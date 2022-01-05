Протесты в Казахстане: военнослужащие контингента ОДКБ имеют право стрелять

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка. Президент обратился за помощью к ОДКБ, назвав протестующих "террористами". DW следит за событиями четверга, 6 января (время московское).

++23.15++

США надеются что, что власти Казахстана смогут отреагировать на проблем фундаментально экономического и политического характера, которые проявилисб в ходе протестов, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

++22.45++

В Актау возобновились протестные акции, люди стягиваются на центральную площадь. Группа демонстрантов перекрыла дорогу в аэропорт.

++22.15++

Срок присутствия военного контингента ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Он указал что военнослужащие из состава контингента имеют право применить оружие "в случае нападения вооруженных банд".

++21.45++

В Казахстане создали межведомственную следственную группу для ведения уголовных дел по беспорядкам. Участникам протестов может грозить тюремное заключение сроком от восьми лет до пожизненного с лишением гражданства.

На юге Казахстана проводят антитеррористическую операцию

++21.15++

Кабинет министров Армении разрешил подразделению вооруженных сил республики принять участие в миссии ОДКБ в Казахстане .

++20.40++

В Кызылординской области на юге Казахстана проводят антитеррористическую операцию, заявила глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире "Хабар 24". В регионе действует красный уровень террористической опасности.

++20.20++

К вечеру четверга силовики освободили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате и взяли под контроль все здания госорганов в городе, а также расчистили площадь Революции.

Вооруженным протестующим пригрозили уничтожением

++20.01++

В ходе протестов в Казахстане пострадали более тысячи человек, сообщил телеканал "Хабар-24" со ссылкой на данные Минздрава страны. Почти 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

Огнестрельное оружие используют как правоохранители, так и протестующие

++19.45++

Как заявил МВД Казахстана, тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, сообщает РИА "Новости".

+19.35++

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter, что внешняя военная помощь Казахстану приносит воспоминания о ситуациях, которых лучше избегать. Он также подчеркнул, что ЕС готов "оказать помощь в урегулировании кризиса".

Госсекретарь США поговорил с главой дипломатии Казахстана

++19.20++

Управление по защите и развитию конкуренции Казахстана усмотрело признаки ценового сговора в действиях крупнейших продавцов сжиженного газа в стране - компаний "Казмунайгаз", "Казгермунай", "СНПС-Актобемунайгаз" и "Казахойл", сообщил телеканал "Хабар-24". По данным телеканала, если вина компаний будет доказана, они будут оштрафованы. Двухкратный рост цен на топливо и стал поводом для протестов, начавшихся в стране 2 января.

++19.00++

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с и. о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике. Как отмечается в пресс-службе Государственного департамента, глава американской дипломатии заявил о поддержке США конституционных институтов и свободы СМИ в Казахстане, призвал к мирному урегулированию кризиса с соблюдением прав человека.

В ходе протестов погибло 18 силовиков

++18.40++

Рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отправилась в четверг в Казахстан в рамках размещаемого в стране контингента ОДКБ. Об этом заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин.

В Казахстан уже прибыли первые российские десантники.

++18.26++

Пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) заявила в четверг об усилении охраны аэропорта Крайний, стартовых комплексов космодрома Байконур и других объектов Космического центра.

++18.15++

По данным МВД Казахстана, в ходе протестов задержаны 2298 человек. Число погибших силовиков составило 18 человек. Еще 748 получили ранения.

Немецкий бизнес озабочен ситуацией в Казахстане

++17.55++

Немецкая экономика с тревогой смотрит на вспышки насилия в Казахстане. "Мы настоятельно призываем отказаться от насилия и обеспечить мирное урегулирование конфликта, - заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes). - Быстрое урегулирование ситуации необходимо для предотвращения дальнейшего кровопролития, дестабилизации страны и, следовательно, нанесения ущерба экономическому и инвестиционному положению Казахстана".

Он подчеркнул, что Казахстан является важным экономическим партнером Германии. В стране работают 480 немецких компаний. Объем немецких инвестиций в экономику Казахстана составляет 1,3 миллиарда евро.

Объем немецких инвестиций в Казахстане составляет 1,3 млрд евро

++17.35++

В центре Парижа прошла акция в поддержку протестующих в Казахстане.

Очевидцы сообщают об убитых и раненых

++17.20++

Некоторые участники протестов на площади Республики в Алма-Ате получили ранения, возможно есть убитые, передает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

В центре Алма-Аты

++17.00++

Официальный представитель полиции Алма-Аты сообщил об "отбитом нападении" на управление полиции одного из районов города.

++16.40++

Министерство иностранных дел Германии советует гражданам страны отказаться от поездок в Алма-Ату и Алма-Атинскую область на время действия там чрезвычайного положения. Консульская поддержка немецких граждан находящихся в Казахстане возможна только через посольство Германии Нур-Султане. Работа консульства в Алма-Ате приостановлена.

Протестующие группами бегут со стороны Площади Республики в Алма-Ате

++16.19++

Протестующие группами по 5-6 человек бегут со стороны Площади Республики в Алма-Ате, некоторые ранены, стрельба продолжается.

++16.12++

В Казахстане продлены школьные каникулы - до 17 января, студенты колледжей и вузов будут отдыхать до 24 января, уточнила первый заместитель министра образования Шолпан Каринова.

"Аэрофлот" прекратила продажу билетов на рейсы в Казахстан на две недели

++16.05++

Российская авиакомпания "Аэрофлот"

Российская авиакомпания "Аэрофлот" прекратила продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели. Об этом сообщили представители перевозчика. "В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан ", - указали они.

++15.59++

На период действия режима ЧП в Казахстане "под запретом оказались массовые мероприятия, в том числе, религиозные". Об этом сообщил гостелеканал "Хабар 24". По его данным, храмы закрыты для посещений, без прихожан пройдут и рождественские богослужения, запланированные, в частности, на 7 января.

СМИ сообщили о стрельбе на Площади Республики в Алма-Ате

++15.52++

Силовики патрулируют улицы в Алма-Ате (фото из архива)

На Площади Республики, в центре Алма-Аты, началась стрельба, передало агентство "Спутник Казахстан". Издание "Vласть" ранее сообщало, что там оставались 250-300 человек. У резиденции президента в Нур-Султане выставлены блокпосты.

++15.43++

Ущерб после потестов в Казахстане, по приблизительным оценкам, составил 92 млн долларов (81 млн евро). Такие цифры озвучили в национальной палате предпринимателей Казахстана.

++15.39++

Международный аэропорт Актобе возобновил работу в штатном режиме. Об этом передал в эфире телеканал "Хабар 24".

Global Check: проводной интернет возобновил работу почти во всех регионах Казахстана

++15.29++

Телекоммуникационная компания "Казахтелеком" включила проводной интернет во всех регионах страны, кроме Алма-Аты, сообщил сервис мониторинга блокировок в сети в странах СНГ Global Check.

++15.17++

В Казахстане во время протестов задержан гражданин РФ, передало агентство "Спутник Казахстан". Россиянин входил в число 245 задержанных в Костанайской области. Позднее 35 из них, в основном женщины и несовершеннолетние, были отпущены.

МВД: В Алма-Ате задержаны около 2000 человек

++15.11++

Силовики в Алма-Ате (5 января)

Правоохранительные органы Казахстана задержали в ходе рейдов в Алма-Ате около 2 тыс. участников протестов. Об этом проинформировала пресс-служба МВД страны. "Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2000 человек", - заявили там. По данным правоохранительных органов, ведется "зачистка" ряда улиц.

++15.00++

В Брюсселе призвали к сдержанности в Казахстане, суверенитет этой страны должен быть сохранен. "Насилие должно прекратиться", - цитирует представителя Европейского Союза агентство Reuters.

++14.50++

Китай считает происходящее в Казахстане "внутренним делом" этой страны и надеется на скорейшую стабилизацию ситуации. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он выразил уверенность в том, что власти смогут "урегулировать проблему надлежащим образом".

В Казахстане установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ

++14.44++

В соответствии с поручениями главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева правительство приняло ряд решений. Об этом говорится на официальном информационном ресурсе руководителя кабмина.

Так, на ближайшие 180 дней установлены предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ для заправки автотранспорта в районе 50-75 тенге (0,10 евро - 0,15 евро) за литр. Введено временное - на 180 дней - государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Ускорена подготовка к строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Кроме того, в ближайшее время будет на 180 дней введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары - установлен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота - на 6 месяцев, картофеля и моркови - на 3 месяца, решили в кабмине.

