Токаев согласен вернуть Нур-Султану название Астана

С согласия президента Казахстана предложение парламента по Нур-Султану внесено в проект конституционного закона. При этом Токаев подчеркнул решающую роль Назарбаева в укреплении государственности Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение парламентариев переименовать столицу страны Нур-Султан, вернув ей название "Астана". Соответствующее предложение депутатов внесено в проект конституционного закона с согласия президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай во вторник, 13 сентября.

Как пояснил Желдибай, инициатива вернуть столице название "Астана" опирается на предложения, высказанные населением на встречах с депутатами, а также на многочисленные обращения, поступавшие от граждан в период референдума по проекту новой Конституции.

"При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования", - уточнил Желдибай.

Переименование столицы

В начале сентября группа депутатов от партии "Жаңа Қазақстан" ("Новый Казахстан") предложила вернуть столице Казахстана историческое название - Астана. "Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы - "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом", - заявили парламентарии.

Столица Казахстана получила название "Нур-Султан" в 2019 году в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Это было предложение Токаева, который тогда только заступил на пост главы государства.

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