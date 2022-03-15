 В Казахстане арестован племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Казахстане арестован племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды

Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана арестован сроком на два месяца. Сатыбалды подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях в особо крупном размере.

Полицейский автомобиль в Нур-Султане

В Казахстане арестован племянник бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева - Кайрат Сатыбалды. Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана во вторник, 15 марта, постановил взять его под стражу сроком на два месяца.

Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила о задержании Сатыбалды по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Позднее глава антикоррупционной службы Олжас Бектенов уточнил, что Сатыбалды был задержан в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Дубаи.

Один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана

Кайрат Сатыбалдыулы - сын младшего брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Сатыбалды входит в число самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. В 2018 году его состояние оценивалось в 163 млн долларов. С 2015 по 2018 год Сатыбалды являлся акционером одного из крупнейших банков Казахстана - Kaspi, ранее он владел акциями крупного оператора связи.

В 2016 году через компанию Alatau Capital Invest бизнесмен приобрел около 4 процентов акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком". В то же время, по данным ряда казахстанских СМИ, племянник экс-президента Казахстана указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций "Казахтелекома".

Кайрат Сатыбалдыулы работал на госслужбе, был заместителем акима столицы, занимал руководящие должности в национальных компаниях.

Смотрите также:

  • Демонстранты протестуют против повышения цен на горючее на улицах Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Тысячи демонстрантов на улицах

    Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев, фото из архива, 2019 год

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Президенту не удалось остановить протесты

    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

    Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

  • Протесты в Алма-Ате

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Гнев народа вырвался наружу

    5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

  • Полицейский целится в демонстрантов

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

  • Мужчина идет на фоне здания с разбитыми окнами и поврежденными стенами

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Задержания после протестов

    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

  • Российские военные в Казахстане

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 05:31

Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему транзит Назарбаева провалился, или Казахстан через месяц после массовых протестов (02.02.2022)  

Акежан Кажегельдин о миллиардах Назарбаева и перспективах Токаева после протестов в Казахстане (25.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Сеть бурно отреагировала на протестную акцию Марины Овсянниковой  

В аэропортах Германии бастуют сотрудники служб безопасности  

На Чернобыльской АЭС восстановлено электроснабжение  