++14.28++

Белорусский правитель Александр Лукашенко считает, что необходимо переходить к переговорам властей и протестующих в Казахстане. Протестующим "надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с (президентом Казахстана Касым-Жомартом. - Ред.) Токаевым для переговоров", полагает он.

В Нур-Султане возобновлен доступ к сети интернет

++14.19++

В столице Казахстана - Нур-Султане - к 17.00 по местному времени (14.00 мск) - возобновлен доступ к сети интернет, который был временно ограничен на фоне введения чрезвычайного положения. Об этом сообщили российские информагентства. Ограничения действовали с вечера 5 января. Кроме того, с перебоями работала телефонная связь.

++14.09++

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП. Об этом сообщили в казахстанском посольстве в Ташкенте. Позднее в пресс-службе МИД опровергли эту информацию, передало издание "Vласть". В министерстве обратили внимание на то, что авиакомпании сами отменяют рейсы.

МИД России и Беларуси выступили с заявлениями по событиям в Казахстане

++13.59++

МИД России и Беларуси выступили с заявлениями в связи с событиями в Казахстане. Так, на Смоленской площади рассматривают происходящее в этой стране как "инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства". В белорусском внешнеполитическом ведомстве сочли, что внимание на себя обращает "четкая координация действий протестующих", их "организованное противодействие" правоохранительным органам Казахстана.

++13.52++

В Таразе (административный центр Жамбылской области Казахстана) сожжены три здания правоохранительных органов - областного департамента, городского управления и отдела полиции №1. Как передало агентство "Спутник Казахстан", сгорели также 50 автомобилей полиции. По данным агентства, сейчас обстановка в городе - спокойная.

В Таджикистане заявили о готовности направить в Казахстан около 200 военнослужащих

++13.44++

Таджикистан направляет в Казахстан в состав сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) около 200 военнослужащих. Об этом сообщил российским информагентствам источник в силовых структурах Таджикистана. По его словам, контингент готов к отправке, которая, возможно, состоится вечером 6 января.

++13.33++

Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает "вооруженным вмешательством в дела другого государства" отправку в Казахстан контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в составе которого есть и белорусские военнослужащие. "Каждый белорус понимает, что потерявший легитимность (правитель Беларуси Александр. - Ред.) Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать белорусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе", полагает она.

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ из РФ прибыли в Казахстан

++13.19++

Передовые подразделения российской части контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "уже приступили к выполнению поставленных задач" в Казахстане. Это подтвердили в секретариате ОДКБ. По его данным, речь идет об их задействовании "на ограниченный по времени период". Россия также перебрасывает в Казахстан боевую технику военно-десантных войск - это следует из кадров, которые показал телеканал "Звезда".

++13.13++

Полиция и силовые структуры столицы Казахстана - Нур-Султана - переведены на усиленный режим работы. Об этом передало агентство "Спутник Казахстан". Банки и центры обслуживания населения в городе не работают, подтвердили в агентстве.

Правозащитники: У посольства Казахстана в Москве задержаны 10 человек

++13.05++

У посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве задержали 10 человек, вышедших на пикет в поддержку протестующих в этой стране. Об этом сообщил правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо". По его данным, среди задержанных есть "журналистка, а также 80-летняя женщина и 70-летний мужчина".

++12.58++

Парламент Кыргызстана не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса о ситуации в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа. "В ходе сегодняшнего внеочередного заседания не собралось необходимое для рассмотрения вопроса количество депутатов", - сказал представитель пресс-службы агентству "Интерфакс". Заседание перенесено на 7 января.

Протестующие в Алма-Ате пытались проникнуть в офисы пяти телеканалов

++12.49++

Протестующие в Алма-Ате пытались проникнуть в офисы пяти телеканалов. Об этом сообщил госвещатель "Хабар 24". По его данным, речь шла о каналах "МИР", "Казахстан", "Хабар 24", "Первый канал Евразия" и КТК. "Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала "Казахстан", - говорилось в сюжете.

++12.43++

Air Astana

Казахстанский авиаперевозчик Air Astana отменил все рейсы до 7 января из-за отсутствия интернета. Об этом сообщил представитель компании Тлек Набижанулы. Вылеты отменены "до 7 января 14.00 (11.00 мск) в связи с отсутствием интернета, который необходим для проведения инженерных проверок и записи при подготовке самолетов к полетам", сказал Набижанулы в эфире гостелеканала "Хабар 24".

