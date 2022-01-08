 Дочь и зять Назарбаева потеряли сотни миллионов из-за протестов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Дочь и зять Назарбаева потеряли сотни миллионов из-за протестов

Из-за обрушения курса акций, случившегося на фоне протестов, 4 казахстанских миллиардера, в том числе супруги Динара и Тимур Кулибаевы, потеряли совокупно 3 млрд долларов.

Зать Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев (фото из архива)

Зать Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев

В Казахстане четверо миллиардеров в совокупности потеряли около 3 млрд долларов из-за обрушения курса акций на фоне протестов. В частности, как пишет журнал Forbes в пятницу, 7 января, дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые контролируют Народный банк (Халык-банк, JSC Halyk Bank), стали беднее в совокупности на 200 млн долларов. 

Курс акций двух крупных банков в Казахстане - Kapsi и JSC Halyk Bank - резко обвалился, когда демонстранты начали поджигать общественные здания и сносить памятники, констатирует издание. Так, цена акций банка Kapsi опустилась на 30% - со 118 до 87 долларов.

В результате состояние председателя банка Вячеслава Кима, оцениваемое в 5,7 млрд долларов, сократилось до 4,2 млрд долларов, а гендиректор банка Kapsi Михаил Ломтадзе потерял 1,4 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 3,8 млрд долларов.

Отмечается, что цена акций банков Kapsi и Halyk упала после того, как фининституты сообщили,  что отложат обработку пенсионных выплат до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения, запланированного на 19 января.

Массовые протесты в Казахстане

Со 2 января в Казахстане продолжаются массовые протесты. Они начались в связи с повышением цены на автогаз, однако вскоре приобрели также политический характер.

В ночь с 4 на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов ОДКБ с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". Со стороны России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.

Смотрите также:

  • Демонстранты протестуют против повышения цен на горючее на улицах Алма-Аты

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Тысячи демонстрантов на улицах

    Недовольство повышением цен на топливо на автозаправочных станциях в богатом нефтью и газом Казахстане в течение нескольких дней переросло в антиправительственные массовые протесты по всей стране. К экономическим требованиям быстро добавились политические.

  • Президент Касым-Жомарт Токаев, фото из архива, 2019 год

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Президенту не удалось остановить протесты

    Чтобы успокоить демонстрантов, президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ снизить цены на топливо, оправил в отставку правительство и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Но протесты остановить не удалось.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    В Казахстане объявлено чрезвычайное положение

    Из-за протестов в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. По всей стране действует ночной комендантский час, ограничения на свободу передвижения и запрет на проведение собраний. Президент также обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональному военному альянсу, возглавляемому Россией.

  • Протесты в Алма-Ате

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Гнев народа вырвался наружу

    5 января тысячи демонстрантов штурмовали здание городской администрации и другие правительственные учреждения в Алма-Ате. Несколько административных зданий были подожжены. Митингующие также взяли под контроль городской аэропорт.

  • Полицейский целится в демонстрантов

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


Смотреть видео 02:15

Ситуация в Казахстане: зачистка "террористов" в Алма-Ате и стрельба на поражение (07.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

В Казахстане разрешен огонь на поражение, на руку ли Путину казахские протесты? DW Новости (07.01.2022)  

Беспорядки в Казахстане - какие выводы сделает Путин? (07.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Казахстане: сотни российских граждан просят МИД об эвакуации  

Живущие в Германии немцы-переселенцы о ситуации в Казахстане  

Комментарий: Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь  