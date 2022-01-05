Поездка Борреля в Донбасс: Европа проводит свои "красные линии"

Поездка Жозепа Борреля в Донбасс стала первым визитом главы европейской дипломатии в зону вооруженного конфликта с его начала весной 2014 года. Это также первый зарубежный визит верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности в нынешнем году. Бросается в глаза и тот факт, что Боррель посетил Украину в начале января - в то время, которое из-за рождественских и новогодних каникул считается "периодом дипломатического штиля". Поводом для такого визита стала концентрация Россией войск на украинской границе и угроза эскалации конфликта в Донбассе.

Главная цель - снизить напряженность

"Наша главная цель - снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины", - указал Боррель в Станице Луганской на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния. "Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно", - заявил Боррель. Он еще раз особо выделил поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Боррель попытался развеять опасения некоторых украинских экспертов и политиков, допускающих, что Запад будет проводить переговоры с Кремлем об Украине без участия Киева. Он подчеркнул, что Украина является "частью Европы", и отметил непреклонность принципа участия Киева в решении всех проблем безопасности. "Понятно, что любая дискуссия о европейской безопасности должна включать в себя Европейский Союз и Украину. В любой дискуссии об Украине должна участвовать прежде всего Украина", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике.

Эксперт: ЕС стал более жестким в отношении России

Посещение Боррелем Донбасса стало результатом консенсуса стран Евросоюза по осознанию ими опасности, которую Россия представляет для целого континента, считает украинский эксперт-международник Александр Леонов. По его мнению, это произошло не только из-за беспрецедентной концентрации российских войск у границ Украины, но и в результате спровоцированного белорусским правителем Александром Лукашенко миграционного кризиса на границах с Литвой и Польшей.

Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс

Визит Борреля в Украину прошел за несколько дней до важных переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. "Решительные заявления главы европейской дипломатии свидетельствуют о том, что ЕС изменил свое отношение к России и теперь относится к ней достаточно жестко. На фоне предстоящих переговоров с Путиным Брюссель таким образом проводит свои "красные линии" и дает понять, что Кремль не является модератором процессов безопасности", - указал DW Леонов.

Предстоящие переговоры с Россией и трансатлантическое единство

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань убежден, что Боррель действует еще и на опережение попыток Кремля в обход Европы подать свои предложения по линиям взаимодействия Россия - США и Россия - НАТО по новому соглашению о безопасности. "В ЕС и Украине есть опасения, что интересы европейских союзников не будут учтены в достаточной мере. Тем более, что на этом фоне Путин пытается расколоть европейское и трансатлантическое единство, использует европейских крайне левых и крайне правых для формирования российского лобби внутри европейских государств", - сказал Гарань.

По мнению известного киевского политолога Владимира Фесенко, визитом главы европейской дипломатии в Украину Брюссель продемонстрировал, что не будет оставаться в стороне от дискуссий по вопросам безопасности в Европе. "Если Россия хочет гарантий безопасности, то ЕС тоже приходится настаивать на гарантиях безопасности для Украины: отказа от концентрации российской армии у украинских границ, отвода наступательных вооружений и неразмещения российских ракет средней дальности не только в Калининградской области, но и в Беларуси и в Крыму", - сказал Фесенко DW.

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