Протестующие в Актау объявили о завершении митинга

++12.36++

Митинг в Актау (областной центр Мангистауской области) завершен. Об этом объявили сами протестующие, подчеркнув, что акция носила мирный характер. На распространенных в соцсетях кадрах видно, как они расходятся.

++12.32++

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области (ЧО) отвергли сообщения о закрытии границ ЧО с Казахстаном. "Работаем в штатном режиме", - заявили в управлении.

Армения направила в Казахстан 70 военных

++12.24++

Ереван отправил около 70 военных в Казахстан в рамках контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщило агентство "Спутник Армении". В ОДКБ также подтвердили участие белорусских военных в составе сил в Казахстане.

++12.16++

Организация тюркских государств, в которую, помимо Казахстана, входят Турция, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан (Венгрия и Туркменистан выступают наблюдателями. - Ред.), считает, что у казахстанских властей есть возможности для мирной деэскалации и восстановления порядка и спокойствия. "Готовы оказать правительству и народу Казахстана любую поддержку", - добавили там.

Военные Кыргызстана не будут противостоять протестующим в Казахстане

++12.06++

Силы Кыргызстана в случае отправки в Казахстан в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут противостоять протестующим, а станут заниматься исключительно охраной стратегических объектов. Об этом сообщил Эрбол Султанбаев, пресс-секретарь президента страны Садыра Жапарова.

"В случае одобрения со стороны Жогорку Кенеша (парламента. - Ред.) военнослужащие Кыргызской Республики в соответствии с Уставом ОДКБ будут направлены в Республику Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности", - заявил он.

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Алма-Ату, Актау и Нур-Султан

++11.59++

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет запланированные на вечер 6 января рейсы в Алма-Ату, Актау и Нур-Султан. Об этом сообщили в компании.

++11.52++

Протесты в Алма-Ате (5 января)

Администрация Алма-Аты продолжает гореть, пожар - и в здании на Площади Республики, где расположены телеканалы КТК, НТК, "МИР", сообщило издание "Vласть". Здание администрации в Талдыкоргане (административный центр Алма-Атинской области) выгорело практически полностью, следует из кадров, распространяемых в соцсетях.

Кыргызстан эвакуирует граждан из Казахстана

++11.43++

Власти Кыргызстана приступили к эвакуации граждан этой страны, находящихся в Казахстане и пожелавших вернуться на родину. Об этом сообщили в МИД Кыргызстана. Эвакуация осуществляется "через пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе в рамках консульско-правовой помощи соотечественникам", указали в ведомстве. По данным министерства, пункты пропуска работают в штатном режиме.

++11.33++

Число силовиков, погибших в Алма-Ате, где продолжаются протесты, достигло 12, 353 пострадали. Об этом сообщили в комендатуре города. Позднее там указали, что количество погибших возросло до 13, тела двоих из них якобы были обезглавлены.

Lufthansa пока не будет выполнять регулярные рейсы в Алма-Ату

++11.26++

Авиакомпания Lufthansa

Германская авиакомпания Lufthansa на фоне протестов в Казахстане пока не будет совершать рейсы в Алма-Ату. "В связи с дальнейшим развитием событий Lufthansa приняла решение не выполнять регулярные рейсы в Алма-Ату до дальнейшего уведомления", - сказал представитель компании агентству Reuters.

++11.19++

В Ереване "с беспокойством и озабоченностью следят" за развитием ситуации в Казахстане. Об этом заявили в МИД Армении. "Решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем", - добавили в ведомстве.

Протестующие собираются у Белого дома в Бишкеке

++11.13++

Демонстранты собираются у Белого дома (здания администрации президента страны. - Ред.) в Бишкеке в знак протеста против отправки контингента ОДКБ в Казахстан. Об этом в Telegram сообщило информационное агентство "24.kg", разместив видео с места событий.

++11.07++

Международный аэропорт Алма-Аты не возобновил работу, подтвердила представительница пресс-службы воздушной гавани казахстанского города. "Сегодня аэропорт не работает", - указала она.

В районе седьмой больницы в Алма-Ате - столкновения с полицией

++11.02++

В Алма-Ате протестующие окружили 1-ю и 7-ю городские больницы, Об этом сообщила комендатура города. Источники издания "Vласть" отмечают, что в районе 7-й больницы происходят столкновения с полицией.

