Реакция Токаева на протесты, или Диктаторская зависть Лукашенко

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ военным стрелять на поражение по "бандитам". Так он называет протестующих. Такой ответ на протесты одобрит любой диктатор, считает Сергей Елкин.
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