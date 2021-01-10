Казахстан: коллективный преемник Нурсултана Назарбаева

Новый состав правительства Казахстана был утвержден президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 18 января после согласования в нижней палате парламента, мажилисе. Прежний кабинет ушел в отставку после избрания нового депутатского корпуса мажилиса - выборы состоялись 10 января.

Состав нынешнего правительства мало отличается от предыдущего, там лишь два новых министра. На прежней позиции остался премьер-министр Аскар Мамин - хотя на этот пост у президента Токаева была другая кандидатура, сообщил DW главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер.

Предложение Назарбаева, от которого нельзя отказаться Токаеву

"Сам президент, судя по нескольким серьезным источникам, хотел предложить первого заместителя премьера и бывшего министра финансов Алехана Смаилова. Но он не смог этого добиться - против этой кандидатуры "восстали" олигархи, - рассказал Краснер DW. - Несколько крупных олигархов убедили Нурсултана Назарбаева, что Исмаилов им не нужен. Елбасы пришел на заседание фракции партии "Нур Отан", которая после выборов имеет в парламенте абсолютное большинство, и сделал президенту предложение, от которого тот не смог отказаться", - продолжает собеседник DW: "Назарбаев предложил сохранить премьера Аскара Мамина, сохранить преемственность, поскольку правительство справилось со своей работой. И если президент согласится, то елбасы предложит фракции поддержать эту кандидатуру".

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После такого маневра Назарбаева Касым-Жомарту Токаеву предлагать другого премьера уже не имело смысла. Даже если бы он на это пошел, то не добился бы своего - в парламенте прошла бы кандидатура елбасы. "То есть Мамин стал опять "папиным", - констатирует Александр Краснер (Назарбаева в Казахстане и за его пределами в обиходе часто называют "папой". - Ред.).

"Конечно, как формальному президенту Касым-Жомарту Токаеву елбасы может дать полномочия в назначении своих креатур, но они не будут занимать самые главные политические посты. Это все еще прерогатива Нурсултана Назарбаева", - считает оппозиционный политик Амиржан Косанов.

Казус при голосовании за премьер-министра Казахстана

Во время голосования по кандидатуре премьера в парламенте возник казус. Те немногие партии, которые, помимо "Нур Отана" преодолели семипроцентный барьер и прошли в парламент - "Ак Жол" и Народная партия Казахстана -при голосовании воздержались. "Этот их демарш, на мой взгляд, был срежиссирован, чтобы показать, что "Нур Отан" и его лидер, елбасы, и без них может решать все вопросы. А они, как оппозиция, показали для галочки фигу в кармане", - рассуждает главный редактор "Новой газеты - Казахстан". Сейчас среди казахстанских политических обозревателей распространена оценка, что после парламентских выборов и фактического переназначения правительства завершился транзит власти от "персонального Назарбаева" к "коллективному Назарбаеву".

Первый и второй президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (фото из архива)

"Вместо одного Назарбаева мы получаем коллективного преемника. Можно сказать, что елбасы собственноручно расписал будущий политический пасьянс, где президентский институт будет сбалансирован другими ветвями власти - законодательной и исполнительной", - говорит в интервью DW Амиржан Косанов. Сам он исходил из того, что со временем произойдет естественный процесс усиления Касым-Жомарта Токаева и центр принятия главных политических решений будет смещаться в его сторону. "Ан нет! Все происходит с точностью до наоборот: такое ощущение, что елбасы получил второе дыхание. Только так можно оценить то обстоятельство, что прошедшие парламентские выборы, где закладывались основы власти на ближайшие пять лет, прошли под полным контролем "Библиотеки" (в Библиотеке им. Первого президента Казахстана расположилась резиденцияНазарбаева. - Ред.), а не администрации президента", - констатирует Амиржан Косанов.

Хотя Краснер с формулировкой о "коллективном Назарбаеве" не вполне согласен - по его мнению, первый президент сейчас вернул себе позицию единоличного лидера страны. А инструменты этого лидерства - "Нур Отан" (76 депутатов) и Ассамблея народов Казахстана, которую в парламенте представляют девять депутатов (и там, и там председательствует елбасы). Вкупе в мажилисе они дают не только три четверти голосов, необходимых для принятия законов без оглядки на президента, но и четыре пятых голосов, необходимых для принятия изменений в конституцию.

При этом информационное агентство КазТАГ опубликовало данные общественного объединения "Независимые наблюдатели", которое по Алма-Ате констатировало не только очень низкую явку, но и совсем другие данные по итогам для партий, участвовавших в выборах - все шесть партий должны были бы преодолеть семипроцентный барьер.

Амиржан Косанов

Касым-Жомарт Токаев - "против всех"?

"Не случайно в день голосования Касым-Жомарт Токаев спохватился и заявил, что на следующих выборах надо закрепить не семипроцентный, а пятипроцентный барьер для прохождения партий в парламент, и ввести графу "против всех". Но это уже размахивание кулаками после драки", - полагает Краснер. Хотя, по его оценке, это показывает, что напряженность между двумя руководителями есть. Однако президент повязан теперь по рукам и ногам, хотя он пытается инициировать реформы. "Но как они будут выполняться, если он не смог даже назначить своего премьера?" - задается вопросом главный редактор казахстанской независимой газеты.

В этом контексте напомним, что под занавес декабря 2020 года функция утверждения перечня стратегических объектов в стране была передана от президента к начальнику службы государственной охраны Калмуханбету Касымову. "Это тот Касымов, который, будучи главой МВД, печально "отличился" при разгоне протестов в Жанаозене. Это один из самых преданных людей Назарбаева", - констатирует Александр Краснер.

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