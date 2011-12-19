  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси

МИД Казахстана

Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Роман Василенко

Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну

Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну

Почему Астана не осудила войну в Украине, не вводит санкции против РФ и как будет общаться с Путиным, в интервью DW.
Политика2 апреля 2023 г.
Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Заместитель главы МИДа Казахстана Роман Василенко - о приоритетах во внешней политике страны.
Политика4 ноября 2022 г.
Каспийское море

Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии

Положение о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран отражено в готовящейся к подписанию конвенции.
Политика11 августа 2018 г.
Символ радиоактивности

МАГАТЭ разместит в Казахстане банк урана

МАГАТЭ разместит в Казахстане банк урана

У Ульбинского завода, где будет размещен банк урана, имеется многолетний опыт работы с подобными материалами.
15 июня 2015 г.
Франкфурт-на-Майне

МИД Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника генконсульства в ФРГ

МИД Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника генконсульства в ФРГ

Ранее о задержании по подозрению в контрабанде сигарет сообщила газета Bild.
30 августа 2013 г.
Полицейские в Жанаозене

МИД Казахстана: Обстановка в Жанаозене нормализовалась

МИД Казахстана: Обстановка в Жанаозене нормализовалась

Обстановка на западе Казахстана стабилизировалась, заявил министр иностранных дел страны. По его словам, силы безопасности при наведении порядка в Жанаозене действовали в рамках закона и применяли оружие для самообооны.
19 декабря 2011 г.
Показать больше
Всего публикаций: 12