Казахстане объявлено чрезвычайное положение Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Гнев народа вырвался наружу 5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Жертвы по обе стороны баррикад По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Массовые протесты - редкость в Казахстане Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Задержания после протестов По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан 6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева. Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская

