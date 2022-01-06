Революция или переворот? Что в Беларуси говорят о протестах в Казахстане

Бурные протестные события в Казахстане - стране, с которой Беларусь находится в экономическом и оборонном союзе, не могли пройти там незамеченными. Как для действующих белорусских властей и государственных СМИ, так и для их оппонентов из числа общественных активистов и оппозиционно настроенных граждан нынешняя ситуация в Казахстане воспринимается через призму событий, которые происходили в самой Беларуси в 2020 году. Не удивительно поэтому, что отклики на происходящее в Казахстане оказались диаметрально противоположными.

Белорусский МИД и госСМИ видят "происки Запада"

Официальная точка зрения на протесты в Алма-Ате и других городах Казахстана была изложена в комментарии пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. По его словам, за происходящим в стране, которая является союзницей Беларуси, наблюдают внимательно и с обеспокоенностью.

"И по содержанию, и по форме события нам знакомы, а механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом", - отметил Анатолий Глаз, заявив, что "путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит".

Тысячи людей вышли на улицы Минска, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов в августе 2020 г.

Куда более категоричные комментарии на тему Казахстана звучат в последние дни в белорусских государственных СМИ. Так, председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров в эфире гостелеканала ОНТ высказал мнение, что в Казахстане "обкатывается один и тот же сценарий и почерк".

"Подобные события начались с Украины, в Беларуси же эти "мирные" протесты не удалось реализовать, и тогда западные силы решили попробовать раскачать ситуацию в других регионах", - убежден Андрей Бугров. Он также призвал обратить внимание на то, что внутренние конфликты провоцируются в странах, которые "поднялись с колен и уверенно себя чувствуют". По словам Бугрова, ситуация с ценой на газ в Казахстане - лишь формальная причина для протестов.

Кроме того, в эфире белорусских государственных телеканалов события в Алма-Ате называются "Майданом, который координируется из Прибалтики и Польши", а также активно цитируется выступление Александра Лукашенко в мае 2021 года, где он заявлял, что Беларусь является "экспериментальной площадкой перед броском на Восток".

В чем интересы России и цель отправки контингента ОДКБ?

Белорусские сторонники демократических перемен с версией о том, что нынешние протесты в Казахстане инспирированы Западом, категорически не согласны. Как отмечает журналист Дмитрий Галко, хорошо знакомый с ситуацией в Казахстане еще до событий января 2022 года, политический кризис в этой стране может быть выгоден России.

"Главный интерес Москвы состоит в том, чтобы максимально ослабить связи Казахстана с Западом и заставить занять прокремлевскую позицию по отношению к Украине", - считает Галко. По его словам, казахи, в отличие от белорусов, не отмахивались от украинского опыта во времена Майдана и активно его изучали.

Протестующие на улицах Алма-Аты, 5 января 2022 г. Президент страны заявляет о "террористической банде"

Бурную реакцию среди белорусских пользователей социальных сетей вызвали и заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что беспорядки в стране устроили "террористические банды", прошедшие подготовку за рубежом, а для наведения порядка нужна помощь от государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В результате военный контингент ОДКБ уже направлен в страну.

"По сути дела, в ближайшее время на примере Казахстана мы сможем увидеть, как реализуется сценарий, который предполагалось осуществить в Беларуси в 2020 году, когда такую же военную помощь у России запрашивал Александр Лукашенко", - считает общественный активист Сергей Мозгов.

Протесты в Беларуси и Казахстане - в чем разница?

Нынешняя ситуация в Казахстане у многих активных пользователей соцсетей вызывает аналогии с событиями, происходившими полтора года назад во время президентских выборов в Беларуси. Житель Бреста Виктор Климус, вынужденный покинуть страну после масштабных репрессий в отношении участников протестов, делает вывод, что в 2020 году в Беларуси не было критической массы людей, готовых дать пропорциональный ответ насилию со стороны силовиков.

"Мы мгновенно находили деньги для компенсации штрафов или на воду для участников маршей, но собирать средства на бензин и машинное масло никто не начинал", - отмечает Климус. По его мнению, дело не столько в миролюбии белорусов, сколько в коллективном политическом опыте нации - "вернее, в его отсутствии".

В то же время, считает активист, в Казахстане знают цену проигранным ранее революциям. Поэтому, "несмотря на репрессии и на более разумную форму транзита власти, проведенную в спокойное время, люди в Казахстане вышли на протесты неожиданно и гораздо решительнее", поделился своим мнением Виктор Климус.

Есть ли шанс на успех?

Как считает еще один белорусский активист Роман Плавинский, одним из условий успешности революций является раскол элит. По его словам, в такой ситуации власть действует менее решительно и идет на уступки. "Думаю, что в белорусских политических условиях казахи либо вышли бы с цветами, либо сидели бы дома и молчали", - резюмирует Плавинский.

Участники протестов в Беларуси в 2020 году также обращают внимание, что Александр Лукашенко накануне президентских выборов активно посещал воинские части и другие силовые структуры, ясно давая понять о готовности решительно пресекать все проявления недовольства.

В то же время присутствие контингента ОДКБ в Казахстане делает ситуацию в этой стране непредсказуемой, и многие белорусские активисты считают своим долгом в эти дни высказывать слова моральной поддержки казахстанскому народу.

Смотрите также:

Смотреть видео 22:51 Беспорядки в Казахстане: куда делся Назарбаев и насколько опасно это для Путина? DW Новости (05.01.2022)