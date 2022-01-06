 Реакция Токаева на протесты, или Диктаторская зависть Лукашенко | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 07.01.2022

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Мир

Реакция Токаева на протесты, или Диктаторская зависть Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ военным стрелять на поражение по "бандитам". Так он называет протестующих. Такой ответ на протесты одобрит любой диктатор, считает Сергей Елкин.

Президент Казахстана Токаев приказывает открывать огонь на поражение, а правитель Беларуси Лукашенко, слыша это, говорит: Завидую - карикатура Сергея Елкина.

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    Жертвы по обе стороны баррикад

    По данным МВД, в ходе столкновений были убиты 18 сотрудников правоохранительных органов. Свыше 2300 демонстрантов были задержаны. Очевидцы сообщают о десятках жертв среди мирного населения. Ранения, по разным данным, получили более 1000 человек. В больницы в различных регионах страны поступили около 400 человек, сообщила 6 января заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

  • Военные в центре Алма-Аты

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Массовые протесты - редкость в Казахстане

    Массовые протесты в авторитарном Казахстане вспыхивают редко. Нынешняя ситуация стала самым большим кризисом для президента Токаева, который сменил многолетнего главу государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. Сейчас 81-летний Назарбаев носит почетный титул "лидера нации" и считается фактическим правителем в стране и ближайшим союзником президента РФ Владимира Путина.

  • Российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан

    Протесты в Казахстане: десятки убитых, сотни раненых, тысячи задержанных

    Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ

    По просьбе президента Токаева Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках "миротворческого контингента" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо России и Казахстана, в этот альянс также входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. На фотографии - российские десантники садятся в самолет перед отправкой в Казахстан.

    Автор: Филипп Бёлль, Марина Барановская


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События в Казахстане - угроза для Лукашенко: Павел Латушко о влиянии протестов на Беларусь и Кремль

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Протесты в Казахстане: хаос и стрельба в Алма-Ате, Россия отправила войска. DW Новости (06.01.2022)  

Путин и Казахстан: росийские войска от имени ОДКБ отправляются устранять беспорядки (06.01.22)  

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