 Почему россияне и украинцы едут в Казахстан | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 29.03.2022

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Мир

Почему россияне и украинцы едут в Казахстан

В городах Казахстана заметно увеличилось количество граждан России и Украины. Особенно много россиян. Почему казахстанцы обеспокоены массовым переездом, прежде всего граждан РФ, выяснял корреспондент DW.

В столице Казахстана - Нур-Султане (фото из архива)

В столице Казахстана - Нур-Султане (фото из архива)

Приехать в Казахстан из России и Украины, судя по наблюдениям DW, в первую очередь решили те их жители, которые ранее проживали в РК. Часть из них сохранили гражданство Республики Казахстан, но немало есть и таких, кто уже давно официально является гражданами Российской Федерации или Украины. Обычно свой нынешний приезд они объясняют возникшей необходимостью навестить оставшихся в Казахстане родственников или друзей, подчеркивая при этом, что планировали свою поездку заранее.

В Алматы на перекладных

Заранее планировала приехать в Алматы и специализирующая на освещении событий в мире культуры и искусства журналист Вера Ляховская. Несколько лет назад, будучи влюбленной в Мариинский театр и Эрмитаж, она уехала в Санкт-Петербург, где и получила гражданство России. Поскольку ее родители остались в Казахстане, она ежегодно выбирала время, чтобы их навестить. Но вначале из-за пандемии, а затем и событий "трагического января" в Казахстане приехать к родителям она не могла более двух лет.

"Как только в феврале авиасообщение между нашими странами было возобновлено, я сразу же купила билет на самолет. Рейс был на 14 марта. К этому времени сложности стали очевидны. Прямой рейс на Алматы отменили, пришлось применить план "Б". Я долетела до Оренбурга, оттуда на такси до границы. Границу с чемоданами пешком. Основание для перехода границы - еду к матери. То есть, я показывала документы - свое свидетельство о рождении и копию ее удостоверения личности. Потом на такси до Актобе, от которого до Алматы я добиралась уже поездом", - рассказала DW о своем путешествии журналист.

Надо заметить, что Ляховская большинством населения Казахстана воспринимается "своим человеком" - представительницей так называемых "русских казахстанцев". "Своих" русскоязычных от "чужих" казахстанцы отличают в буквальном смысле с первых слов. Город Актобе у нее произносится через ударную букву "е", да и национальную валюту Казахстана она называет "тенге", а не "тэнгэ".

Первая "волна россиян" в Казахстане

На этот нюанс обращают внимание и появившиеся в последнее время телеграм-каналы, специализирующиеся на полезных советах пожелавшим релоцироваться в Казахстан жителям России. "Небольшой языковой лайфках для россиян. Пример: название туристской достопримечательности в Алматы "Коктобе". Ударение всегда падает на последний слог. Не КОктобе, КоктОбе, а именно КоктобЕ. Как пишется, так и произносится. Не КАктАбЭ, а КОктОбЕ. Буква "е" произносится, как в словах "егерь", "если", - отмечает один из таких каналов, также рассказывающий о наиболее оптимальных маршрутах из России в Казахстан и особенностях трудоустройства, например, медиков и учителей по прибытию на место релокации. 

Немало казахстанцев уже обратили внимание на эти специфические каналы в Telegram и крайне обеспокоены. Среди них довольно широко распространена точка зрения, что массовый переезд россиян в Казахстан усилит безработицу в стране. Отсюда и тревожное ожидание открытия Россией сухопутной границы с Казахстаном, которое намечено на 30 марта.

"С первой волной россиян мы столкнулись в 2014 году. Вначале мы к ним относились нормально. От нас мало отличаются, да и специалисты неплохие. Одного даже назначили заместителем директора компании, в которой я работала, - рассказала DW свою историю бывшая сотрудница одной из алматинских транспортно-логистических компаний Лариса Шиян. - С этого и началось. Через полгода была проведена первая "оптимизация кадров", казахстанцев уволили, а на их места приехали россияне… Спустя год замдиректора переместился в кресло директора. Итог - из 25 казахстанцев, которые работали в компании до появления россиян, сейчас осталось только семеро". Лариса Шиян надеется, что власти Казахстана не пойдут на поводу у России и найдут предлог для сохранения введенных во время пандемии ограничений при пересечении границы.

Граждане Украины бегут от войны, а граждане России от санкций?

Аналогичные ограничения пока еще действуют и в отношении граждан Украины. Как и россияне, сумев пройти безвизовые казахстанские кордоны, украинцы имеют право находиться в РК 90 дней. Но отличия все же есть. Найти в Казахстане жилье и даже работу гражданам Украины потенциально легче. И дело не столько в распространенном среди казахстанцев мнении, что "украинцы бегут от войны, а россияне от санкций", сколько в отношении граждан Украины к своей работе: замечено, что они стараются работать с местными кадрами, не заменяя их своими согражданами.

Украинский специалист в области автомобилестроения Александр Кислюк много лет проработал в Казахстане. В ожидании нового контракта он со всей своей семьей вернулся в Киев. Там их и застала война. "Мы две недели с детьми просидели в подвале. Наш дом находился прямо возле торгового центра Petroville. После того, как его взорвали ракетой, мы не выдержали. Как и многие наши соседи всё бросили, даже детям вещи не успели собрать, и поехали на границу с Польшей. Хорошо, что еще до бомбардировки Киева тещу успели забрать из Харькова. Харькова уже нет. Сейчас жду, когда моих пропустят через границу. Сам остаюсь", - рассказал DW Александр Кислюк.

По словам киевлянина, в идеале он хотел бы, чтобы его семья уехала в Казахстан, жители которого "необычайно добродушные и гостеприимные". Но, как и многие другие граждане Украины, желающие временно переехать в Казахстан, он в полной мере пока не располагает информацией о том, как это можно сделать.

В Казахстан за 300 евро

Ставшая волонтером Екатерина Костенко в беседе с DW заметила, что не знает о какой-либо официальной программе помощи Казахстана жителям Украины. "Наша волонтерская группа пока работает самостоятельно. Через своих друзей в Украине мы собираем списки желающих приехать в Казахстан. Есть команда волонтеров, состоящая из юристов, которые помогают найти работу больше чем на 3 месяца. Есть волонтеры, которые помогают решать вопросы предоставления жилья и медицинского обслуживания", - рассказала Костенко.

В посольстве Казахстана в Украине с DW разговаривать отказались. По словам дипломата, который представляться не стал, посольство не дает информации СМИ, этим занимается Комитет международной информации МИДа Казахстана. В свою очередь, руководитель пресс-службы вышеназванного комитета Ерлан Жетыбаев в своем комментарии DW заметил, что граждане Украины могут без проблем приехать в Казахстан и в рамках существующих правил находиться в стране без визы 90 дней. "Если кто-то хочет остаться на более длительный срок, то необходимо получить вид на жительство или оформить регистрацию в миграционной службе МВД на основании трудового договора", - добавил Жетыбаев.

Между тем, по неофициальной информации от волонтерских организаций, за последний месяц в Казахстан прибыло максимум 1000 граждан Украины. Во многом это связано с тем, что в настоящий момент у Украины нет прямого авиасообщения с Казахстаном. Регулярные рейсы в Алматы и Нур-Султан выполняются лишь из Франкфурта-на-Майне при стоимости билета в 300 евро с одного человека. Это значит, что большого наплыва украинцев в Казахстан ожидать не стоит.

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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