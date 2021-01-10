Казахстан после выборов: в парламенте партия Назарбаева. А кто еще?

Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила предварительные итоги прошедших в стране 10 января выборов в нижнюю палату парламента Казахстана. При явке избирателей в 63,3% победу в очередной раз одержала партия Нурсултана Назарбаева "Нур Отан". За нее, по данным ЦИК, отдали голоса почти 72% избирателей. Как и в предыдущие годы, места в мажилисе, кроме "Нур Отан", получили Коммунистическая народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".
"Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, ЦИК установит на своем заседании после получения всех оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - сообщила под занавес состоявшегося во второй половине дня 11 января брифинга в Нур-Султане секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина. Эксперты рассказали DW об особенностях нынешних выборов и о том, как теперь будет выглядеть нижняя палата парламента Казахстана.
Выборы в Казахстане: в парламенте по-прежнему "Нур-Отан" и союзники
Для популярного в Казахстане общественного деятеля Казбека Бейсебаева, следившего за ходом брифинга в онлайн-режиме, предварительные итоги парламентских выборов не стали неожиданными. "Власти своими опросами еще до выборов подводили общественное мнение к победе "Нур Отана" с результатом за 70% голосов. Кроме того, нам в очередной раз продемонстрировали применение известного принципа: "Не важно, как голосуют - важно, как считают", - заметил в беседе с DW Казбек Бейсебаев.
Вход на один из избирательных участков в Алма-Ате
И все же, ряд моментов удивил общественного деятеля, поскольку, по его наблюдениям, в выборах участвовали только "партии власти" -"Нур Отан" и его давние союзники. "В победе партии Назарбаева сомнений не могло быть по определению. Непонятно только, почему расклад по партиям в мажилисе остался прежним? Могли, например, партию "Ауыл" пропустить. Могли "Ак жолу" и "народникам" чуть больше мест в парламенте дать. В итоге, у граждан Казахстана остался неприятный осадок. У нас ведь с приходом нового президента была объявлена политика "слышащего государства". Но эти выборы поставили ее под очень большое сомнение", - поделился с DW своим мнением Казбек Бейсебаев.
Кого разочаровали итоги выборов в Казахстане?
Разочарован озвученными итогами парламентских выборов и бывший ведущий эксперт отдела внутренней политики Администрации президента РК Максим Казначеев. Как и Казбек Бейсебаев, он считает, что популярная среди сельского населения страны партия "Ауыл" должна была попасть в парламент, тем более, что в южных регионах Казахстана она по популярности уступала лишь "Нур Отану".
Выборы во время пандемии: голосование на одном из избирательных участков в Алма-Ате
"На мой взгляд, система работы с четырьмя парламентскими партиями была бы явно более динамичной и устойчивой. Соответственно, итоги выборов, которые показала ЦИК, достаточно разочаровали. Остается надеяться, что определенное обновление парламента произойдет при ротации депутатов в парламентских фракциях, в результате чего у нас появятся новые лица, ранее не замеченные в мажилисе", - выразил надежду в ходе беседы с DW политолог Максим Казначеев.
Вместе с тем и Казначеев, и Бейсебаев практически не сомневаются, что новый состав депутатского корпуса будет очень напоминать предыдущий созыв. "Фактически этот состав будет похожим на предыдущий. Получается, что у нас состоялись выборы без выборов, поскольку итоговый состав депутатских фракций будет формироваться под партийных функционеров, а не в соответствии с предпочтениями избирателей", - заметил в своем комментарии Максим Казначеев.
Оппозицию не услышали?
Накануне, до появления первых экзитполов, которые удивительным образом совпали с официальными данными Центризбиркома, на недостатки формируемого нового состава парламента попытались обратить внимание сторонники так называемой несистемной оппозиции. В ряде городов Казахстана они в присутствии окруживших их полицейских в течении нескольких часов говорили о своем несогласии с "проходящим выборным процессом". Но желаемого результата так и не добились. Представители силовых структур предпочли доставить более 100 несогласных на "профилактическую беседу" в полицейские участки, чтобы ближе к ночи отпустить домой.
В свою очередь международные наблюдатели высоко оценили уровень прошедших выборов в Казахстане. Например, согласно сообщению агентства "Интерфакс-Казахстан", депутат Европарламента из Франции Жан-Лан Лакапель заявил: "Вернувшись во Францию, с уверенностью скажу согражданам, что выборы в Казахстане прошли в соответствии со всеми нормами международного выборного права и демократическим нормами".
Смотрите также:
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Общее прошлое, похожее настоящее
Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Сельское хозяйство отступает
В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Политические эмигранты
Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Смена президента
С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ
Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Исламский фактор
Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: 201-я военная база
На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Преследования оппозиции
Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Без свободы, но с ресурами
В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Жизнь после Туркменбаши
О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Зависимость от нефти
Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Астана - визитная карточка
Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Под руководством долгожителя
Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова
Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Базы в Манасе и Канте
Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Уже четыре президента
В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года.
Автор: Григорий Аросев