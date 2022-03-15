Чего ждать Казахстану от политических реформ президента Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал программу кардинальной политической реформы в стране, обратившись с посланием к населению в среду, 17 марта. Среди прочего, Токаев сообщил об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, а также предложил законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии на период его полномочий.

Кроме того, родственникам президента будет запрещено занимать высокие посты, а выборы в мажилис (нижняя палата парламента) предлагается проводить по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе вместо действующей пропорциональной. По словам президента, эти инициативы, требующие изменения более чем 30 из 98 статей конституции и принятия 20 новых законов, позволят существенно изменить политсистему и административно-территориальную структуру страны.

Токаев максимально постарался не затрагивать тему войны в Украине, хотя и заметил, что Казахстану нужно твердо придерживаться стратегического курса, направленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства. Как оценивают предложенные реформы и их шансы на успех эксперты - у DW.

Стараниями политтехнологов

Объявивший о предстоящем создании вместе со своими соратниками новой политической партии "Халык сенiмi" ("Доверие народа". - Ред.) отставной дипломат Казбек Бейсебаев в беседе с DW заметил, что над посланием президента явно работали опытные политтехнологи.

Казбек Бейсебаев

"Это был очень сильный ход - объявив о создании трех новых областей (Абайской, Жетысуской и Улытауская, территории которых тесно связаны с историей становления казахской нации. - Ред.), Токаев практически увел от внимание населения на второй план политические реформы и тему проблем в экономике. Их никто, кроме политологов, не обсуждает. Народ радуется - Семей, Улытау, возрождение колыбели нации, Алаш-Орда. Но есть ведь и обратная сторона медали в виде появления новых обладминистраций, создания представительных органов, освоения бюджетов", - указывает Бейсебаев.

На этом фоне, по его словам, такая острая тема как Украина в силу наличия в Казахстане по этому поводу различных точек зрения, вызвала бы ненужные споры для восприятия послания Токаева в целом: "Нельзя забывать, что Токаев является опытным дипломатом". Бейсебаев при этом признался, что ожидал от выступления президента большей открытости и решительности в проведении политических реформ.

"Токаев оставит себе все рычаги власти"

Не увидел чего-либо особенного в послании президента народу Казахстана известный бизнесмен Булат Абилов, объявивший о своем намерении через два года баллотироваться на пост президента Казахстана. За два дня до анонсированного выступления Касым-Жомарта Токаева Абилов обратился к нему с просьбой полностью отменить закон "О первом президенте" и лишить Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы (лидера нации) вместе с оставшимися у него привилегиями.

Вместе с тем Абилов не разочарован отсутствием реакции на его предложение и не стал подвергать Токаева жесткой критике: "Надо же трезво смотреть на вещи! Мы все понимали, что Токаев не распустит парламент, который ему полностью подконтролен, и оставит себе все рычаги власти. Назначение акимов в областях и городах республиканского значения, президентская квота при назначении депутатов парламента (было 15, стало 10) - все это далеко от демократии и фактически является той же суперпрезидентской формой правления. Ожидаемо было, что и по Украине сказать ему нечего. Мы же соблюдаем нейтралитет, хотя ясно, что произошла агрессия".

Булат Абилов

Из-за такой позиции Астаны Токаев в своем послании и обошел эту деликатную тему, пояснил DW Абилов: "Мне дважды отказали в проведении антивоенных митингов. Это же о чем-то говорит?". В свою очередь, Андрей Чеботарев, директор близкого госструктурам Центра актуальных исследований "Альтернатива", в успехе объявленных президентом Токаевым реформ, похоже, не сомневается. В своей аккаунте в одной из соцсетей провластный политолог написал, что озвученное президентом послание народу Казахстана превзошло все ожидания.

"Не просто представлен очередной пакет политических инициатив, а анонсирована серьезная конституционная реформа, в частности, с изменением порядка формирования и полномочий парламента и воссозданием Конституционного суда", - подчеркнул Чеботарев. По утверждению политолога, он был в числе разработчиков предложенных Токаевым реформ и надеется, что "до конца года в политической жизни страны появятся 3-4 новые партии".

Реакция в соцсетях на речь президента

Речь Токаева транслировалась в прямом эфире всеми телеканалами Казахстана, а также и через социальные сети с возможностью комментировать выступление президента. В начале наблюдалось недовольство главой государства, который открыто так и не назвал виновных в организации трагических событий начала января 2022 года, ограничившись заявлением, что "следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности".

Но после того, как Токаев объявил о необходимости отказа от суперпрезидентской формы правления и запрете членства в политических партиях для президента, акимов (губернаторов и мэров) и их замов, а также главы и членов ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета, оценки резко изменились. Все чаще стали появляться сообщения "Токаев - мой президент!".

Однако больше всего положительных откликов получили не инициативы Токаева запретить родственникам президента занимать должности "политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе" или анонсированный переход на смешанную избирательную систему, а предложение изменить административно-территориальное устройство страны и создать три новые области.

Если же судить по оценкам послания Токаева, которые дали в соцсетях госчиновники и известные деятели культуры, то получается, что пока в стране ничего не изменилось. Те же самые люди, которые еще год назад подчеркивали необходимость "ответственно и достойно продолжать дело первого президента - строителя независимого Казахстана", добавляя лозунг "Это мой Елбасы", сегодня уверяют, что концепция Токаева о "слышащем государстве" стало принципом решения конкретных проблем по пути единства народа к "Новому Казахстану".

Смотрите также:

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Тысячи демонстрантов на улицах Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Президенту не удалось остановить протесты Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было В Казахстане объявлено чрезвычайное положение Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Гнев народа вырвался наружу 5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Жертвы по обе стороны баррикад По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Массовые протесты - редкость в Казахстане Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Задержания после протестов По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан 6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева. Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская

