Токаев проводит кадровые перестановки. Олигархи готовы к бунту?

Ближайшее окружение Нурсултана Назарбаева и членов его большой семьи продолжает терять свое влияние в Казахстане. После "добровольного" ухода в с занимаемых постов во властных структурах и государственных компаниях ближайших родственников елбасы в середине января, на уходящей неделе начался второй этап кадровых перестановок. О его старте фактически объявил 29 января сам президент Токаев, затронув в интервью телеканалу "Хабар", ранее главному рупору семьи Назарбаевых, вопрос о кадровых перестановках.

"Я против того, чтобы косить кадры. Нужно, все-таки кадры оценивать по их квалификации и рабочим качествам. А так на потребу публике менять на 100 процентов правительство, говорить - вот я пришел, я революционер, это не мой метод. Это с одной стороны. С другой стороны, надо признать, что скамейка не очень длинная", - заметил Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что из-за достаточно хрупкой ситуации в стране с улицы людей в министры брать не будет. Тем не менее он пообещал, что консервации кадров не будет, и в будущем предстоит сделать выверенные изменения.

От первых руководителей до их замов

"Будущее" наступило довольно скоро - всего через два дня после интервью Токаева. Вначале заменили акима (мэр) Алматы. Вместо исчезнувшего из публичного поля во время январских событий Бакытжана Сагинтаева президентским указом был назначен Ерболат Досаев, возглавлявший до этого Национальный банк. Что, кстати, вызвало недовольство у жителей крупнейшего мегаполиса Казахстана, которые через распространенную в соцсетях петицию потребовали права самостоятельно выбирать себе градоначальников.

Затем появилась информация об изменениях в структуре центрального аппарата национальной железнодорожной компании "Казахстан Темир Жолы". А начиная со вторника, сообщения о смене первых руководителей и их заместителей в государственных структурах и национальных компаниях стали появляться с невиданной ранее регулярностью.

Нового спикера получила нижняя палата парламента - им стал до этого занимавший кресло главы президентской администрации Ерлан Кошанов. Во второй раз за последние дни изменился состав политсовета правящей партии "Нур-Отан", откуда убрали всех, чьи имена прямо или косвенно ассоциировались с окружением Назарбаева. Продолжается пересмотр руководящего состава в КНБ, министерстве обороны, правоохранительных и судебных органах. Ожидается смена акимов сразу в нескольких областях и городах Казахстана. Соответственно, чтобы у начавшейся "кадровой чистки" не возникло никаких преград, парламент страны в срочном порядке 2 февраля исключил из закона "О первом президенте" норму, предусматривающую согласование с елбасы всех разрабатываемых инициатив по вопросам внутренней и внешней политики.

"Кадровая чистка - начало борьбы с коррупцией"

По мнению лидера профсоюза строителей "Бирлик" Асхата Асылбекова, в прошлом занимавшего ответственные посты в различных министерствах и ведомствах Казахстана, начавшаяся в стране "кадровая чистка" является началом долгой и жесткой войны с коррупцией. При этом ее исход предсказать достаточно сложно, считает Асылбеков, поскольку олигархи через коррумпированных чиновников имели практически неограниченный доступ к государственным закупкам и тендерам с их контрактами на сотни миллионов долларов.

"Согласно закону физики, сила действия равна силе противодействия. Поэтому олигархи, имеющие и финансовые, и административные, и людские ресурсы, могут объединиться против Токаева и организовать так называемую контрреволюцию. Это могут быть и искусственно созданные технологические аварии, чтобы заставить выйти возмущенный народ на улицы. Это могут быть и ограничение поставок продовольствия, организация падения курса национальной валюты или просто вооруженный мятеж. Не будем забывать, что во время январских протестов и военные, и КНБ, и частично МВД не подчинилось приказам президента Токаева", - заметил в беседе с DW Асхат Асылбеков, подчеркнув, что практически все руководители силового блока сделали свою карьеру в период правления президента Назарбаева и давали клятву быть ему верными до конца.

В свою очередь бывший заместитель министра печати и информации Казахстана и лидер закрытой еще в 90-е годы оппозиционной партии "Орлеу" Сейдахмет Куттыкадам не верит в бунт олигархов и чиновников против Токаева. В своем комментарии DW он заметил, что не стоит слишком высоко оценивать роль олигархов.

"Помните, что произошло в соседней России? Когда Путин пришел к власти, он прижал всех олигархов того времени. Другое дело, что он создал новых олигархов в еще большем числе. Надо понимать, что олигархи у нас зависят от власти. Все свои богатства они получили, благодаря сотрудничеству с властью, а потому выполнят все указания, которые им будут спущены сверху", - заметил Сейдахмет Куттыкадам.

Повторение массовых протестов не исключено?

Вместе с тем оба эксперта сошлись во мнении, что если вновь и начнутся массовые акции протеста в стране, то только из-за отхода Токаева от провозглашенной им политики "слышащего государства", которая предусматривает двустороннюю связь между населением и руководством страны. И Куттыкадам, и Асылбеков заметили, что казахстанцы признают правоту действующего президента в начатой кадровой чистке после того, как начнется возвращение в страну около 160 млрд долларов, которые за последние 25 лет были выведены в офшоры лицами из ближайшего окружения елбасы.

"Пока что у общества создается впечатление, что между Токаевым и Назарбаевым есть соглашение, по результатам которого люди первого президента теряют должности, но их капиталы остаются неприкосновенными. Если в течение короткого времени эти опасения подтвердятся, то возможны новые недовольства. Токаев может остаться один", - в частности поделился своим мнением с DW Асхат Асылбеков, заметив, что мяч пока на стороне действующего президента.

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