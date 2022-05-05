9 мая в Казахстане: вместо "Бессмертного полка" - "Поклонись героям"

Утро 9 мая началось с того, что СМИ Казахстана распространили официальное поздравление с Днем Победы от президента страны Касым-Жомарта Токаева. В нем он подчеркнул, что для Республики Казахстан это особенный день - день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев-победителей фашизма.

9 мая - по знакомой схеме

Одновременно с поздравлениями от Токаева из разных городов Казахстана стали поступать сообщения о начале массовых мероприятий в честь Дня Победы. Все эти торжества были построены по уже знакомой с прошлых лет схеме - вначале чествования ветеранов войны и тружеников тыла с последующей церемонией возложения венков к Вечному огню, в которых принимают участие первые руководители городов и областей, а также представители армии Казахстана. Затем доступ к монументам славы разрешается для участников шествия под названием "Бессмертный полк".

Впрочем, в этом году из-за войны в Украине правительство Казахстана в проведении шествия "Бессмертного полка" официально отказало, предложив его организовать в режиме онлайн. При этом было объявлено, что приходить с цветами к Вечному огню не запрещается.

Во время шествия "Батырларга тагзым" ("Поклонись героям")

Однако представители ветеранских организаций и общественных объединений воинов-афганцев нашли "компромиссное решение". За 4 дня до праздника они предложили властям на местах провести публичную акцию с портретами участвовавших в годы войны 1941-1945 годов отцов и дедов жителей Казахстана под названием "Батырларга тагзым" ("Поклонись героям"). "Не политизированная акция" сразу же нашла понимание и была одобрена практически повсеместно.

Акция "Поклонись героям" собрала десятки тысяч человек

Самая массовая акция "Поклонись героям" состоялась в Алматы. По разным оценкам на нее пришли от 10 до 15 тысяч жителей крупнейшего города Казахстана. Колонна со штандартами и флагами времен Второй мировой войны, а также портретами участвовавших в ней родственников алматинцев растянулась не меньше, чем на полтора километра. Более того, как бы акцию не назвали, было очевидно, что это шествие "Бессмертного полка"

"Да, это и есть "Бессмертный полк". И его обязательно надо было проводить, потому что у наших предков остался только один праздник, во время которого мы можем их всех вместе собрать и сказать им спасибо. В этот день это наша обязанность", - заметила в разговоре с DW одна из участниц акции "Поклонись героям", представившаяся Викторией Кахоновер.

Схожего мнения придерживается и Мурат Ашимбаев, отца которого окончание войны застало в Праге. "В такой день надо помнить своих отцов и дедов, вне зависимости от катаклизмов и всяких там войн", - подчеркнул он в своем комментарии DW.

На вопросы о связи "Бессмертного полка" и торжеств по случаю Дня Победы с российской пропагандой участники акции "Поклонись героям", как и церемонии возложения венков к Вечному огню, старались не отвечать. По словам пришедшей к Монументу Славы в алматинском парке имени 28 героев-панфиловцев Розы Мамиевой, День Победы нельзя увязывать с российской пропагандой или войной в Украине, поскольку этот праздник является всенародным и священным для всех, чьи родственники были ранены или погибли во время Великой Отечественной войны. "Мой дед воевал на Белорусском фронте. Был ранен, вернулся на фронт, потом погиб. Причем здесь пропаганда, причем здесь политика? Моя семья это помнит. Поэтому мы всегда отмечали День Победы и будем отмечать", - подчеркнула Роза Мамиева.

Алматы, 9 мая 2022 года

"Гвардейская" лента была у многих

Надо заметить, что далеко не все жители Алматы решились на участие в акции "Поклонись героям". Около 20 тысяч человек пришли к Вечному огню самостоятельно по уже устоявшейся в их семьях традиции.

При этом большинство из них прикрепили к своей груди рядом с национальной памятной лентой Казахстана еще и гвардейскую (георгиевскую) ленту. В РК эту эту ленту не запрещают, но и не приветствуют, предлагая носить национальную голубую ленту Дня Победы. Связано это с тем, что гвардейская лента сильно напоминает георгиевскую ленту, являющуюся символом георгиевского креста, которым активно награждали особо отличившихся военнослужащих в период завоевания Российской империей территории Средней Азии и Казахстана в период XVIII-XIX веков.

Среди тех, кто надел гвардейскую ленту оказался и бывший директор Казахстанского института стратегических исследований, профессор политологии Булат Султанов. "Я и раньше надевал гвардейскую ленту. И я буду ее носить в будущем - потому что попытки отождествлять гвардейскую ленту с теми или иными событиями я категорически отвергаю. Ведь эта ленточка была на орденах Славы всех трех степеней. Поэтому для меня эта лента является символом победы над фашизмом и тоталитаризмом. Хотя некоторые ее и пытаются интерпретировать в несколько ином плане", - поделился своим мнением с DW профессор Султанов.

Почему в Казахстане возмущены национал-патриоты

Представители казахских национал-патриотических движений считают проведение в условиях войны в Украине не только акции "Поклонись героям", но и в целом торжеств по случаю Дня Победы предательством интересов Казахстана. Особенно их возмутило появление на шествии портретов Сталина и Берии. Политолог Руслан Тусупбеков в этой связи заметил, что "предела манкуртизма в Казахстане явно нет". "Наши власти позволяют носить портрет человека, уничтожившего 70% казахов и в одночасье вырезавшего всю национальную интеллигенцию. Хочу напомнить, что украинцы тоже небрежно относились к таким вот проявлениям победобесия вплоть до самого начала нападения со стороны России", - подчеркнул Руслан Тусупбеков, напомнив у себя в Facebook, что в украинской Раде были даже пророссийские партии.

Почести ветеранам войны, Алматы

Впрочем, негодование представителей национал-патриотических движений ограничилось лишь социальными сетями. Во время торжеств по случаю Дня Победы в Казахстане не было зафиксировано ни одного инцидента, организованного противниками политики России. Возможно, свою роль сыграли усиленные подразделения правоохранительных органов, которые под предлогом недопущения повторений "январских событий" не пропускали к местам торжеств всех, по их мнению, подозрительных лиц.

Кстати, своеобразно решили власти Казахстана и вопрос с военным парадом, который ранее был отменен. Например, в Алматы вместо него была устроена выставка военной техники, доступ к которой был у всех желающих.

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