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МИД Казахстана
Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
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Контекст
Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну
Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну
Почему Астана не осудила войну в Украине, не вводит санкции против РФ и как будет общаться с Путиным, в интервью DW.
Политика
02.04.2023
2 апреля 2023 г.
Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом
Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом
Заместитель главы МИДа Казахстана Роман Василенко - о приоритетах во внешней политике страны.
Политика
04.11.2022
4 ноября 2022 г.
Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии
Казахстан исключил размещение военных баз США на Каспии
Положение о неприсутствии на Каспии вооруженных сил третьих стран отражено в готовящейся к подписанию конвенции.
Политика
11.08.2018
11 августа 2018 г.
МАГАТЭ разместит в Казахстане банк урана
МАГАТЭ разместит в Казахстане банк урана
У Ульбинского завода, где будет размещен банк урана, имеется многолетний опыт работы с подобными материалами.
15.06.2015
15 июня 2015 г.
МИД Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника генконсульства в ФРГ
МИД Казахстана подтвердил факт задержания сотрудника генконсульства в ФРГ
Ранее о задержании по подозрению в контрабанде сигарет сообщила газета Bild.
30.08.2013
30 августа 2013 г.
МИД Казахстана: Обстановка в Жанаозене нормализовалась
МИД Казахстана: Обстановка в Жанаозене нормализовалась
Обстановка на западе Казахстана стабилизировалась, заявил министр иностранных дел страны. По его словам, силы безопасности при наведении порядка в Жанаозене действовали в рамках закона и применяли оружие для самообооны.
19.12.2011
19 декабря 2011 г.
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Всего публикаций: 12
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