 Токаев отправил в отставку еще одного родственника Назарбаева | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2022

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Мир

Токаев отправил в отставку еще одного родственника Назарбаева

С поста главы ЦИК Казахстана уволен Берик Имашев, чья дочь замужем за внуком Нурсултана Назарбаева. Центризбирком возглавил сенатор Нурлан Абдиров.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его преемник Касым-Жомарт Токаев

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев в 2019 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с должности председателя Центральной избирательной комиссии страны. Об этом во вторник, 25 января, сообщается на официальном сайте главы государства. Новым главой ЦИК президентским указом назначен сенатор Нурлан Абдиров.

Имашев входит в клан бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Внук Назарбаева Нурали Алиев с 2003 года женат на дочери Имашева Аиде. Имашев возглавлял ЦИК с 2016 года.

В ходе массовых протестов в Казахстане в начале января и в последующие недели целый ряд родственников Назарбаева ушли со своих постов в государственных и коммерческих структурах. Сам экс-президент 5 января был смещен с должности главы Совета безопасности, а 19 января нижняя палата парламента - мажилис - одобрила законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение и сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. 6 января в Казахстан по просьбе президента страны прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января подразделения сил ОДКБ начали покидать Казахстан.

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    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

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    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

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    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

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  • Мужчина идет на фоне здания с разбитыми окнами и поврежденными стенами

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Задержания после протестов

    По сообщениям полиции Казахстана, в результате январских событий в Алматы погибли почти 150 человек, включая 11 силовиков. По всей стране число погибших составило 225 человек. Число задержанных в результате массовых протестов и беспорядков в Алматы превысило 2700 человек. Было возбуждении 695 уголовных дел по статьям о совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

  • Российские военные в Казахстане

    Протесты и беспорядки в Казахстане. Как это было

    Силы ОДКБ прибыли и потом покинули Казахстан

    6 января в Казахстан по просьбе президента Токаева прибыли военные из стран-членов ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января силы ОДКБ начали покидать Казахстан. Сразу после стабилизации ситуации с руководящих постов в госорганах и крупных компаниях стали уходить родственники экс-президента Назарбаева. Токаев возглавил и Совет безопасности, сменив Назарбаева.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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