Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

За возврат столице Казахстана прежнего названия - Астана - в четверг депутаты городского представительного органа, маслихата, проголосовали единогласно. Ранее идею по переименованию Нур-Султана озвучили депутаты казахстанского парламента и поддержал президент страны Касым-Жомарт Токаев. На 16 сентября назначено совместное заседание обеих палат парламента, по итогам которого в конституции появится пункт о том, что столицей Республики Казахстан является город Астана.

Это уже четвертое переименование города с 1997 года, когда он был объявлен столицей Казахстана, будучи еще Акмолой.

От Астаны к Нур-Султану

В качестве названия столицы Казахстана Нур-Султан просуществовал чуть больше трех лет. 20 марта 2019 года переименовать Астану предложил сам Токаев, когда принимал бразды правления от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Идею переименования главного города страны все также единогласно поддержали и члены обеих палат парламента, и депутаты столичного маслихата. Большинство из них по-прежнему остаются в депутатских креслах и на вопросы журналистов по поводу прошлого и нынешнего переименования столицы предпочитают не отвечать. Лишь некоторые из них, например, депутат мажилиса (нижней палаты парламента. - Ред.) от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова, заявляют, что "в 2019 году была иная политическая обстановка".

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев в период передачи власти в Казахстане, весна 2019 года Фото: picture-alliance/AP Photo

С уважением к прошлому предлагает относиться и аким (мэр. - Ред.) теперь уже фактически Астаны Алтай Кульгинов. "Кто-то родился и вырос в Целинограде, кто-то в Акмоле. У меня, например, дети родились в Астане, сейчас я аким города Нур-Султан. Поэтому к каждому периоду надо относиться с большим уважением", - заявил Алтай Кульгинов за несколько часов до принятого маслихатом решения.

От Нур-Султана к Астане

Эксперты уверены, после январских событий в Казахстане, когда протесты из-за резкого повышения цен на топливо перешли в массовые беспорядки и охватили всю страну, назрела необходимость провести некую грань между политикой Назарбаева и действиями нынешнего президента Токаева.

"Это, скорее, политически мотивированное решение. Очевидно, что ни первоначальное переименование, ни последующее не имеет никакого смысла кроме некоего политического реверанса", - считает экономист, в недавнем прошлом советник председателя Национального банка РК Айдархан Кусаинов.

Аналогичного мнения придерживается и казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, считающий, что название Астана, которое Назарбаев дал новой столице, достаточно хорошо прижилось и что население страны привыкло к нему. "Звучание "Астана" намного привычнее для людей. Мы все равно часто говорим: "Астана обратила внимание", "Астана выдвинула инициативу", "Астана вступила с предложением"… И когда в аналогичной формулировке звучит Нур-Султан, то не понятно, идет ли речь о первом президенте или о государственном руководстве. Я думаю, вариант - Астана, намного благозвучнее, и сейчас в пакетный вариант эта инициатива вошла", - пояснил Данияр Ашимбаев.

Беспорядки в Алма-Ате, январь 2022 года Фото: Pavel Mikheyev/REUTERS

"Стыдно за столицу, страну в целом"

Оппозиционный казахстанский политик Амиржан Косанов уверен, что частое переименование столицы страны негативно отражается на ее имидже. "Уже стыдно за столицу, за страну в целом. Только представьте: только вчера депутаты парламента единогласно поддержали идею переименования столицы в Нур-Султан, а ныне голосуют за Астану. И никто их этих деятелей не извинился перед избирателями за свое прошлое верноподданническое решение. Такие метания депутатов из стороны в сторону свидетельствуют о полной управляемости ими со стороны исполнительной власти", - считает политик.

По его мнению, такое метание депутатов дискредитирует сам институт парламентаризма. "Просто становится страшно за будущее: такие перевертыши завтра могут легитимизовать любое, удобное и выгодное для текущей политической конъюнктуры решение, которое будет инициировать действующая власть!", - заявил Косанов.

Амиржан Косанов

Исторические заслуги Назарбаева

Вместе с тем действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз заявлял о том, что не стоит забывать об исторических заслугах первого главы государства. "Нельзя забывать, что современный Казахстан находится на фундаменте того Казахстана, который строил Назарбаев - и независимость, стабильность и согласие были заложены первым президентом. В то же время "старый" Казахстан базировался на фундаменте советском, поэтому, разрывая традиции, все-таки неплохо было бы думать о здравом смысле - создавать новое не в ущерб старому", - говорит политолог Данияр Ашимбаев.

По его мнению, нынешнее переименование столицы выглядит достаточно здраво, отменяя одиозное решение 2019 года.

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