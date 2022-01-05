Латушко о Казахстане: Крах авторитарных систем в регионе уже не остановить

За стремительным развитием событий в Казахстане сейчас внимательно следят не только в Евросоюзе, но и во многих странах постсоветского пространства, прежде всего в Беларуси. Павел Латушко, руководитель объединения Народное антикризисное управление (НАУ), один из лидеров белорусской оппозиции, в интервью DW провел параллели между волнениями в Казахстане и массовыми протестами в Беларуси после фальсификации президентских выборов 2020-го года - и спрогнозировал, как нынешняя ситуация отразится на транзите власти, который, по мнению ряда экспертов, может готовить правитель Беларуси Александр Лукашенко.

DW: Господин Латушко, с какими чувствами вы наблюдаете за событиями в Казахстане? Как белорусская оппозиция воспринимает эти протесты?

Павел Латушко: Конечно, многие эксперты и политики сейчас проводят параллели между событиями в Казахстане и ситуацией в Беларуси в августе 2020 года. Главное, что напрашивается, - это сравнить поводы этих событий. На первый взгляд, они разные. В Казахстане это экономический повод, связанный с тем, что руководством страны были приняты непродуманные решения в экономической сфере. В Беларуси же это грубейшая фальсификация выборов президента и последовавшее за ней насилие. Однако причина у всего этого одна: несменяемость власти, то, что не обеспечено ни в Беларуси, ни в Казахстане.

Павел Латушко

Второй напрашивающийся вывод: события в Казахстане - это реальная угроза для Лукашенко. Даже если он и думал о каком-то транзитном варианте через принятие конституции, этот (протестный. - Ред.) сценарий показывает недолгосрочность подобного варианта развития событий. Все это приводит к упадку той системы, которая пытается себя сохранить.

Третье: сегодня пример Беларуси и Казахстана в геополитическом плане показывает, что подобные события будут повторяться в других странах всего постсоветского пространства. Те системы, которые были выстроены за 30 лет, - во многом диктаторские, авторитарные, волевые, недемократичные - начинают просто ломаться, сыпаться на глазах. Этот процесс уже невозможно остановить.

- То есть вариант транзита власти в Беларуси через принятие новой конституции по примеру России, с вашей точки зрения, не сработает?

- Я отношусь к скептикам в плане оценки того, имел ли в виду Лукашенко, предлагая новый вариант конституции, возможный для себя вариант транзита. Он был вынужден это сделать под давлением белорусов, под давлением Кремля, еще в 2020-м году пообещав Путину пойти этой дорогой. Он заявил об этом и на придуманном им же самим Всебелорусском народном собрании в феврале прошлого года.

Под давлением Лукашенко пошел, с определенной отсрочкой, на представление нового проекта конституции и попытку организовать референдум. Но зная этого человека и понимая, как он воспринимает власть - а Лукашенко болен, буквально одержим властью, - (я уверен. - Ред.), что он не предусматривал для себя никакого сценария перехода в кресло председателя так называемого Всебелорусского народного собрания. Лукашенко - очень хитрый человек. Он не допускает и мысли, что поделится с кем-то властью. А ведь кресло председателя ВНС и должность президента страны - это разделение власти. Он на это не пойдет никогда. Я, скорее, делал бы ставку на то, что он будет сидеть в двух креслах. И это заложено в том проекте, который он представил.

- То есть вы считаете, что никакого транзита власти в Беларуси быть не может, даже на фоне событий в Казахстане?

- Он (Лукашенко. - Ред.) не будет рассматривать варианты транзита власти, тем более сейчас. У ситуации в Казахстане есть разные проявления, но мы все-таки исходим из демократических процессов. В демократическом обществе народ не может быть субъектом, он избирает власть на выборах. Если часть населения не представлена во власти, значит эта негативная энергия выходит через оппозицию, парламентскую борьбу, проходят новые, досрочные выборы. Сценарий Лукашенко не предусматривает такого в принципе.

Силовики во время протестов в Казахстане, Алма-Ата, 6 января 2022 года

Сегодняшняя ситуация в Казахстане имеет мотивирующий эффект для белорусов, и это негативный импульс для Лукашенко. Я думаю, что он сейчас проводит очень плохие ночи, находится в смятении и не знает, как будут развиваться события в Беларуси, в том числе с придуманным им референдумом. Не исключаю, что ему сейчас советуют отменить референдум. Но Лукашенко всегда хочет показать свою силу, поэтому, наверное, референдум все же проведут. При этом для нас, демократического общества, остающегося на своей позиции, это будет возможностью проявить свою силу и потребовать вернуть власть белорусскому народу.

- А как, на ваш взгляд, события в Казахстане могут повлиять на политику Кремля в отношении Беларуси?

- Токаев пошел на определенный диалог с протестующими, по крайней мере заявил это публично: отставка правительства, возможные досрочные парламентские выборы, отставка Назарбаева, заявление, что он готов к политическим реформам. То есть Токаев создает как бы буфер для себя, показывая, в том числе европейским, партнерам: мы готовы идти этим путем, а те, кто продолжают протестовать на улице, - это криминальные элементы, которые выступают за силовой вариант. Соответственно, против них нужно бороться. Этот тот сценарий, который Токаев закладывает сейчас в отношениях и с Европой, и с Россией.

Несмотря на переговоры Токаева с Путиным и Лукашенко, я убежден, что он видит угрозу со стороны Москвы для элиты всех граничащих с Россией стран. Балансирование в этом векторе отвечает интересам Казахстана. У Лукашенко такой возможности уже нет. Он - неприемлемый человек и в белорусском обществе, и в Евросоюзе. Он фактически может попасть и под угрозу внутригосударственного переворота. Лукашенко оказался в зависимости только от одного партнера - Российской Федерации, а Путин демонстративно издевается над ним. Именно поэтому он (Путин. - Ред.) рассказывал в Санкт-Петербурге, как хорошо развивается экономика в Беларуси. Ведь Лукашенко приехал просить денег, а если экономика процветает, это значит: денег не дадим.

- Как итог протестов в Казахстане может повлиять на будущее Лукашенко?

- Он может повлиять, но это - фактор не прямого, а сопутствующего действия. Потому что решить проблему Беларуси могут только сами белорусы. Но это и фактор, мотивирующий белорусов и показывающий, что активные действия могут привести к достижению целей. А цели белорусского народа - стать субъектом власти, определять, кто будет править страной, спрашивать с этой власти, участвовать в демократических процессах.

Это и фактор для всего постсоветского пространства. Мне кажется, это будет стратегической ошибкой России, если в Казахстане она будет проводить ту же (политику. - Ред.), что и в отношении Беларуси. Ведь это будет настраивать общество Казахстана против России, как это сейчас происходит в Беларуси. Белорусы все более негативно относятся к российскому руководству потому, что оно поддерживает диктатора Лукашенко.

- Почему в Казахстане власть пошла на уступки протестующим, и даже милиция перешла на их сторону, а в Беларуси нет?

- Казахстан всегда позиционировал себя как партнер ЕС в энергетической сфере, страна, которая заинтересована в инвестициях и технологиях. Казахстан направлял молодежь на учебу в Европу и США, привязывая их к возвращению в Казахстан, чтобы они привнесли в страну свой интеллектуальный ресурс. Для Лукашенко хорошие отношения с ЕС никогда не были приоритетом. Он хочет сохранения власти и идет на любые меры ради этого. Если Токаев пойдет этим путем, это может означать потерю Казахстаном имиджа и большие внешнеполитические проблемы.

- Проводя параллели с 2020-м годом в Беларуси, многие говорят сейчас: вот так и надо протестовать, а не с шариками и цветочками. Что вы можете на это ответить?

- Конечно, я не сторонник насилия. Но мы должны понимать, то, что происходило в Казахстане вчера (4 января. - Ред.) и сегодня в первой половине дня, показывало, что и силовой аппарат там реагировал не так, как в Беларуси. Многие его сотрудники перешли на сторону казахского народа, до какого-то момента они не применяли оружия. Они не пошли по пути, которым пошел Лукашенко, - жестокого подавления протеста и фактически расстрела демонстрантов, их жестоких задержаний и пыток в следственных изоляторах.

Разный подход силовков и привел к тому, что результаты оказались достигнуты гораздо быстрее. Я не хочу призывать к тому, чтобы брать штурмом правительственные здания, но это может стать примером и для каких-то событий в Беларуси. Если Лукашенко не поймет, что народ не хочет никаких транзитов, то не исключено, что эту энергию нужно будет куда-то выплеснуть.

Смотрите также:

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Общее прошлое, похожее настоящее Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Сельское хозяйство отступает В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Политические эмигранты Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Узбекистан: Смена президента С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Исламский фактор Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: 201-я военная база На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Таджикистан: Преследования оппозиции Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Без свободы, но с ресурами В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Туркмения: Жизнь после Туркменбаши О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Зависимость от нефти Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Астана - визитная карточка Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Казахстан: Под руководством долгожителя Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Базы в Манасе и Канте Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.

Центральная Азия: все одинаково, все по-разному Киргизия: Уже четыре президента В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года. Автор: Григорий Аросев

