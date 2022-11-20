Как в Казахстане президента выбирали

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Уже в середине дня стало понятно, что они будут объявлены состоявшимися. По информации ЦИК, к этому времени проголосовали более половины избирателей Казахстана. Тогда же обозначились и наиболее активные регионы. Наибольшую явку избирателей продемонстрировала Туркестанская и недавно созданная Абайская область. После завершения голосования выяснилось, что и в Туркестанской и недавно созданной Жетысуской области свой выбор сделали более 80% имеющих право голоса граждан Казахстана. Высокие показатели явки избирателей продемонстрировали и другие регионы страны, легко преодолев "планку" в 70%. Исключениями стали крупнейший мегаполис страны - Алматы, а также столица Казахстана - Астана, где к урнам для голосования пришли соответственно меньше 30 процентов и 49 процентов избирателей, тем самым провалив президентские выборы на уровне своих городов. В целом же по стране явка избирателей составила 69,43 процента.

На избирательном участке Фото: Anatoly Weißkopf/DW

От очередей до отказа голосовать

Следует отметить, что равнодушие к выборам президента Казахстана среди алматинцев и астанчан наблюдалось не повсеместно. Например, в центре Алматы на отдельных избирательных участках можно было увидеть непривычные для мегаполиса очереди. "У нас голосование идет достаточно хорошо, участок практически полон. Даже иногда избирателям приходится подождать своей очереди, чтобы получить свой бюллетень. Приходят и пожилые, и молодые люди, приходят целыми семьями. То есть, мы считаем, что голосование идет в хорошем темпе", - поделилась своими наблюдениями с DW руководитель одного из избирательных участков в центральной части Алматы Ольга Прокопьева.

Руководитель избирательного участка Ольга Прокопьева Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Вместе с тем, не исключено, что в целом на нежелание жителей Алматы и Астаны идти на выборы, повлиял призыв руководителей радикальной части казахстанской оппозиции выйти с массовыми акциями протеста, которые создадут якобы почву для организации "временного правительства". Радикалы объявили прошедшие выборы нечестными, поскольку "у Токаева не было реальных конкурентов". При этом потенциальным участникам антиправительственных акций протеста были обещаны очень большие деньги.

Реакция властей

Ждать повторения январских волнений власти не стали. В день выборов в центральной части Алматы повсеместно наблюдались усиленные наряды полиции. Попытки оппозиции начать акции протеста немедленно пресекались. В общей сложности в разных районах южной столицы Казахстана были задержаны более 20 человек, представляющих различные политические движения. Правда, задержание не были столь жесткими, как это было ранее, а всех задержанных вскоре отпустили.

Оппозиционеры предложили протестующим вознаграждение Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Представившаяся, как Айнаш, бывшая работница столовой рассказала DW, что ради обещанных денег хотела присоединиться к анонсированной оппозицией акции протеста. "Я на прежней работе ноги кипятком обварила. Мне дали только инвалидность III группы. Это мало. С распухшими ногами меня теперь никуда не берут. Пускай мне нормальную группу инвалидности дадут. Что мне делать? Мне деньги нужны. Мне кожу на ногах восстановить надо", - сказала Айнаш в интервью DW, заметив, что не будь у нее проблем, на центральную площадь Алматы приходить она не стала бы.

Полиция задерживать женщину не стала, убедив ее дождаться представителя городского акимата. Чиновник появился меньше, чем через 5 минут. Пообещав Айнаш помочь в решении ее проблем, он сумел уговорить женщину покинуть площадь, на которой оппозиция намеревалась провести свою акцию протеста.

Что сказал Назарбаев

Не обошелся день президентских выборов в Казахстане и без своеобразных сюрпризов. Сенсационным, как в начале 90-х годов, стало свободное общение Нурсултана Назарбаева с журналистами. Проголосовав на одном из избирательных участков в Астане, он сам подошел к представителям СМИ. Назарбаев не стал уклоняться от вопроса по поводу начавшего в пятницу судебного процесса по делу бывшего председателя КНБ, дважды занимавшего пост премьер-министра Карима Масимова, в адрес которого выдвинуты обвинения в государственной измене и попытке насильственного захвата власти. "Меня тоже это очень интересует, я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной, и кто за этим стоит. Очень трудно. Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь. Разве Иисус Христос рядом сидящего Иуду знал? Мы же не боги. Поэтому подождем окончания суда, и все мы я думаю, узнаем истину", - заметил Назарбаев. Прокомментировал он вынесенный судом приговор о шестилетнем лишении свободы его племяннику Кайрату Сатыбалды. По словам, экс-президента Казахстана, если кто не согласен с таким решением, может опротестовать его через суд. Кроме того, Назарбаев заявил о своей поддержке Токаева, отметив, что ранее уже сделал свой выбор. "Я хочу сказать от себя: очень нужно единство нашему народу. Единство народа… вокруг одного президента. Это для будущего казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают", - сказал Назарбаев.

Токаев одерживает убедительную победу

Что касается Токаева, то он на участке для голосования дал понять о своей полной уверенности в победе на выборах, поделившись с журналистами своими ближайшими планами. "Я говорил, политические реформы нужно продолжать. В противном случае будет застой. С другой стороны, по закону, после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов. Что касается сроков проведения парламентских выборов, в конце года я сделаю специальное заявление", - сообщил представителям СМИ пока еще кандидат в президенты Касым-Жомарт Токаев.

По данным экзитполов, представленных институтом "Открытое общество", Токаев одерживает убедительную победу. Результаты голосования сложились служащим образом: Салтанат Турсынбекова - 2,08%, Мейрам Кажыкен - 2,34%, Каракат Абден - 2,54%, Нурлан Ауеспаев - 2,17%, Касым-Жомарт Токаев - 82,45%, Жигули Дайрабаев - 3,33%. Против всех проголосовали 5,02% избирателей.

Смотрите также: