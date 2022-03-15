Чего ждать Казахстану от политических реформ президента Токаева

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Президент Токаев в послании народу Казахстана объявил о начале масштабных реформ политсистемы страны. Что это означает для нее, и каковы шансы на успех преобразований - у DW.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал программу кардинальной политической реформы в стране, обратившись с посланием к населению в среду, 17 марта. Среди прочего, Токаев сообщил об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, а также предложил законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии на период его полномочий.
Кроме того, родственникам президента будет запрещено занимать высокие посты, а выборы в мажилис (нижняя палата парламента) предлагается проводить по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе вместо действующей пропорциональной. По словам президента, эти инициативы, требующие изменения более чем 30 из 98 статей конституции и принятия 20 новых законов, позволят существенно изменить политсистему и административно-территориальную структуру страны.
Токаев максимально постарался не затрагивать тему войны в Украине, хотя и заметил, что Казахстану нужно твердо придерживаться стратегического курса, направленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства. Как оценивают предложенные реформы и их шансы на успех эксперты - у DW.
Объявивший о предстоящем создании вместе со своими соратниками новой политической партии "Халык сенiмi" ("Доверие народа". - Ред.) отставной дипломат Казбек Бейсебаев в беседе с DW заметил, что над посланием президента явно работали опытные политтехнологи.
"Это был очень сильный ход - объявив о создании трех новых областей (Абайской, Жетысуской и Улытауская, территории которых тесно связаны с историей становления казахской нации. - Ред.), Токаев практически увел от внимание населения на второй план политические реформы и тему проблем в экономике. Их никто, кроме политологов, не обсуждает. Народ радуется - Семей, Улытау, возрождение колыбели нации, Алаш-Орда. Но есть ведь и обратная сторона медали в виде появления новых обладминистраций, создания представительных органов, освоения бюджетов", - указывает Бейсебаев.
На этом фоне, по его словам, такая острая тема как Украина в силу наличия в Казахстане по этому поводу различных точек зрения, вызвала бы ненужные споры для восприятия послания Токаева в целом: "Нельзя забывать, что Токаев является опытным дипломатом". Бейсебаев при этом признался, что ожидал от выступления президента большей открытости и решительности в проведении политических реформ.
Не увидел чего-либо особенного в послании президента народу Казахстана известный бизнесмен Булат Абилов, объявивший о своем намерении через два года баллотироваться на пост президента Казахстана. За два дня до анонсированного выступления Касым-Жомарта Токаева Абилов обратился к нему с просьбой полностью отменить закон "О первом президенте" и лишить Нурсултана Назарбаева статуса Елбасы (лидера нации) вместе с оставшимися у него привилегиями.
Вместе с тем Абилов не разочарован отсутствием реакции на его предложение и не стал подвергать Токаева жесткой критике: "Надо же трезво смотреть на вещи! Мы все понимали, что Токаев не распустит парламент, который ему полностью подконтролен, и оставит себе все рычаги власти. Назначение акимов в областях и городах республиканского значения, президентская квота при назначении депутатов парламента (было 15, стало 10) - все это далеко от демократии и фактически является той же суперпрезидентской формой правления. Ожидаемо было, что и по Украине сказать ему нечего. Мы же соблюдаем нейтралитет, хотя ясно, что произошла агрессия".
Из-за такой позиции Астаны Токаев в своем послании и обошел эту деликатную тему, пояснил DW Абилов: "Мне дважды отказали в проведении антивоенных митингов. Это же о чем-то говорит?". В свою очередь, Андрей Чеботарев, директор близкого госструктурам Центра актуальных исследований "Альтернатива", в успехе объявленных президентом Токаевым реформ, похоже, не сомневается. В своей аккаунте в одной из соцсетей провластный политолог написал, что озвученное президентом послание народу Казахстана превзошло все ожидания.
"Не просто представлен очередной пакет политических инициатив, а анонсирована серьезная конституционная реформа, в частности, с изменением порядка формирования и полномочий парламента и воссозданием Конституционного суда", - подчеркнул Чеботарев. По утверждению политолога, он был в числе разработчиков предложенных Токаевым реформ и надеется, что "до конца года в политической жизни страны появятся 3-4 новые партии".
Речь Токаева транслировалась в прямом эфире всеми телеканалами Казахстана, а также и через социальные сети с возможностью комментировать выступление президента. В начале наблюдалось недовольство главой государства, который открыто так и не назвал виновных в организации трагических событий начала января 2022 года, ограничившись заявлением, что "следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности".
Но после того, как Токаев объявил о необходимости отказа от суперпрезидентской формы правления и запрете членства в политических партиях для президента, акимов (губернаторов и мэров) и их замов, а также главы и членов ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета, оценки резко изменились. Все чаще стали появляться сообщения "Токаев - мой президент!".
Однако больше всего положительных откликов получили не инициативы Токаева запретить родственникам президента занимать должности "политических, государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе" или анонсированный переход на смешанную избирательную систему, а предложение изменить административно-территориальное устройство страны и создать три новые области.
Если же судить по оценкам послания Токаева, которые дали в соцсетях госчиновники и известные деятели культуры, то получается, что пока в стране ничего не изменилось. Те же самые люди, которые еще год назад подчеркивали необходимость "ответственно и достойно продолжать дело первого президента - строителя независимого Казахстана", добавляя лозунг "Это мой Елбасы", сегодня уверяют, что концепция Токаева о "слышащем государстве" стало принципом решения конкретных проблем по пути единства народа к "Новому Казахстану".
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