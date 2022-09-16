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Здание парламента КазахстанаФото: Vladislav Vodnev/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолитикаКазахстан

Парламент Казахстана ограничил президентский срок 7 годами

Сергей Ромашенко
59 мин. назад

Срок полномочий главы государства в Казахстане увеличен до семи лет, но президент не сможет баллотироваться на второй срок. Столица Казахстана решением парламента переименована из Нур-Султана в Астану.

https://www.dw.com/ru/parlament-kazahstana-ogranicil-prezidentskij-srok-semu-godami/a-63147103

Парламент Казахстана в пятницу, 16 сентября, единогласно принял сразу в двух чтениях закон о поправках к Конституции страны. Президентский срок в Казахстане увеличивается с пяти до семи лет, при этом президент не сможет баллотироваться на второй срок. Между тем столице страны Нур-Султан, названной так в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вернут прежнее название - Астана.

В целом поправки внесены сразу в пять статей Конституции Казахстана. Закон, принятый парламентом, направлен на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Внеочередные президентские выборы

В сентябре Токаев предложил провести внеочередные выборы президента уже осенью этого года. Он также выступил с инициативой увеличить срок президентских полномочий до семи лет. Токаев поддержал предложение депутатов, выступивших за переименование Нур-Султана в Астану. Астана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года по инициативе самого Токаева, который тогда только заступил на пост президента Казахстана.

Летом 2022 года в Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. В числе прочего, родственникам президента было запрещено занимать руководящие посты в госсекторе, а самому президенту - быть членом политических партий.

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