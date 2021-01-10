Казахстан: коллективный преемник Нурсултана Назарбаева

Новый состав правительства Казахстана был утвержден президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 18 января после согласования в нижней палате парламента, мажилисе. Прежний кабинет ушел в отставку после избрания нового депутатского корпуса мажилиса - выборы состоялись 10 января.
Состав нынешнего правительства мало отличается от предыдущего, там лишь два новых министра. На прежней позиции остался премьер-министр Аскар Мамин - хотя на этот пост у президента Токаева была другая кандидатура, сообщил DW главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер.
Предложение Назарбаева, от которого нельзя отказаться Токаеву
"Сам президент, судя по нескольким серьезным источникам, хотел предложить первого заместителя премьера и бывшего министра финансов Алехана Смаилова. Но он не смог этого добиться - против этой кандидатуры "восстали" олигархи, - рассказал Краснер DW. - Несколько крупных олигархов убедили Нурсултана Назарбаева, что Исмаилов им не нужен. Елбасы пришел на заседание фракции партии "Нур Отан", которая после выборов имеет в парламенте абсолютное большинство, и сделал президенту предложение, от которого тот не смог отказаться", - продолжает собеседник DW: "Назарбаев предложил сохранить премьера Аскара Мамина, сохранить преемственность, поскольку правительство справилось со своей работой. И если президент согласится, то елбасы предложит фракции поддержать эту кандидатуру".
Парламентские выборы-2021 в Казахстане проходили в условиях пандемии коронавируса
После такого маневра Назарбаева Касым-Жомарту Токаеву предлагать другого премьера уже не имело смысла. Даже если бы он на это пошел, то не добился бы своего - в парламенте прошла бы кандидатура елбасы. "То есть Мамин стал опять "папиным", - констатирует Александр Краснер (Назарбаева в Казахстане и за его пределами в обиходе часто называют "папой". - Ред.).
"Конечно, как формальному президенту Касым-Жомарту Токаеву елбасы может дать полномочия в назначении своих креатур, но они не будут занимать самые главные политические посты. Это все еще прерогатива Нурсултана Назарбаева", - считает оппозиционный политик Амиржан Косанов.
Казус при голосовании за премьер-министра Казахстана
Во время голосования по кандидатуре премьера в парламенте возник казус. Те немногие партии, которые, помимо "Нур Отана" преодолели семипроцентный барьер и прошли в парламент - "Ак Жол" и Народная партия Казахстана -при голосовании воздержались. "Этот их демарш, на мой взгляд, был срежиссирован, чтобы показать, что "Нур Отан" и его лидер, елбасы, и без них может решать все вопросы. А они, как оппозиция, показали для галочки фигу в кармане", - рассуждает главный редактор "Новой газеты - Казахстан". Сейчас среди казахстанских политических обозревателей распространена оценка, что после парламентских выборов и фактического переназначения правительства завершился транзит власти от "персонального Назарбаева" к "коллективному Назарбаеву".
Первый и второй президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев (фото из архива)
"Вместо одного Назарбаева мы получаем коллективного преемника. Можно сказать, что елбасы собственноручно расписал будущий политический пасьянс, где президентский институт будет сбалансирован другими ветвями власти - законодательной и исполнительной", - говорит в интервью DW Амиржан Косанов. Сам он исходил из того, что со временем произойдет естественный процесс усиления Касым-Жомарта Токаева и центр принятия главных политических решений будет смещаться в его сторону. "Ан нет! Все происходит с точностью до наоборот: такое ощущение, что елбасы получил второе дыхание. Только так можно оценить то обстоятельство, что прошедшие парламентские выборы, где закладывались основы власти на ближайшие пять лет, прошли под полным контролем "Библиотеки" (в Библиотеке им. Первого президента Казахстана расположилась резиденцияНазарбаева. - Ред.), а не администрации президента", - констатирует Амиржан Косанов.
Хотя Краснер с формулировкой о "коллективном Назарбаеве" не вполне согласен - по его мнению, первый президент сейчас вернул себе позицию единоличного лидера страны. А инструменты этого лидерства - "Нур Отан" (76 депутатов) и Ассамблея народов Казахстана, которую в парламенте представляют девять депутатов (и там, и там председательствует елбасы). Вкупе в мажилисе они дают не только три четверти голосов, необходимых для принятия законов без оглядки на президента, но и четыре пятых голосов, необходимых для принятия изменений в конституцию.
При этом информационное агентство КазТАГ опубликовало данные общественного объединения "Независимые наблюдатели", которое по Алма-Ате констатировало не только очень низкую явку, но и совсем другие данные по итогам для партий, участвовавших в выборах - все шесть партий должны были бы преодолеть семипроцентный барьер.
Амиржан Косанов
Касым-Жомарт Токаев - "против всех"?
"Не случайно в день голосования Касым-Жомарт Токаев спохватился и заявил, что на следующих выборах надо закрепить не семипроцентный, а пятипроцентный барьер для прохождения партий в парламент, и ввести графу "против всех". Но это уже размахивание кулаками после драки", - полагает Краснер. Хотя, по его оценке, это показывает, что напряженность между двумя руководителями есть. Однако президент повязан теперь по рукам и ногам, хотя он пытается инициировать реформы. "Но как они будут выполняться, если он не смог даже назначить своего премьера?" - задается вопросом главный редактор казахстанской независимой газеты.
В этом контексте напомним, что под занавес декабря 2020 года функция утверждения перечня стратегических объектов в стране была передана от президента к начальнику службы государственной охраны Калмуханбету Касымову. "Это тот Касымов, который, будучи главой МВД, печально "отличился" при разгоне протестов в Жанаозене. Это один из самых преданных людей Назарбаева", - констатирует Александр Краснер.
Смотрите также:
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Общее прошлое, похожее настоящее
Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Сельское хозяйство отступает
В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Политические эмигранты
Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Смена президента
С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ
Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Исламский фактор
Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: 201-я военная база
На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Преследования оппозиции
Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Без свободы, но с ресурами
В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Жизнь после Туркменбаши
О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Зависимость от нефти
Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Астана - визитная карточка
Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Под руководством долгожителя
Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова
Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Базы в Манасе и Канте
Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Уже четыре президента
В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года.
Автор: Григорий Аросев