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Президент Казахстана Токаев на избирательном участке, 20 ноября 2022 года
Президент Казахстана Токаев на избирательном участке, 20 ноября 2022 годаФото: Pressebüro des kasachischen Präsidenten/AP/picture alliance
ПолитикаКазахстан

Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?

Анатолий Вайскопф
3 ч. назад

На досрочных президентских выборах в Казахстане с огромным отрывом победил Касым-Жомарт Токаев, пообещавший масштабные реформы в стране. Они, считают эксперты, могут столкнуться с проблемами.

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В понедельник утром, 21 ноября, ЦИК Казахстана опубликовала предварительные итоги состоявшихся в стране внеочередных выборов президента. Во многом они совпали с данными еxit poll, которые были обнародованных накануне ночью. При явке избирателей почти 70% уверенную победу ожидаемо одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, занимающий этот пост с 2019 года. За него проголосовали 81% из тех, кто пришел на избирательны участки.

Конкуренты Токаева, которые до получения статуса кандидатов в президенты были почти неизвестны избирателям, не смогли преодолеть планку в 5% и теперь не смогут вернуть избирательный залог в размере трех миллионов тенге (около 6 300 евро по курсу). При этом опцию "против всех", восстановленную в бюллетенях спустя 18 лет, выбрали 5,8% избирателей или более 460 тысяч человек.

Первые поздравления Токаеву

Не дожидаясь сообщения от Центризбиркома, с "убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан" Токаева поздравил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. "Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - отметил Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев (фото из архива)
Нурсултан Назарбаев (фото из архива)Фото: Press Office of Nursultan Nazarbayev/TASS/dpa/picture alliance

Не стали дожидаться официальных результатов от ЦИК и соперники Токаева - четверо из пяти теперь уже бывших кандидатов в президенты "от всей души" поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой, выразив надежду, что он "будет работать на благо страны". Набравший чуть больше 2% голосов кандидат от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев поздравлять Токаева не стал. С чем это связано, DW ни сам Ауесбаев, ни в руководстве ОСДП не объяснили.

Из зарубежных политиков после появления информации о победе Токаева по данным еxit pool его поздравили с победой лидеры соседних стран Центральной Азии, а после публикации результатов от ЦИК - Си Цзиньпин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган.

Со своей стороны, наблюдавшая за выборами в Казахстане миссия БДИПЧ ОБСЕ подвергла критике предвыборную кампанию и процесс подсчета голосов. На пресс-конференции глава миссии Урсула Гацек заявила, что, несмотря на взятые Астаной обязательства, участие граждан в политической жизни осталось ограниченным.

В целом состоявшиеся выборы были названы ею неконкурентными: "Отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний". Также Гацек обратила внимание на непрозрачность процедуры подсчета голосов, которая позволила задать вопросы о том, насколько честно были учтен выбор избирателей.

Сомнения со стороны оппозиции

Не допущенный к президентской кампании проевропейски настроенный лидер незарегистрированной партии "Ел тiрегi" ("Опора народа"), экс-депутат нижней палаты парламента Нуржан Альтаев в беседе с DW заметил, что у оппозиции вызывают сомнения итоги голосования. "Явка избирателей была очень низкая, не только в Алматы и Астане - по всей стране. Просто в Алматы и Астане было очень много наблюдателей, и они подсчитывали каждого, кто пришел на выборы. А в регионах наблюдателей часто не было, потому они (власти. - Ред.) и написали там явку свыше 80%. Где в регионах работали наши наблюдатели, цифры были другими, намного ниже. У нас есть протоколы", - сообщил DW Альтаев.

Избиратели на одном из участков для голосования
По данным ЦИК Казахстана, явка избирателей на президентских выборах составила почти 70%Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Сомневается он и в желании Токаева провести масштабные политические и экономические реформы в Казахстане: "Конечно, хочется верить, что он выполнит свои обещания. Что будут зарегистрированы какие-то новые политические партии, что начнется процесс демократизации страны. Но, судя по наблюдаемым действиям Токаева, боюсь, что все будет по-старому - власти искусственно создадут новые партии, поставят в них своих людей и проведут их в парламент. Также будет и с экономикой - без реальных изменений". При этом Альтаев предположил, что Токаева полностью устраивает созданная Назарбаевым система управления страной.

Схожего мнения придерживается и набравший 16% на президентских выборах 2019 года публицист Амиржан Косанов. В интервью DW он назвал два фактора, которые частично ставят под сомнение обещания Токаева провести реформы в стране: "Во-первых, пока нет общенационального консенсуса по поводу глубины и темпов реформ. Плюралистическое общество за 30 лет правления Назарбаева заждалось их и требует коренных изменений. Токаев же, олицетворяя верховную власть, намерен эти реформы провести постепенно и не совсем решительно. Во-вторых, есть фактор "Кантара" (трагических событий января 2022 года. - Ред.), который будет всегда стоять между разозленным народом и Токаевым".

Амиржан Косанов
Амиржан КосановФото: Anatoly Weißkopf/DW

Косанов напомнил, что победивший на президентских выборах Токаев так и не назвал причин, из-за которых случился "трагический январь", не обозначил его последствия для страны. "На мой взгляд, этому препятствует сохраняющаяся влиятельность Назарбаева, ближайшие родственники и подчиненные которого организовали тот путч", - подчеркнул Косанов, выразив надежду, что у второго президента не появится синдром "Елбасы" (лидера нации), уверовавшего в свою исключительность.

Проблемы реформирования экономики

Чуть иначе на обещанные реформы смотрит политолог Бурихан Нурмухамедов. Говоря о предстоящих парламентских выборах, что должны состояться в первой половине 2023 года, он заметил, что отсутствие точной даты их проведения, вероятно, связано с желанием президента дать время созреть новым политическим партиям.

"Пока у нас о создании партий заявляют какие-то отдельные личности, объединенных единой целью групп людей еще не видно. Надеюсь, что сейчас такие партии появятся. А вообще, своими шагами в сторону политическому реформирования страны президент Токаев не оставил кому-либо места для альтернативных предложений", - пояснил Нурмухамедов.

По его мнению, если и могут возникнуть какие-либо проблемы, то они будут связаны с экономическими реформами: "У нас пока не видно той команды реформаторов, которая не только ясно видит картину происходящего в экономике страны, но и четко знает, как выходить из возникшей проблемной ситуации. К сожалению, между экспертами наблюдаются разночтения по созданию новой экономической модели развития страны, которая все еще в большой степени завязана на превалировании нефтегазовой сферы и горнодобывающей промышленности при практическом упадке несырьевого сектора". При этом политолог не исключил, что в ближайшем будущем для проведения экономических реформ Токаев решится на приглашение зарубежных специалистов.

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