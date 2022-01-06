 Протесты в Казахстане: задержания в РФ за поддержку демонстрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2022

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Мир

Протесты в Казахстане: задержания в РФ за поддержку демонстрантов

В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов, вспыхнувших после повышения цен на автогаз и переросших в беспорядки. Президент Токаев попросил помощи у ОДКБ. DW следит за событиями 7 января.

Вооруженные военнослужащие и военная техника в Алма-Ате

Военнослужащие в Алма-Ате, 6 января 2022 года

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику "миротворческие силы". DW следит за событиями пятницы, 7 января (время московское).

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В Алма-Ате в ночь на 7 января возобновилась стрельба, сообщает телеканал "Мир-24" со ссылкой на очевидцев. По их словам, в районе площади Республики, с которой силовики ранее согнали протестующих, вновь происходят столкновения. В городе действует комендантский час, жителей через громкоговорители призывают покинуть улицы.

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В нескольких городах России прошли задержания участников одиночных пикетов на тему протестов в Казахстане, сообщил правозащитный интернет-проект "ОВД-Инфо". По его данным, в Москве и Екатеринбурге в целом задержаны минимум 14 человек.

Хроника протестов в Казахстане 6 января >>>

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    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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