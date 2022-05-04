Нурсултан Назарбаев

Эксклюзив DW: дочь Назарбаева купила в ФРГ дворец и другую недвижимость. DW Новости (11.02.2022)

Динара Кулибаева - человек в Казахстане известный. Ведь она дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Состояние Динары и ее мужа Тимура Кулибаева оценивают в миллиарды долларов. В ходе расследования DW выяснила, что эта семья, а также связанные с ней фирмы, владеют в ФРГ дорогой недвижимостью. По оценкам, в объекты, в числе которых есть и дворец, вложено более ста миллионов евро.