Мина замедленного действия: что значит проект конституции для Лукашенко?

Проект новой конституции Беларуси власти готовили почти год, но опубликовали лишь за два месяца до референдума, на котором граждане страны должны проголосовать "за" или "против" предложенных поправок. Как изменения меняют государственное устройство Беларуси и что значат для общества?

Новый проект конституции создает предпосылки для двоевластия

По мнению политического аналитика Артема Шрайбмана, самое важное изменение в проекте новой конституции - создание Всебелорусского народного собрания (ВНС) и, как следствие, перераспределение полномочий.

При этом предлагаемый проект конституции создает предпосылки для двоевластия, считает аналитик. "Появляется второй центр силы - президиум Всебелорусского народного собрания. Проект новой конституции подразумевает, что у ВНС будут полномочия по отмене решений других органов власти, импичменту президента, назначению ЦИК, Верховного и Конституционного судов. Это попытка сдержать будущего президента страны, у которого, тем не менее, сохранятся серьезные полномочия. Когда Лукашенко решит уйти со своего поста, это станет миной замедленного действия под его властью".

Артем Шрайбман

Шрайбман уверен, что ВНС - это орган, "куда хочет пересесть Лукашенко, чтобы контролировать преемника и все остальные органы власти". При этом для "президента, прекратившего полномочия", в проекте конституции прописаны особые гарантии безопасности. Его нельзя преследовать за действия, совершенные на своем посту, также бывшему президенту гарантируется место делегата в ВНС и пожизненное членство в верхней палате парламента - Совете Республики.

"Это довольно стандартные формулировки, когда уходящие лидеры хотят сохранить гарантии для себя и прописывают их в конституции, чтобы было менее страшно уходить. Так сделал и Назарбаев, и Путин. Хотя очевидно, что будущей власти ничего не мешает переписать конституцию и отменить эту норму", - говорит Шрайбман.

Чтобы не допустить к новым президентским выборам тех, кто в 2020 году выступил против Лукашенко, а после был вынужден уехать из страны, в проекте конституции появилось положение о том, что кандидатом на этот пост может стать только гражданин, который последние 20 лет жил в Беларуси и не имел вида на жительство за границей. Шрайбман считает, что таким образом пытаются отсечь всех тех, кто, по мнению власти, был связан с западными странами и в принципе с иностранными государствами.

Отказ от нейтралитета - уступка России

Из опубликованного проекта конституции следует, что Александр Лукашенко не собирается уходить и до 2025 года новых президентских выборов не планирует, говорит Павел Мацукевич, исследователь Центра новых идей: "Думаю, для него самого пока непонятно, будет он участвовать в следующих выборах в качестве кандидата в президенты или же уйдет на пост председателя президиума Всебелорусского народного собрания. Но очевидно, что он и дальше будет пытаться остаться руководителем страны".

Павел Мацукевич отмечает, что опубликованный проект Основного закона страны ориентирован не на эволюцию конституционного строя, а на защиту Александра Лукашенко. "ВНС будет использоваться как инструмент, палочка-выручалочка в руках Лукашенко, с помощью которой он будет решать вопросы сохранения и укрепления собственной власти. Что касается возможности прямой демократии, эти положения в конституции никак не изменились, - говорит аналитик. - Чтобы люди могли выйти с инициативой референдума, нужно собрать 450 тысяч подписей. Это просто невероятное количество, тем более в такие сжатые строки. В этом смысле конституция не имеет никакой эволюции".

В проекте новой конституции исчезли формулировки о том, что Беларусь стремится к нейтралитету и ставит цель сделать свою территорию безъядерной зоной. По мнению Павла Мацукевича, эти два сигнала не способствует повышению уровня безопасности в регионе: "Они создают неопределенность, особенно на фоне заявлений, что Беларусь готова разместить на своей территории ядерное оружие. Насколько эти заявления реалистичны, можно долго спорить. Но новая конституция дает возможность для того, чтобы это оружие могло в принципе появиться на территории страны".

Артем Шрайбман называет отказ от нейтралитета "риторической уступкой, призванной немного ублажить Россию". Но по факту исчезнувшая норма не работала, Беларусь никогда не была нейтральной страной, говорит аналитик.

Как может произойти транзит власти в Беларуси

Проект новой конституции дает представление о том, как нынешние власти видят возможный сценарий транзита власти в стране, говорит экс-дипломат, аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Павел Слюнкин.

Павел Слюнкин

По его мнению, рабочей версией является следующее: "В феврале 2022-го проходит референдум. На нем, конечно же, белорусы поддерживают предложенный проект. Затем начинается переходный период, когда законодательство Беларуси адаптируется под новые реалии, нормативно-правовые акты приводятся в соответствие с новым Основным законом. По ходу определяется и порядок избрания делегатов ВНС". Далее, по словам аналитика, "на этот переходный период, до 2025 года, Александр Лукашенко будет и возглавлять Всебелорусское народное собрание, и оставаться президентом".

Как предполагает Павел Слюнкин, "досрочные выборы по этому проекту пока не просматриваются. В теории их нельзя исключать, но, думаю, рабочей версией является именно такой сценарий с появлением нового конституционного органа - ВНС, которому переходит часть полномочий от президента и парламента. Это то, ради чего все конституционный изменения и задумывались".

Аналитик Артем Шрайбман считает, что трансформация власти в Беларуси необязательно будет идти по пути, прописанному в новой конституции. "Важно понимать, что в нашей стране верховенство права и конституционность - не самая укоренившаяся традиция, - подытоживает он. - Прописанное в конституции далеко не всегда означает, что это будет выполняться на практике. Поэтому я не возлагал бы слишком больших надежд, оптимизма и пессимизма на этот документ. Он важен для создания предпосылок конфликта во власти в будущем, но это не значит, что вся трансформация Беларуси будет идти по пути, описанном в Основном законе. Многие эпохальные преобразования шли с нарушением конституций, которые действовали в тот момент. Вполне возможно, что в Беларуси будет примерно так же".

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