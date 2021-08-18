Разворот на Восток: как Беларусь усиливает свою зависимость от Москвы

После августовских событий 2020 года Беларусь отказалась от возложенного на себя статуса "донора безопасности" и роли "моста между Западом и Востоком". В итоге фактического разрыва отношений между Беларусью и НАТО, непризнанный западными странами белорусский правитель Александр Лукашенко развернул страну на Восток, в сторону России. Сейчас он решил отказаться от последнего формального символа суверенитета - статуса нейтральности в Конституции. О последствиях такого решения для военного положения Беларуси DW поговорила с экспертам

НАТО: модель поведения правительства РБ вызывает беспокойство

19 ноября 2021 года Североатлантический альянс приостановил все практическое - гражданское и военное - сотрудничество между НАТО и Беларусью. Это решение связано не с каким-то одним событием, а с моделью поведения белорусского правительства, "вызывающего беспокойство".

"Это подорвало региональную стабильность и принципы, лежащие в основе нашего партнерства. Союзники призвали Беларусь соблюдать международное право, уважать права человека и основные свободы. Союзники также осудили неприемлемую диверсию с гражданским самолетом в мае 2021 года и продолжающееся использование мигрантов в качестве части гибридных действий, направленных против союзников НАТО", - говорится в официальном ответе Североатлантического альянса редакции DW.

"Вокруг нашей страны формируется "пояс недружественных государств" по принципу известной американской концепции "колец анаконды", - ответило на это Минобороны Беларуси. Ведомство добавило, что "население Польши, Прибалтики и Украины приучают к мысли о неизбежности войны", и пообещало ответить на "провокационные высказывания" повышением обороноспособности страны.

Последствия: локальные конфликты и сближение Минска с Москвой

Своим решением заморозить отношения Североатлантический альянс продемонстрировал непризнание Европой статуса Александра Лукашенко как законного главы государства, считают эксперты. "НАТО показала, что Лукашенко - не законный президент, его генералы и дипломаты не законные, поэтому НАТО не с кем вести коммуникацию”, - говорит военный эксперт Александр Алесин.

"Фактически обе стороны признали то положение дел, которое существует в белорусских отношениях с НАТО еще с осени 2020 года, когда это сотрудничество было заморожено, - добавляет бывший дипломат и эксперт по внешней политике Павел Слюнькин. - Сейчас они подтвердили это юридически и публично".

Бывший дипломат и эксперт по внешней политике Павел Слюнькин

Разрыв отношений между НАТО и Беларусью может грозить различными последствиями, говорит Александр Алесин: "Раньше сотрудничество позволяло разрешать недоговоренности, угрозы, недопонимания, которые были чреваты обострением политической и военной ситуации. Теперь этот механизм перестает работать".

Он допускает развитие локальных пограничных конфликтов, а также усиление военного сближения Минска с Москвой. Тем более, что обе страны теперь "в одной лодке". Чуть ранее, в октябре, Россия заморозила сотрудничество с НАТО: приостановила свое представительство при НАТО и свернула присутствие альянса в Москве.

Отказ от нейтральности во внешней политике

Тесное военное сближение с Россией сулят, в том числе, и изменения в Конституции, референдум по которой должен пройти в феврале 2022 года. "Последние события убедили вас, не только вас, но и белорусский народ, особо неверующих, что нам не следует бежать за принципами, нормами, укладом жизни там (имеется в виду Запад - Ред.)", - в привычной антизападной риторике выступил Александр Лукашенко на заседании Конституционной комиссии в четверг, 25 ноября.

Долгожданный текст поправок в Основной закон публике так и не представили. Но уже сегодня понятно, что из новой Конституции будет исключен тезис о стремлении к нейтралитету во внешней политике.

Военный эксперт Александр Алесин

Что это меняет? Отказ от нейтралитета сегодня - плата Лукашенко за поддержку Кремля, считают эксперты Рыгор Астапеня и Павел Мацукевич, авторы исследования "Возможен ли нейтралитет Беларуси?". Но признают, что де-факто у Беларуси нейтралитета давно уже нет. Союзный договор с Россией, где прописано военное сотрудничество двух стран, членство Беларуси в ОДКБ, наличие российских военных объектов (учебных баз) на территории страны - все это изначально противоречило положению Конституции о нейтралитете.

"Но этим пунктом Лукашенко дразнил Россию, показывая, что может проводить многовекторную политику, - добавляет Александр Алесин. - После событий прошлого года, когда Запад не признал Лукашенко, вытолкнув на Восток, Москва потребовала, чтобы он определился. И он этот выбор сделал: Беларусь отказывается от своей многовекторности и входит в военный союз с Россией".

Беларуси придется воевать на стороне России?

Эксперты сходятся во мнении, что удаление строки от нейтралитете в целом не повлияет на решение о дислокации российской военной базы. Но с учетом текущего усиления войск РФ рядом с украинской границей, в самой Украине, а также в Польше и странах Балтии, отказ от нейтралитета может быть воспринят как повышение уровня опасности со стороны Беларуси и изменение баланса в регионе, считает российский политолог Александр Морозов.

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021"

"В случае военного конфликта с любой соседней страной, с НАТО, Беларусь могла бы сказать, что опирается на статью о нейтралитете. Теперь же Лукашенко оказывается не только военным союзником России, но и должен воевать на стороне России, даже если конфликт является заведомой агрессией со стороны России, следствием военной провокации. Это вовлечение Беларуси в новый уровень поддержки и является опасным", - утверждает эксперт.

"В Беларуси все решения принимаются одним человеком, в зависимости от его интересов и не смотря ни на какие документы, законы, Конституцию, - считает в свою очередь Павел Слюнькин. - Если Лукашенко будет выгодно оказать военную или политическую поддержку России, то он это сделает".

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