++10.58++

В Алма-Ату прибыл "первый борт с российскими войсками", пишет издание "Vласть" в Twitter. Официального подтверждения информации с российской стороны пока не поступило. По данным издания, военные "проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе". "Воинские части близ Алма-Аты приведены в высокую боевую готовность", сообщил "Vласти" источник в армии.

Токаев приказал повысить боевую готовность Нацгвардии и силовых структур

++10.49++

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал ряд срочных поручений. Так, вооруженным силам страны, Комитету нацбезопасности Казахстана, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам приказано повысить боевую готовность. Рекомендовано создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате эскалации ситуации в стране. Глава государства потребовал обеспечить восстановление бесперебойной работы банков и других финорганизаций после стабилизации обстановки. Кроме того, Токаев распорядился принять меры по защите диппредставительств, а также зарубежных компаний в Казахстане.

++10.36++

Таджикистан готов участвовать в операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

В Алма-Ате на Площади Республики вновь собираются митингующие

++10.32++

В Алма-Ате на Площади Республики вновь собираются митингующие. Об этом передало агентство "Спутник Казахстан". По его данным, речь идет о порядка 200 человек.

++10.29++

Передовые подразделения контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) уже приступили "к выполнению поставленных задач" в Казахстане, уведомили в секретариате организации.

ВКС РФ начали переброску подразделений в Казахстан

++10.21++

Воздушно-космические силы России (ВКС) начали переброску воинского контингента в Казахстан. Об этом заявили в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). От России в состав "миротворческих сил ОДКБ" вошли подразделения воздушно-десантных войск. Задачами сил, направленных в Казахстан, станет "охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка", сообщили в организации. Точная численность подразделений не называется.

В Казахстан направлены "миротворческие силы ОДКБ"

++10.18++

В Казахстан направлены коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в секретариате организации. Силы направляются на "ограниченный по времени период". "В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики", - сообщили в ОДКБ.

++10.11++

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин эскалации в Казахстане и "привлечения к ответственности всех виновных".

Минздрав: В результате протестов в Казахстане пострадали более 1000 человек

++10.07++

В результате протестов в Казахстане пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

++09.56++

В Таразе полностью сгорел филиал правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), сообщает "Спутник Казахстан". По его данным, в ночь на 6 января на центральную площадь города пришли свыше 1000 протестующих. Полиция применила слезоточивый газ. В ходе беспорядков разгромили здание областной администрации, на верхних этажах виден дым, отметил агентство.

Кыргызстан готов выполнить обязательства в рамках ОДКБ

++09.44++

Кыргызстан готов выполнить обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках реагирования на ситуацию в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского правительства по итогам экстренного совещания. "Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета ОДКБ", Кыргызстан "в необходимой мере выполнит свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", указали в пресс-службе кабмина.

Полицейские в Алма-Ате, 5 января 2022 года

++09.34++

В районе Алма-Аты, где находятся административные здания, продолжается спецоперация. Об этом сообщила представитель департамента городской полиции Салтанат Азирбек. Жителей призывают воздерживаться от выхода из домов. Очевидцы сообщают о перестрелке с применением автоматического оружия.

Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау

++09.20++

Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау (областной центр Мангистауской области), передало агентство "Спутник Казахстан". По его данным, новые участники прибывают на площадь. Они оцепили площадку заграждениями. Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют.

++09.10++

Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк страны на фоне протестов и отсутствия интернета сообщили о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов.

В Алма-Ате предпринята попытка штурма здания полиции

++09.00++

В Алма-Ате предпринята попытка штурма здания полиции. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов. Представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек утверждает, что убиты "десятки" протестующих. Это - первая официальная информация о возможном числе жертв среди мирного населения.

Президент Кыргызстана провел телефонные переговоры с лидерами стран ОДКБ

++08.50++

Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о ситуации в Казахстане. Об этом сообщила его пресс-служба. По ее данным, Жапаров переговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом России Владимиром Путиным. "Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации", - указали в пресс-службе. Депутаты парламента Кыргызстана собрались на внеочередное заседание для обсуждения ситуации в Казахстане. Ранее Токаев заявил, что обратился за помощью по линии ОДКБ.

++08.47++

В Казахстане официально введено временное ограничение на доступ к интернету, сообщил государственный телеканал "Хабар 24". Он констатировал, что жители продолжают испытывать проблемы с "доступом к социальным сетям и мессенджерам". "Работает лишь сотовая связь", - говорится в сообщении. Власти утверждают, что мера не направлена на "ограничение прав граждан".

