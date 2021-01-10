Казахстан после выборов: в парламенте партия Назарбаева. А кто еще?

Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила предварительные итоги прошедших в стране 10 января выборов в нижнюю палату парламента Казахстана. При явке избирателей в 63,3% победу в очередной раз одержала партия Нурсултана Назарбаева "Нур Отан". За нее, по данным ЦИК, отдали голоса почти 72% избирателей. Как и в предыдущие годы, места в мажилисе, кроме "Нур Отан", получили Коммунистическая народная партия Казахстана и Демократическая партия Казахстана "Ак жол".

"Окончательные итоги выборов депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, ЦИК установит на своем заседании после получения всех оригиналов протоколов территориальных избирательных комиссий", - сообщила под занавес состоявшегося во второй половине дня 11 января брифинга в Нур-Султане секретарь Центризбиркома Сабила Мустафина. Эксперты рассказали DW об особенностях нынешних выборов и о том, как теперь будет выглядеть нижняя палата парламента Казахстана.

Выборы в Казахстане: в парламенте по-прежнему "Нур-Отан" и союзники

Для популярного в Казахстане общественного деятеля Казбека Бейсебаева, следившего за ходом брифинга в онлайн-режиме, предварительные итоги парламентских выборов не стали неожиданными. "Власти своими опросами еще до выборов подводили общественное мнение к победе "Нур Отана" с результатом за 70% голосов. Кроме того, нам в очередной раз продемонстрировали применение известного принципа: "Не важно, как голосуют - важно, как считают", - заметил в беседе с DW Казбек Бейсебаев.

Вход на один из избирательных участков в Алма-Ате

И все же, ряд моментов удивил общественного деятеля, поскольку, по его наблюдениям, в выборах участвовали только "партии власти" -"Нур Отан" и его давние союзники. "В победе партии Назарбаева сомнений не могло быть по определению. Непонятно только, почему расклад по партиям в мажилисе остался прежним? Могли, например, партию "Ауыл" пропустить. Могли "Ак жолу" и "народникам" чуть больше мест в парламенте дать. В итоге, у граждан Казахстана остался неприятный осадок. У нас ведь с приходом нового президента была объявлена политика "слышащего государства". Но эти выборы поставили ее под очень большое сомнение", - поделился с DW своим мнением Казбек Бейсебаев.

Кого разочаровали итоги выборов в Казахстане?

Разочарован озвученными итогами парламентских выборов и бывший ведущий эксперт отдела внутренней политики Администрации президента РК Максим Казначеев. Как и Казбек Бейсебаев, он считает, что популярная среди сельского населения страны партия "Ауыл" должна была попасть в парламент, тем более, что в южных регионах Казахстана она по популярности уступала лишь "Нур Отану".

Выборы во время пандемии: голосование на одном из избирательных участков в Алма-Ате

"На мой взгляд, система работы с четырьмя парламентскими партиями была бы явно более динамичной и устойчивой. Соответственно, итоги выборов, которые показала ЦИК, достаточно разочаровали. Остается надеяться, что определенное обновление парламента произойдет при ротации депутатов в парламентских фракциях, в результате чего у нас появятся новые лица, ранее не замеченные в мажилисе", - выразил надежду в ходе беседы с DW политолог Максим Казначеев.

Вместе с тем и Казначеев, и Бейсебаев практически не сомневаются, что новый состав депутатского корпуса будет очень напоминать предыдущий созыв. "Фактически этот состав будет похожим на предыдущий. Получается, что у нас состоялись выборы без выборов, поскольку итоговый состав депутатских фракций будет формироваться под партийных функционеров, а не в соответствии с предпочтениями избирателей", - заметил в своем комментарии Максим Казначеев.

Оппозицию не услышали?

Накануне, до появления первых экзитполов, которые удивительным образом совпали с официальными данными Центризбиркома, на недостатки формируемого нового состава парламента попытались обратить внимание сторонники так называемой несистемной оппозиции. В ряде городов Казахстана они в присутствии окруживших их полицейских в течении нескольких часов говорили о своем несогласии с "проходящим выборным процессом". Но желаемого результата так и не добились. Представители силовых структур предпочли доставить более 100 несогласных на "профилактическую беседу" в полицейские участки, чтобы ближе к ночи отпустить домой.

В свою очередь международные наблюдатели высоко оценили уровень прошедших выборов в Казахстане. Например, согласно сообщению агентства "Интерфакс-Казахстан", депутат Европарламента из Франции Жан-Лан Лакапель заявил: "Вернувшись во Францию, с уверенностью скажу согражданам, что выборы в Казахстане прошли в соответствии со всеми нормами международного выборного права и демократическим нормами".

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