Дочь и зять Назарбаева потеряли сотни миллионов из-за протестов

В Казахстане четверо миллиардеров в совокупности потеряли около 3 млрд долларов из-за обрушения курса акций на фоне протестов. В частности, как пишет журнал Forbes в пятницу, 7 января, дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, которые контролируют Народный банк (Халык-банк, JSC Halyk Bank), стали беднее в совокупности на 200 млн долларов.

Курс акций двух крупных банков в Казахстане - Kapsi и JSC Halyk Bank - резко обвалился, когда демонстранты начали поджигать общественные здания и сносить памятники, констатирует издание. Так, цена акций банка Kapsi опустилась на 30% - со 118 до 87 долларов.

В результате состояние председателя банка Вячеслава Кима, оцениваемое в 5,7 млрд долларов, сократилось до 4,2 млрд долларов, а гендиректор банка Kapsi Михаил Ломтадзе потерял 1,4 млрд долларов. Теперь его состояние оценивается в 3,8 млрд долларов.

Отмечается, что цена акций банков Kapsi и Halyk упала после того, как фининституты сообщили, что отложат обработку пенсионных выплат до окончания объявленного правительством чрезвычайного положения, запланированного на 19 января.

Массовые протесты в Казахстане

Со 2 января в Казахстане продолжаются массовые протесты. Они начались в связи с повышением цены на автогаз, однако вскоре приобрели также политический характер.

В ночь с 4 на 5 января в Алма-Ате произошли жесткие и масштабные столкновения силовиков с протестующими. После этих беспорядков правительство Казахстана ушло в отставку, а президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения.

5 января Токаев обратился к лидерам стран-членов ОДКБ с просьбой "оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы". Со стороны России в Казахстан в рамках этого мандата были направлены подразделения ВДВ.

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