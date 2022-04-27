 МИД Казахстана не исключил запрета на въезд Тиграну Кеосаяну | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2022

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Мир

МИД Казахстана не исключил запрета на въезд Тиграну Кеосаяну

Высказывания российского телеведущего о Казахстане оскорбительны, необъективны и не способствуют стратегическому партнерству двух стран, заявили в МИД Казахстана.

Российский телеведущий Тигран Кеосаян на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Тигран Кеосаян

Министерство иностранных дел Казахстана не исключает введение запрета на въезд в республику российскому телеведущему и режиссеру Тиграну Кеосаяну. Внешнеполитическое ведомство центральноазиатской страны считает высказывание россиянина о Казахстане "оскорбительным и необъективным по сути", заявил официальный представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров в среду, 27 апреля.

"Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента", однако в никоей мере "не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств", указал представитель МИД. Утверждения, подобные словам Кеосаяна, "отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства", добавила казахстанская сторона.

Российский телеведущий в видео на своем YouTube-канале несколькими днями ранее посетовал на отмену в Казахстане парада на 9 мая, посоветовал соседним с РФ государствам "внимательно глянуть на Украину", а российским чиновникам - "пересмотреть уровень взаимоотношений" с "братскими странами", а также оскорбительно высказался в адрес Казахстана.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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