 Поездка Борреля в Донбасс: Европа проводит свои ″красные линии″ | Новости из Германии о Европе | DW | 06.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Поездка Борреля в Донбасс: Европа проводит свои "красные линии"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Украину впервые побывал на линии разграничения в Донбассе, где заявил о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в Донбассе

Жозеп Боррель в Станице Луганской, 5 января 2022 года

Поездка Жозепа Борреля в Донбасс стала первым визитом главы европейской дипломатии в зону вооруженного конфликта с его начала весной 2014 года. Это также первый зарубежный визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности в нынешнем году. Бросается в глаза и тот факт, что Боррель посетил Украину в начале января - в то время, которое из-за рождественских и новогодних каникул считается "периодом дипломатического штиля". Поводом для такого визита стала концентрация Россией войск на украинской границе и угроза эскалации конфликта в Донбассе.

Главная цель - снизить напряженность

"Наша главная цель - снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины", - указал Боррель в Станице Луганской на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния. "Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно", - заявил Боррель. Он еще раз особо выделил поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Боррель попытался развеять опасения некоторых украинских экспертов и политиков, допускающих, что Запад будет проводить переговоры с Кремлем об Украине без участия Киева. Он подчеркнул, что Украина является "частью Европы", и отметил непреклонность принципа участия Киева в решении всех проблем безопасности. "Понятно, что любая дискуссия о европейской безопасности должна включать в себя Европейский Союз и Украину. В любой дискуссии об Украине должна участвовать прежде всего Украина", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике.

Эксперт: ЕС стал более жестким в отношении России

Посещение Боррелем Донбасса стало результатом консенсуса стран Евросоюза по осознанию ими опасности, которую Россия представляет для целого континента, считает украинский эксперт-международник Александр Леонов. По его мнению, это произошло не только из-за беспрецедентной концентрации российских войск у границ Украины, но и в результате спровоцированного белорусским правителем Александром Лукашенко миграционного кризиса на границах с Литвой и Польшей.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс

Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс

Визит Борреля в Украину прошел за несколько дней до важных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. "Решительные заявления главы европейской дипломатии свидетельствуют о том, что ЕС изменил свое отношение к России и теперь относится к ней достаточно жестко. На фоне предстоящих переговоров с Путиным Брюссель таким образом проводит свои "красные линии" и дает понять, что Кремль не является модератором процессов безопасности", - указал DW Леонов.

Предстоящие переговоры с Россией и трансатлантическое единство

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань убежден, что Боррель действует еще и на опережение попыток Кремля в обход Европы подать свои предложения по линиям взаимодействия Россия - США и Россия - НАТО по новому соглашению о безопасности. "В ЕС и Украине есть опасения, что интересы европейских союзников не будут учтены в достаточной мере. Тем более, что на этом фоне Путин пытается расколоть европейское и трансатлантическое единство, использует европейских крайне левых и крайне правых для формирования российского лобби внутри европейских государств", - сказал Гарань.

По мнению известного киевского политолога Владимира Фесенко, визитом главы европейской дипломатии в Украину Брюссель продемонстрировал, что не будет оставаться в стороне от дискуссий по вопросам безопасности в Европе. "Если Россия хочет гарантий безопасности, то ЕС тоже приходится настаивать на гарантиях безопасности для Украины: отказа от концентрации российской армии у украинских границ, отвода наступательных вооружений и неразмещения российских ракет средней дальности не только в Калининградской области, но и в Беларуси и в Крыму", - сказал Фесенко DW.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:39

Запад обеспокоен угрозой вторжения российских войск в Украину (06.12.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как "ультиматум" Путина восприняли на Западе (22.12.2021)  

Чем НАТО грозит Путину в случае новой агрессии против Украины (01.12.2021)  

Также по теме

European Union foreign policy chief Josep Borrell chats with Ukrainian soldier during his visit to the Stanitsa Luganskaya border crossing between Ukraine and the territory controlled by pro-Russian militants in the Luhansk region, Ukraine, Wednesday, Jan. 5, 2022. (AP Photo/Andriy Dubchak)

Жозеп Боррель: Нет безопасности в Европе без безопасности Украины 05.01.2022

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверен, что времена Ялты остались в прошлом, а любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину.

20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Глава дипломатии ЕС посетит Украину в знак поддержки в конфликте с Россией 03.01.2022

В ходе визита 4-6 января Жозеп Боррель посетит линию соприкосновения в Донбассе и встретится с представителями украинского правительства. Это будет его первая зарубежная поездка в новом году.

Auf diesem von der Pressestelle des ukrainischen Grenzschutzes zur Verfügung gestellte Foto beobachten ukrainische Grenzsoldaten, wie ein Spezialfahrzeug einen Graben an der ukrainisch-russischen Grenze in der Nähe von Sumy aushebt. +++ dpa-Bildfunk +++

Представители России, ФРГ и Франции проведут 6 января встречу по Украине 03.01.2022

Встреча в Москве состоится по инициативе России. Об участии в ней представителей Украины ничего неизвестно. В то же время  Жозеп Боррель посетит Украину и лично побывает на линии разграничения.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Казахстане: в Алма-Ате проводится спецоперация  

Протесты в Казахстане: ОДКБ направит "миротворческие силы" в страну  

Неудачный транзит: как события в Казахстане скажутся на ситуации в Беларуси  