Flydubaiотменила запланированный на 6 января рейс из Дубая в Алма-Ату

++07.55++

Авиакомпания Flydubai отменила запланированный на 6 января рейс из Дубая в Алма-Ату, указывает Reuters. По его данным, отменен и рейс авиаперевозчика Air Arabia по маршруту Шарджа - Алма-Ата.

++07.45++

Утром 6 января сайты многих ведущих казахстанских СМИ остаются недоступными. В столице Казахстана Нур-Султане взяты под усиленную охрану все административные здания, в Алма-Ате продолжается начатая накануне вечером антитеррористическая операция, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на продолжающий работу гостелеканал "Хабар 24". Казахстанские военные после перестрелки взяли под контроль главную площадь Алма-Аты - Площадь Республики, передает российское агентство Sputnik со ссылкой на своего корреспондента.

По данным Telegram-канала Vласть, в Алма-Ате чувствуется сильный запах гари, в центре города нет ни демонстрантов, ни военных, некоторые банкоматы взорваны, разграблены многие заведения и магазины, включая оружейный магазин Korgan.

Сгоревший автобус в Алма-Ате, 5 января 2022 года

++07.25++

На площади перед администрацией Алма-Аты начались столкновения между казахстанскими военными и протестующими, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. По их данным, к площади стянуты бронетранспортеры. В то же время ТАСС пишет об "интенсивной перестрелке".

Деятельность банков и биржи приостановлена

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В Казахстане временно приостановлена деятельность всех банков и фондовой биржи, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Национального банка Олжаса Рамазанова. По его словам, решение принято с целью обеспечить безопасность сотрудников финансовых учреждений. Сайт Нацбанка на момент публикации оставался недоступен.

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В аэропорту Нур-Султана отменены ближайшие рейсы в Алма-Ату, передает агентство ТАСС. По его сведениям, к зданию столичной воздушной гавани съехались бронетранспортеры. Сайт аэропорта Нур-Султана на момент публикации был недоступен.

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Соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь публично выступила против введения войск РФ в Казахстан. Свой пост в Twitter Соболь сопроводила хештегом #ШалКет ("Старик, уходи!"). Этот лозунг, неоднократно звучавший на протестах в республике, относится к бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, от которого демонстранты требуют полностью уйти из политики.

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Секретариат ОДКБ раскрыл детали запроса казахстанских властей о помощи. Официальный Нур-Султан расценивает происходящее в республике как "вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа", заявили в секретариате организации.

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Стоимость урана на международных торговых площадках в свете протестов в Казахстане подскочила почти на 8 процентов, достигнув 45,25 доллара США за один фунт (0,45 кг). Такие данные приводит Bloomberg, ссылаясь на интернет-платформу UxC, отслеживающую мировые цены на уран. На Казахстан приходится около 40 процентов его мировой добычи, указало агентство.

В Казахстане снова проблемы с доступом в интернет

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В Казахстане вновь пропал доступ в интернет, отмечают авторы проекта NetBlocks. В то же время "Интерфакс-Казахстан" сообщает об отсутствии интернета лишь в Алма-Ате и столице Нур-Султане.

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МИД России призывает сограждан, находящихся в Казахстане, избегать мест массового скопления людей. Ведомство рекомендует по возможности укрыться в домах или гостиницах, а также обеспечить запасы продовольствия и питьевой воды.

США призвали власти Казахстана и демонстрантов к сдержанности

Демонстранты в Алма-Ате

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США призвали власти Казахстана и протестующих проявлять сдержанность. Вашингтон осуждает акты насилия и уничтожения собственности, говорится в заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов. Американская сторона напомнила о необходимости "уважать права человека и свободу прессы, в том числе путем восстановления доступа к интернету".

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Власти Алма-Аты заявили, что "антитеррористическая операция уже началась", но "активной фазы ночью не будет", сообщает агентство "Интерфакс-Казахстан". По сведениям Telegram-канала KazTAG, жителей через громкоговорители призывают покинуть улицы. В городе действует комендантский час.

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Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить "коллективные миротворческие силы ОДКБ" в Казахстан. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, миротворцев направят "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки" в Казахстане.

Хроника протестов в Казахстане 5 января >>>

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