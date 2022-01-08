Путч, миротворцы, сигнал Путина перед Женевой: СМИ ФРГ - о Казахстане

Немецкое издание Der Spiegel в своей статье, посвященной положению в Казахстане, приводит слова руководства этой центральноазиатской республики, которое называет происходившие события "попыткой путча". При этом немецкие журналисты, ссылаясь на выступление президента Токаева, отмечают, что официальная версия Астаны не подкреплена конкретными данными.

"После серьезных столкновений в Казахстане, по словам президента Касыма-Жомарта Токаева, восстановлен порядок. По его мнению, страна пережила попытку переворота, - пишет Der Spiegel. - Длившиеся несколько дней беспорядки президент Токаев считает завершившимися. Во время выступления в ходе видеоконференции лидеров государств-участниц ОДКБ он сообщил, что порядок в стране восстановлен, но охота на "террористов" продолжается. Президент назвал беспорядки попыткой государственного переворота, которой управляли из "центра". Кого именно имел в виду Токаев, остается неясным".

В Алма-Ате после беспорядков, 9 января 2022 года

Der Spiegel обращает внимание и на слова министра иностранных дел Казахстана, который сообщил, что "ответственность за беспорядки несут "хорошо скоординированные, подготовленные за границей группы террористов". По предварительной информации, некоторые из нападавших имеют боевой опыт, приобретенный в регионах, где идет война, и находились в составе исламистских группировок, заявил казахстанский министр. Но конкретных данных об этих группах в министерстве не привели.

"По словам президента Токаева, планы путчистов сначала предусматривали взятие под свой контроль Алма-Аты. "Это открыло бы им дорогу для занятия густонаселенного юга и затем всей страны. Потом планировалось захватить столицу Нур-Султан", - сказал глава государства. Но доказательств запланированного госпереворота Токаев не предоставил", - подчеркивается в публикации издания.

SZ: Токаев в Казахстане перешагнул не одну черту

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) Зильке Бигальке (Silke Bigalke) в своем комментарии отмечает, что протесты казахстанцев против повышения цен на топливо были использованы во внутриполитической борьбе за власть. В результате Токаев одержал победу над окружением Назарбаева.

"Очевидно, что желание перемен подтолкнуло жителей Казахстана к протестам. Фактически в этой центральноазиатской республике изменилось что-то фундаментальное, но не то, что касалось смысла протестного движения. Хотя и кажется, что бывший правитель Нурсултан Назарбаев окончательно свергнут с трона, но это имеет мало общего с желаниями народа. Во многом его протест был инструментализирован - лица, обладающие властью, использовали хаос в стране для своей закулисной борьбы", - считает Бигальке.

И уточняет: "Предварительный победитель Касым-Жомарт Токаев при этом сразу перешагнул не одну черту, а несколько. Он разрешил стрелять по безоружным демонстрантам, принимая в расчет гибель людей... За то, что ему удалось разрядить обстановку, Токаев заплатил кровавую цену. Он также пригласил в страну российских военных, чтобы разрешить внутриполитический кризис, в котором оказался. Чтобы расширить себе поле для маневра, Токаев рискнул тем, что его страна станет более зависимой от России. Останется ли он в итоге действительно победителем, сегодня еще не решено".

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, апрель 2019 года

По выражению обозревателя SZ, в Казахстане рухнула система, которая с самого начала была обречена: "Прежний казахстанский лидер Назарбаев попытался обезопасить положение и богатство своей семьи путем назначения в правительство и службу безопасности преданных ему людей. Назарбаев и его политический преемник Токаев управляли страной сообща. Как между ними распределялась власть, оставалось неизвестным. Но, похоже, эта глава завершена - правда, пока не решено, сможет ли Токаев в долгосрочной перспективе выстоять против всей клики Назарбаева. Народу он должен будет показать, использует ли он свою власть для реформ или для репрессий. Начало внушает мало оптимизма".

RP: В Казахстане говорят на языке Путина

Обозреватель газеты Rheinische Post Керстин Мюнстерман (Kerstin Münstermann) в своем комментарии оценивает происходящее в Казахстане в контексте переговоров в Женеве РФ и США, посвященных, в том силе, и Украине.

На улицах Нур-Султана, 8 января 2022 года

"Для Запада действия Путина в Казахстане накануне переговоров США и РФ по Украине в Женеве должны быть четким предупреждением. Солдаты, объявленные миротворцами, вовсе не являются силами быстрого реагирования, пытающимися деэскалировать ситуацию на местах. Вместо этого они безоговорочно поддерживают авторитарный режим.

Путин так и не оправился от распада гигантского СССР. Поэтому президент РФ всеми силами пытается не допустить вступления в НАТО других восточноевропейских стран и требует гарантий того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Его угрозы наступления на Украину на фоне концентрации войск у границы с ней - это больше, чем просто сценарий. События в Казахстане говорят на предельно ясном языке - языке Путина", - резюмирует издание.

FAZ: О Казахстане будут говорить в Женеве

Этот аспект выделяет в своей статье и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "В Женеве начинаются переговоры между представителями России и США по Украине. Но есть тема, которая не значится в повестке дня, хотя и очень усложняет ситуацию. Это Казахстан. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с озабоченностью наблюдает за чрезвычайной ситуацией в Казахстане. (У него. - Ред.) есть вопросы по поводу обращения к ОДКБ (властей Казахстана. - Ред.), включая размещение в стране российских войск. Комментируя ввод на территорию страны контингента ОДКБ, Блинкен самодовольно добавил: "Новейшая история уже преподала нам урок - если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли", - пишет FAZ.

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