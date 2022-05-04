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Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев - первый президент Республики Казахстан.

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Из конституции Казахстана уберут все упоминания Назарбаева

Из конституции Казахстана уберут все упоминания Назарбаева 04.05.2022

"Историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции", - к такому выводу пришла рабочая группа по поправкам в конституцию Казахстана.
Сносить нельзя оставить? Что будет с бывшей резиденцией Назарбаева

Сносить нельзя оставить? Что будет с бывшей резиденцией Назарбаева 24.04.2022

Решение о демонтаже пострадавшей в ходе протестов резиденции Назарбаева было принято в марте. Но дискуссии о судьбе объекта продолжаются до сих пор. DW - о мнениях сторонников и противников.
В Казахстане возвращают в госсобственность 30% акций Казахтелекома

В Казахстане возвращают в госсобственность 30% акций "Казахтелекома" 12.04.2022

Казахстанские компании, принадлежащие арестованному племяннику Назарбаева Кайраты Сатыбалды, передали государству в общей сложности 28,8 процента акций "Казахтелекома".
Как изменилась жизнь уехавших в Украину казахстанских оппозиционеров

Как изменилась жизнь уехавших в Украину казахстанских оппозиционеров 31.03.2022

В последние годы правления Назарбаева ряд оппозиционеров, правозащитников и журналистов уехали из Казахстана в Украину. Как изменилась их жизнь после вторжения России - у DW.
Чего ждать Казахстану от политических реформ президента Токаева

Чего ждать Казахстану от политических реформ президента Токаева 17.03.2022

Президент Токаев в послании народу Казахстана объявил о начале масштабных реформ политсистемы страны. Что это означает для нее, и каковы шансы на успех преобразований - у DW.
В Казахстане арестован племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды

В Казахстане арестован племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды 15.03.2022

Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана арестован сроком на два месяца. Сатыбалды подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях в особо крупном размере.

В Казахстане задержан племянник Назарбаева

В Казахстане задержан племянник Назарбаева 13.03.2022

Один из членов семьи Назарбаевых, племянник экс-президента, Кайрат Сатыбалдыулы задержан в Казахстане. Его подозревают в хищении средств в нацкомпании "Казахтелеком".
В Казахстане переименована партия Назарбаева. На что это повлияет?

В Казахстане переименована партия Назарбаева. На что это повлияет? 02.03.2022

На съезде партии "Нур-Отан" поддержали инициативу Токаева о переименовании партии Нурсултана Назарбаева в "Аманат". Как это восприняли в Казахстане и на что это повлияет?
Дочь Назарбаева отказалась от депутатских полномочий

Дочь Назарбаева отказалась от депутатских полномочий 25.02.2022

После январских беспорядков в Казахстане члены семьи экс-президента и сам Нурсултан Назарбаев один за другим потеряли ключевые посты в государстве. Теперь его старшая дочь Дарига сложила с себя полномочия депутата.
Почему в школах Казахстана отменяют обязательные уроки от жены Назарбаева

Почему в школах Казахстана отменяют обязательные уроки от жены Назарбаева 24.02.2022

Минобразования Казахстана переводит с нового учебного года школьный предмет "Самопознание" на факультативную основу. Речь идет об уроках от жены экс-президента Назарбаева. Подробности - у DW.
Немецкий политик о недвижимости Назарбаева: Конфискация возможна

Немецкий политик о недвижимости Назарбаева: Конфискация возможна 18.02.2022

Депутат ландтага земли Баден-Вюртемберг, обратившийся к земельному главе после расследования DW, рассказал в интервью, что будет дальше с недвижимостью семьи Назарбаевых в Баден-Бадене.

Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022) 18.02.2022

Расследование DW об элитной недвижимости семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в немецком Баден-Бадене вызвало большой резонанс. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Йонас Вебер обратился к премьер-министру этой земли Винфриду Кречману. Политик призвал "принять все возможные меры – вплоть до конфискации, чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества".
В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене

В Германии призывают конфисковать недвижимость Назарбаева в Баден-Бадене 17.02.2022

В ландтаге Баден-Вюртемберга требуют от правительства реакции на статью DW об элитной недвижимости семьи Назарбаева. Среди требований - конфискация памятника национального значения.

Эксклюзив DW: дочь Назарбаева купила в ФРГ дворец и другую недвижимость. DW Новости (11.02.2022) 11.02.2022

Динара Кулибаева - человек в Казахстане известный. Ведь она дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Состояние Динары и ее мужа Тимура Кулибаева оценивают в миллиарды долларов. В ходе расследования DW выяснила, что эта семья, а также связанные с ней фирмы, владеют в ФРГ дорогой недвижимостью. По оценкам, в объекты, в числе которых есть и дворец, вложено более ста миллионов евро.
Дворцы семьи Назарбаевых. О чем в Баден-Бадене не говорят вслух

Дворцы семьи Назарбаевых. О чем в Баден-Бадене не говорят вслух 10.02.2022

Дочь и зять Назарбаева, а также связанные с ними фирмы, владеют недвижимостью в ФРГ, в которую были вложены более 100 млн евро. О роскоши, которую не афишировали, - в расследовании DW.
Токаев проводит кадровые перестановки. Олигархи готовы к бунту?

Токаев проводит кадровые перестановки. Олигархи готовы к бунту? 04.02.2022

В Казахстане идут крупные кадровые изменения. Многие относятся к ним настороженно, население выражает недовольство рядом назначений. Эксперты не исключают новых волнений в стране.
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