Референдум в Казахстане по изменению конституции признан состоявшимся

Референдум в Казахстане о внесении поправок в конституцию признан состоявшимся, достигнут необходимый порог явки. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова. "Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан", имеющих на это право, отметила она. На 20.00 по местному времени (17.00 мск) бюллетени получили 67,65% от общего количества жителей, включенных в списки.

Предварительные итоги будут озвучены 6 июня, указал заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров. В ходе референдума граждане Казахстана должны были ответить на один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения в конституцию Республики Казахстан (РК), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК", опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года?"

В конституцию предлагалось внести 56 поправок. Изменения должны коснуться трети статей Основного закона страны.

Вопрос поддержки Токаева на фоне предстоящих в 2024 году выборов

Референдум - личная инициатива президента страны Касым-Жомарта Токаева. Ряд экспертов считает, что власть тем самым предлагает народу выразить поддержку главе государства. Президентские выборы в Казахстане должны состояться 1 декабря 2024 года.

Из новой редакции конституции исключается упоминание об особом статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который правил страной на протяжении трех десятилетий и был провозглашен "лидером нации - елбасы". Кроме того, предлагается воссоздать Конституционный суд Казахстана. Реформа предусматривает преобразование Казахстана из "суперпрезидентской" в "президентскую республику с сильным парламентом".

Критики не верят, что поправки изменят авторитарную систему

Критики сомневаются, что принятие предлагаемых поправок реально изменит авторитарную систему правления, выстроенную Назарбаевым.

Действующая конституция Казахстана была принята в 1995 году.

В январе в ходе массовых протестов в Казахстане, переросших в беспорядки и вооруженные столкновения, погибли, по официальным данным, 230 человек, были захвачены правительственные здания, аэропорт Алматы, разграблены магазины. В марте Токаев высказался за масштабное переустройство политической системы страны.

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