Как посол Украины расколол общество Казахстана

Общественность Казахстана разделилась на два лагеря: одни жестко осудили заявление украинского посла, другие попытались объяснить, что именно он подразумевал, говоря об убийстве русских. Подробности - у DW.

На состоявшемся в столице Казахстана праздничном концерте по случаю 30-летия установления дипломатических отношений с Украиной и Польшей известный своей проукраинской позицией блогер из Павлодара Диас Кузаиров взял короткое интервью у посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Отвечая на вопрос блогера о войне в Украине, Врублевский заметил: "Что я могу сказать? Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и все".

От требований высылки до ноты МИДа

Слова Врублевского заметили практически сразу. Вырезанное из трехминутного интервью замечание посла Украины по поводу "убийства русских" разошлось по всем социальным сетям и мессенджерам. Появились и высказывания других блогеров, которые сочли, что раз это заявление сделано послом Украины в Казахстане, значит оно касается и казахстанских русских, которых россияне и украинцы хотят втянуть в свой конфликт.

Разразился скандал. Пророссийски настроенные граждане Казахстана начали сбор подписей с предложением выслать Петра Врублевского, поскольку он нарушил статью 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающую до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни.

Отреагировали на слова в Ассамблее народа Казахстана, представляющей проживающие в стране различные этносы. Ассамблея призвала население "не поддаваться провокациям со стороны украинского дипломата". Ноту протеста вручил приглашенному в МИД послу Украины заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства Ермухамет Конуспаев, указав на недопустимость заявлений, наносящих ущерб дружеским казахстанско-украинским отношениям.

Отношение Казахстана к войне в Украине

Надо заметить, что Казахстан, стараясь сохранять нейтральную позицию в отношении российско-украинской войны и не признавая самопровозглашенные республики Донбасса, о чем заявил президент Казахстана на форуме в Санкт-Петербурге, поддерживает торговые и политические взаимоотношения как с Россией, так и с Украиной.

Во многих торговых центрах и магазинах Казахстана наряду с товарами из России есть и украинские. Украинской стороной при непосредственном участии посольства Украины в Республике Казахстан проводятся и многочисленные мероприятия с призывами поддержать Украину в ее войне против России.

Периодически казахстанские волонтеры без каких-либо препятствий со стороны официального Нур-Султана отправляют в Украину гуманитарную помощь. Кстати, именно проукраински настроенные граждане Казахстана, которых очень много в стране, призвали распустить "всегда молчащую" Ассамблею народа Казахстана из-за ее реакции на слова Врублевского.

Преувеличенный шум

Сам Диас Кузаиров, которому в соцсетях припомнили его участие в так называемых "языковых патрулях", практически сразу вырезал из скандального интервью оценку Врублевского ситуации в Украине. Кроме того, он записал свою точку зрения по поводу заявления украинского посла.

"Во-первых, я не несу ответственности за слова человека, у которого беру интервью. Во-вторых, я не могу корректировать слова целого посла, но, наверное, ему было правильнее сказать, что мы будем бороться, уничтожать оккупантов. Что на деле и происходит", - заметил ставший в одночасье известным на всем постсоветском пространстве Диас Кузаиров.

Казахстанские политики, которые согласились побеседовать с DW, считают, что в Казахстане вызванный высказыванием Врублевского скандал достаточно скоро сойдет на "нет".

По мнению заместителя председателя Общенациональной социал-демократической партии Айдара Алибаева, поднятый шум вокруг слов Врублевского сильно преувеличен. "В Казахстане все, что могли, уже сделали. Высказалась Ассамблея народа Казахстана, МИД вызвал Врублевского и вручил ему ноту. Думаю, что этим все и ограничится. Других последствий я не вижу", - заметил в комментарии для DW Айдар Алибаев.

Вместе с тем он полагает, что Россия будет максимально использовать возникшую ситуацию в своих целях. "Если бы россияне не подняли шумиху из-за слов Врублевского, то не было бы того внимания со стороны СМИ, которое мы сейчас наблюдаем", - подчеркнул казахстанский социал-демократ.

Схожего мнения придерживается и занявший второе место на последних президентских выборах в Казахстане независимый политик Амиржан Косанов. Он уверен, что и Россия, и Украина постараются по-своему интерпретировать слова украинского посла в Казахстане.

"Это подольет масла в огонь вконец испорченных отношений между воюющими сторонами. В этом смысле реакция российской стороны оказалась вполне предсказуемой, и теперь эту цитату она будет использовать в полной мере в своих пропагандистских целях. Единственное, что непонятно: почему казахстанский МИД разразился нотой протеста? Ведь Казахстан не является стороной конфликта, и все это касается исключительно отношений между Украиной и Россией", - поделился своей точкой зрения Амиржан Косанов. При этом он заметил, что растиражированные скандальные слова Врублевского были явно вырваны из контекста, поскольку речь шла о российской армии, которая сама развязала войну и каждый день убивает мирных граждан Украины.

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