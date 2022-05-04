Как в Казахстане реагируют на обвинения в притеснении русскоязычных

"Казахстанцы - это очень большое слово. В него входят все 134 национальности, которые проживают в стране. Этот человек очень сильно оскорбил нас, особенно армян. Не хочу говорить грубо, потому что воспитание казахстанцев и армян не позволяет этого, не видя человека непосредственно", - возмущается председатель акмолинской областной армянской диаспоры "Бари" Норик Магламян.

Человеком, слова которого вызвали такую реакцию Магламяна, является известный российский телеведущий и кинорежиссер Тигран Кеосаян. Перед майскими праздниками Кеосаян - вслед за депутатом Госдумы и лидером КПРФ Геннадием Зюгановым (ранее он выразил озабоченность по поводу "ущемления русских на юге Казахстана" и вытеснения русского языка из обихода), а также своей супругой, главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян - резко высказался по поводу, по его мнению, недостаточно пророссийского курса Нур-Султана.

Всеобщее возмущение

Назвав казахов "братьями", Кеосаян из-за отмены в Казахстане военного парада 9 мая обвинил их в неблагодарности и фактическом предательстве союзнических отношений с Россией, а также предложил "внимательно посмотреть" на происходящее в Украине и "определиться". А также указал, что власти в Нур-Султане не замечают так называемых "языковых патрулей".

Тигран Кеосаян

На эти пассажи в Казахстане отозвались сразу, посчитав их оскорбительными и необъективными. "Возможно, его (Тиграна Кеосаяна. - Ред.) заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимися договоренностями на уровне глав государств", - подчеркнул пресс-секретарь казахстанского МИД Айбек Смадияров. И добавил, что Кеосаян, скорее всего, будет включен в список лиц, въезд в Казахстан которым закрыт.

Крайне негативно на слова Кеосаяна отреагировали также депутаты парламента страны, общественные деятели, известные в стране деятели культуры, а также представители различных национальных диаспор, включая армянскую.

С русским языком проблем нет

Об ущемлении в Казахстане русских и притеснениях тех, кто говорит на русском языке, рассуждать, по оценке наблюдателей, нет оснований. На русском в повседневной жизни свободно общаются между собой представители различных национальностей, проживающие в стране. О так называемых "языковых патрулях", участники которых заставляют отвечать на казахском языке, подавляющее большинство русскоязычных граждан Казахстана, включая тех, с которыми побеседовала DW, никогда даже не слышали.

"Лично я с какой-либо дискриминацией не сталкивался. Но должен сказать, вся эта муть, которая пугает народ, идет из соцсетей. Это стало наблюдаться уже в прошлом году - какой-то нехороший человек сделал из этого шоу, которое стало популярным. Это называется политтехнологиями, им подыгрывают казахские националисты и раскручивает Россия", - пояснил DW протоиерей Вознесенского кафедрального собора в Алматы Александр Суворов. По его словам, чтобы не быть втянутым во все эти споры, он принял решение уйти из социальных сетей.

Об отсутствии в Казахстане дискриминации по языковому признаку говорит и живущая в расположенном близ границы с Китаем городе Талдыкорган сотрудница одной из крупных российских продовольственных корпораций Ксения Кошман. В беседе с DW она заметила, что не испытывает проблем при общении на русском.

"В центрах обслуживания населения все документы выдаются как на казахском, так и на русском языке. Заявления я пишу на русском. Ущемление прав будет лишь тогда, когда исчезнут русскоязычные классы в школах, в больницах станут обслуживать только на государственном языке. Наконец, когда людей перестанут принимать на работу без знания казахского языка. Но у нас в стране ничего подобного не наблюдается", - заверила родившаяся в Казахстане Ксения Кошман.

Показательный факт

В этой связи показательно состоявшееся в стране 1-2 мая празднование Дня единства народа Казахстана. Собравшиеся в Алматы на площади имени Абая на торжественное мероприятие представители различных этнокультурных объединений общались между собой и на казахском, и на русском языках, не предъявляя друг другу каких-либо претензий.

Мэр Алматы Ерболат Досаев (на фото в центре) на праздновании Дня единения народов Казахстана

На русском языке беседовал с ними и аким (мэр) города Ерболат Досаев. При этом в интервью DW он отметил, что целиком и полностью поддерживает слова президента Казахстана Токаева, который сказал: "Государственным языком нашей страны является казахский язык. Но должное место в конституции нашей страны занимает и русский язык".

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